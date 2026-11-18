Gian Lucchesi, de Las Higueras, encabeza el ranking de imagen de dirigentes de la provincia de Córdoba con un diferencial de +14,9%. Lo muestra el relevamiento de CB Global Data realizado junto a la consultora Videns, con trabajo de campo entre el 9 y el 15 de noviembre de 2026.

Lo siguen Maximiliano Rossetto, de Santa Catalina - Holmberg (+13,1%), y Leopoldo Grumstrup, de Pilar (+11,6%). Este último dirigente protagonizó la noticia de la semana al sumarse al armado de Gabriel Bornoroni para La Libertad Avanza.

El intendente de Pilar, en el departamento cordobés de Río Segundo, de origen radical había tenido hace un tiempo un acercamiento con el cordobesismo de Llaryora y ahora participará en la campaña "violeta" en la provincia.

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En el otro extremo aparecen Adela Arning, de Mendiolaza (-10,7%), Fernando Rambaldi, de La Calera (-6,7%), y Raúl Cardinalli, de Cosquín (-6,6%).

Cómo se hizo el estudio

El informe ordena a 200 dirigentes en diez departamentos (Colón, Río Cuarto, San Justo, Marcos Juárez, Juárez Celman, Unión, Río Segundo, Tercero Arriba, San Martín y Punilla) y cuatro regiones (Sierras, Sur, Traslasierra y Norte).

El diferencial de imagen resulta de la diferencia entre el porcentaje de imagen positiva y el de imagen negativa. Cada planilla incluye además el porcentaje de quienes no saben o no conocen al dirigente.

Según la ficha técnica, la encuesta fue online (CB CAWI Research) y alcanzó a mayores de 18 años. Se aplicaron cuotas de sexo, nivel educativo, geolocalización y franja etaria.

Hubo entre 603 y 719 casos por departamento o región. El error de muestreo promedio va de +/- 3,7% a 4,0%.

Los mejor posicionados de cada zona

En Río Cuarto, Lucchesi tiene 29,6% de imagen positiva y 14,7% de negativa. Rossetto suma 29,1% y 16,0%. Guillermo De Rivas, de Río Cuarto, registra la imagen positiva más alta de todas las planillas (39,3%), con 31,8% de negativa y 28,9% que no lo conoce.

En San Justo lidera Damián Bernarte, de San Francisco (+11,4%), con 35,6% de positiva y 24,2% de negativa. En Marcos Juárez, Agustín González, de Cruz Alta, marca +10,7%.

Ranking dirigentes Córdoba

En San Martín, Eduardo Accastello, de Villa María, llega a +10,4%, con 38,3% de imagen positiva y 27,9% de negativa. Solo 33,8% dice no conocerlo o no saber.

En Punilla encabeza Fabricio Diaz, rotulado como dirigente departamental (+10,4%). En la región Sierras, Oscar Santarelli, de Villa General Belgrano, tiene +11,3%, seguido por Miguel Calderon, de San Agustín (+10,4%).

En Traslasierra, Sergio Cufre, de Villa Sarmiento, suma +11,4%, y Javier Oviedo, de Villa Las Rosas, +11,3%. Mariano Ceballos Recalde, legislador departamental, tiene +10,6%.

Los líderes del resto de los ámbitos quedan por debajo de los 10 puntos. En Colón, Paola Nanini (Colonia Caroya) tiene +9,4%. En Unión, Rodolfo Margherit (Justiniano Posse) suma +9,2%, y en Tercero Arriba, Rubén Dagum (Almafuerte), +9,4%. En el Norte, Mabel Godoy (Quilino) llega a +9,5%.

En la región Sur, María Victoria Busso, legisladora departamental, tiene +8,3%. En Juárez Celman, Franco Morra, dirigente departamental, marca +7,8%.

Los diferenciales negativos

De los 200 dirigentes, 48 tienen diferencial negativo. Traslasierra y el Norte concentran siete cada una. Río Segundo es el único ámbito donde todos los diferenciales son positivos.

Ranking dirigentes Córdoba

Detrás del podio negativo aparecen Gino Chiapelo, de Laboulaye (-5,8%), con 31,8% de imagen positiva y 37,6% de negativa, y José Octavio Ibarra, de Oliva (-5,8%).

Siguen Esteban Avilés, de Villa Carlos Paz (-5,2%), y Sara Majorel, de Marcos Juárez (-5,2%). Avilés tiene 32,8% de imagen positiva, 38,0% de negativa y 29,2% de desconocimiento.

Juan Manuel Moroni, de Bell Ville, registra -4,0%, con 38,5% de positiva y 42,5% de negativa. Apenas 19,0% no lo conoce.

En la comparación con el mes anterior, las mayores caídas fueron las de Daniel Kieffer, de Villa Santa Rosa, y Ricardo Martin, de Serrezuela, con -5,6% cada uno.

Un conocimiento acotado

En buena parte de las planillas, la mayoría del electorado no conoce a los dirigentes. Néstor Peralta, de Chaján, tiene 96,0% de desconocimiento. Mario Bacelli, de Camilo Aldao, llega a 95,7%, y Daniel Haniewicz, de Monte Cristo, a 95,4%.

En ese contexto, solo 12 de los 200 dirigentes superan los 10 puntos de diferencial positivo.