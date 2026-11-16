Megacausa Bomberos: Comienza el juicio por uno de los mayores casos de presunta corrupción en Córdoba

La Cámara 3a. del Crimen abrirá este martes 17 de noviembre a las 8:30 horas el debate oral y público en uno de los expedientes más impactantes sobre presunta corrupción en Córdoba. Se trata de la denominada Megacausa Bomberos que desentraña la presunta asociación ilícita para el el otorgamiento de certificaciones falsas de Bomberos a comercios e instituciones para que pudieran conseguir habilitaciones municipales de las actividades que realizaban.

Entre los imputados hay jefes de bomberos, policías, gestores y empresarios. La causa es más compleja aún. Hay tramos que fueron juzgados en abreviados iniciales, hay una causa donde declaró un arrepentido y hay decenas de líneas de investigación que continúan abiertas.

Megacausa Bomberos: Folli Pedetta acordó juicio abreviado y una pena de 6 años y 2 meses de prisión

El exfuncionario de mayor rango, acusado por presunta asociación ilícita y que permanece con prisión preventiva, es Gustavo Folli Pedetta. En su carrera policial, además de presidir el cuerpo especializado llegó a ocupar la Subjefatura de la Policía de Córdoba. Luego, fue convocado a la gestión municipal de Martín Llaryora donde fue director de Defensa Civil.

Gustavo Folli Pedetta.

Folli, además, está acusado de hechos de violencia de género en perjuicio de una expareja, también policía, quien llegó a tener rango de comisario pero fue pasada a retiro, por orden del entonces funcionario municipal mientras era jefa de la Policía Liliana Zárate Belletti.

Megacausa Bomberos: cuáles son los hechos de violencia de género que confesó Gustavo Folli

Juicios abreviados

A lo largo del mes pasado, nueve de los 10 acusados acordaron juicios abreviados con la Fiscalía de Cámara. En ese momento, los acuerdos fueron propuestos por Marcelo Hidalgo. Actualmente -a raíz de una disposición de Fiscalía General que produjo un enroque entre los fiscales- quedó a cargo Fernando López Villagra, quien señaló a este medio que respeta todos los acuerdos suscriptos en virtud de la unidad de acción del Ministerio Público Fiscal.

La aceptación, por parte de los acusados, de los hechos por los que están imputados es lisa y llanamente una confesión de los delitos.

Como contrapartida, esa actitud de allanarse a la Justicia implica una reducción de las penas. En el caso de Folli Pedetta, el acuerdo contempla seis años y 2 meses de prisión, y 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y de seguridad.

El 27 de diciembre próximo se cumplirán tres años desde que fue detenido. Es el plazo máximo en que una persona puede estar detenida con prisión preventiva sin condena firme. Aún con una condena en juicio abreviado, ésta no es definitiva. Lo más probable es que recupere la libertad.

Eva Molinelli Torres llegó a ser comisario y estuvo a cargo de Protección de Testigos. En la foto, junto a Sonia Torres.

Testimonio de la víctima

El 17 de octubre pasado, Perfil CÓRDOBA publicó en exclusiva una entrevista a Eva Molinelli Torres, víctima de violencia de género de Folli Pedetta.

La semana pasada el tribunal ofició a este medio para entregar copia certificada de esa nota periodística, a pedido de las partes.

Los dichos de la mujer, en un ámbito público y periodístico, serán incorporados como prueba en el debate.

Además, el fiscal Hidalgo mientras tuvo participación en la causa solicitó más de un centenar de testimonios y también datos sobre el patrimonio de Folli Pedetta.

Los acuerdos

De los 10 acusados, nueve aceptaron las propuestas de la Fiscalía. El exjefe de Bomberos Julio Zárate no acordó. Es decir que su caso será ventilado en juicio abierto. Es lo que se prevé en este momento, aunque todo puede modificarse incluso en el debate.

La acusación es por presunta asociación ilícita.

El resto de los acuerdos son los siguientes.

Sergio Enrique Sosa (exjefe de Bomberos): 6 años, con 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y de seguridad.

Roque Javier Olmedo (empleado de la firma Cyre SA de los Supermercados Cordiez): 3 años de prisión condicional e inhabilitación especial por 7 años para actuar como mandatario o apoderado comercial.

Mario Javier García (gestor): 3 años de prisión condicional y 5 años de inhabilitación profesional como ingeniero en Higiene y Seguridad.

Félix Rafael Calama (gestor): 3 años de prisión condicional y 7 años de inhabilitación para ejercer la ingeniería civil.

José Leonardo Gorocito (exchofer del Subjefe de Policía): 3 años de prisión condicional y 10 años de inhabilitación para funciones policiales o de seguridad.

Mónica Elizabeth Barrionuevo (expolicía): 3 años de prisión condicional y 8 años de inhabilitación para empleos públicos.

Marcos Octavio Gennaro (empresario de boliches): 2 años y 6 meses de prisión condicional y 5 años de inhabilitación para la explotación o administración de locales nocturnos.

Miguel Ángel Amil (dueño de un centro deportivo): 2 años y 6 meses de prisión y 5 años de inhabilitación para el comercio y la explotación de predios deportivos.