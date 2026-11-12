CórdobaTemporada de eventos

Kapanga, El Bahiano y Planeador V tocan en el Happy Birra de Alta Gracia

Desde el próximo 20 se vivirán tres días de cerveza, música y entrada gratis en el Parque del Sierras Hotel. Se suma una carpa de circo y magia y una terraza con más de 100 emprendedores.

Kapanga, El Bahiano y Planeador V tocan en el Happy Birra de Alta Gracia
Artistas para el Happy Birra
Perfil Redacción Córdoba
Hoy 15:15

El festival Happy Birra tendrá una nueva edición en Alta Gracia los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Parque del Sierras Hotel. La entrada es libre y gratuita.

Las actividades empiezan cada día a las 17 y están pensadas para todas las edades. Habrá propuestas artísticas y de entretenimiento.

Happy Birra en Alta Gracia
Happy Birra en Alta Gracia

El festival contará con su tradicional despliegue gastronómico, reuniendo a los mejores beertrucks y foodtrucks, a los que este año también se sumarán gin trucks, ampliando la oferta de bebidas para satisfacer a todos los paladares. Los asistentes podrán degustar una inmensa variedad de opciones culinarias mientras disfrutan del entorno inigualable de las sierras.

Música y arte

Kapanga, El Bahiano y Planeador V encabezarán la grilla, junto con bandas cordobesas. La programación detallada está en las redes sociales de Happy Birra.

Happy Birra en Alta Gracia
Happy Birra en Alta Gracia

También habrá intervenciones artísticas y artistas itinerantes en distintos puntos del parque.

Este año el festival estrena una carpa dedicada a espectáculos de circo y magia. Las actividades de esa carpa comienzan a las 17.

Otra novedad es la “Terraza de Emprendedores”, un espacio con más de 100 expositores. Allí se podrán conocer y comprar productos elaborados en la provincia.

Happy Birra en Alta Gracia
Happy Birra en Alta Gracia

El predio es accesible desde las principales rutas provinciales. Queda a pocos metros de las paradas de transporte interurbano.

Con tres jornadas gratuitas, el Parque del Sierras Hotel será sede de una de las propuestas del calendario de festivales de Alta Gracia.

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