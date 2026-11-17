Desde las 9 de la mañana, este martes 17 de noviembre, la Cámara 3a. del Crimen -presidida por el vocal Leandro Quijada- comenzó a juzgar a 10 imputados por presunta asociación ilícita en el expediente conocido como Megacausa Bomberos. En el último mes y medio nueve acusados habían acordado con la Fiscalía de Cámara juicios abreviados; consistentes en la confesión lisa y llana de los hechos por los cuales están imputados a cambio de penas morigeradas.

El juicio se realiza en la Cámara 3a. del Crimen presidida por Lenadro Quijada e integrada por María de los Angeles Palacio de Arato y Gustavo Ispani.

Ya se sabía que solo uno, el exjefe de Bomberos Julio Zárate, no se adhirió a la propuesta de la Fiscalía. Sin embargo, a última hora se sumó otro exfuncionario policial a la misma tesitura. Sergio Enrique Sosa (exjefe de Bomberos) no aceptó el abreviado que estipulaba para él una pena de seis años de prisión y 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y de seguridad.

Confesión de Folli

La primera parte de la audiencia, durante más de dos horas, la prensa no pudo acceder al debate. La decisión del tribunal de hacerla a puertas cerradas se debió a que el exjefe de Bomberos, Gustavo Folli Pedetta, está imputado no sólo de ser el jefe de una asociación ilícita sino por lesiones, coacción, aborto en contexto de violencia de género.

Folli dialoga con su abogado José D´Antona.

Ante el tribunal, el exsubjefe de la Policía y exdirector de Defensa Civil confesó todos los hechos de la acusación prestando así conformidad al acuerdo de juicio abreviado. La Fiscalía pidió seis años y 2 meses de prisión y 10 de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

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Cómo sigue el proceso

El juicio procura develar una trama de presunta corrupción transversal que habría abarcado a jefes de Bomberos, gestores privados, empresarios en la confección de certificados falsos para conseguir habilitaciones municipales de comercios e instituciones.

En la práctica, el debate oral es mixto. Ocho acusados -la mayoría- consensuaron abreviados. Durante la primera jornada de este martes todos fueron indagados sobre sus condiciones personales y expresaron su consentimiento a los acuerdos celebrados con la Fiscalía que deberán ser homologados por los jueces de la Cámara. Los vocales podrían confirmar literalmente las condenas acordadas o atenuar. Todo se sabrá al final del juicio, cuando se dicte el veredicto, después de los alegatos de todas las partes.

En tanto, la situación de los exjefes de Bomberos Zárate y Sosa se ventilará a partir de ahora con testigos, prueba documental y pericial. La Fiscalía ofreció 150 testigos. De confirmarse todos, se esperan numerosas audiencias que se extenderán por lo menos hasta mediados de diciembre.