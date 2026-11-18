La Municipalidad de La Calera aprobó la auditoría externa de la norma ISO 37301, de Sistemas de Gestión de Compliance, y se encamina a ser el primer municipio del país con esa certificación internacional. Lo informó el gobierno que encabeza el intendente Fernando Rambaldi.

"En el aparato Estatal nadie certifica estas normas porque son incómodas, está el acomodo, está la deudocracia, está el encubrimiento. Nosotros, el primer día cuando entramos al municipio, allá en diciembre de 2023, encontramos 167 ñoquis", justificó el mandatario.

El proceso estuvo a cargo de la subdirección de Modernización, que conduce Darío Freites. La norma se suma a otras dos que el municipio ya certificó, entre ellas la ISO 37001, de antisoborno.

Certificación de Normas ISO en La Calera

En una entrevista radial, Rambaldi dijo que la primera devolución de los auditores indicó que el municipio ya está en condiciones de recibir la certificación. Definió que “compliance es integridad en la gestión pública” y que, para quien paga una tasa, garantiza que “cada peso que pone en el municipio va a donde decimos que va”.

Qué implica certificar compliance

El compliance es un sistema de reglas, controles y procedimientos que obliga a una organización a cumplir con la ley y con sus compromisos éticos, y a demostrarlo ante auditores independientes. Para el municipio y los vecinos, el documento enumera:

•Mecanismos para prevenir, detectar y sancionar irregularidades. •Un código de ética que fija qué pueden hacer los funcionarios y empleados. •Más transparencia en las decisiones que involucran recursos públicos. •Estándares más altos en compras y contrataciones. •Menos margen para manejar el dinero a discreción.

Rambaldi explicó que lo certifican equipos externos de contadores y abogados, que el municipio debe contratar. El proceso, dijo, puede durar entre uno y dos años, según las áreas que se auditen.

Ranking de dirigentes de Córdoba: Un "nuevo intendente libertario" se metió en el podio y bajó a un radical

El sistema, agregó, habilita un canal anónimo para que vecinos, funcionarios y empleados hagan denuncias, y un equipo con obligación de investigarlas. “Es incómodo, es incómodo, pero nosotros no tenemos ningún problema en hacerlo. Es un mensaje para los 'primos'”, afirmó.

Un recibo faltante

El intendente contó que la devolución de los auditores incluyó una sola observación mínima. “Faltaba un recibo que había sido equivocadamente abrochado con una factura en un cajón distinto”, relató.

Certificación de Normas anticorrupción en La Calera

Según su relato, para encontrarlo los auditores entrevistaron a los funcionarios uno por uno y revisaron las carpetas del municipio. Rambaldi sostuvo que, al terminar, le dijeron: “Acá se encontraron con un municipio abierto, con un municipio transparente”.

Para el intendente, la auditoría externa cambia el alcance del discurso. “Nosotros no solamente declamamos la transparencia, la estamos certificando”, afirmó.

Qué pasa si se detecta una irregularidad

Rambaldi explicó que ante una irregularidad se inicia un sumario, porque existe el derecho a réplica y defensa. Si se corrobora, indicó, corresponde la baja del empleado y, si hace falta, la denuncia penal.

“En mi municipio nadie tiene coronita, acá se trabaja, se gestiona y se hace de manera transparente, el que no, afuera, y si amerita, denuncia penal”, dijo.

Agregó que dos o tres funcionarios dejaron el municipio por manejos indebidos reñidos con las normas de compliance, aunque aclaró que no puede hablar de sospechas de corrupción.

Las cifras que difunde el municipio

La Municipalidad consigna más de 30 denuncias del intendente contra exfuncionarios y más de 200 trabajadores dados de baja por no presentarse, por robar al Estado o por mal desempeño.

También sostiene que la actual gestión detectó más de 500 fallecidos en el padrón electoral y que al menos 70 de ellos habían votado desde 2018. Informa, además, que La Calera tiene un régimen con Boleta Única de Sufragio y ficha limpia.

En el documento, Rambaldi señaló: “Durante años, el Estado les exigió a los demás reglas que no estaba dispuesto a cumplir. Nosotros decidimos ponernos los mismos límites, porque no tenemos nada que ocultar y porque manejamos el dinero de los calerenses con reglas claras y controles externos”.

Con la auditoría externa aprobada, el municipio de unos 50.000 vecinos, según el intendente, espera concretar la certificación ISO 37301.

Rambaldi planteó que el esquema debería extenderse. “Todos los estados deberían certificar estas normas porque somos los que más plata manejamos y manejamos la plata que no es nuestra, que es de todos”, afirmó.