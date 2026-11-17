Desde el 14 de noviembre, quien necesite hacer una denuncia en la ciudad de Córdoba durante la madrugada debe acudir a una de cinco sedes. La Fiscalía General de la provincia de Córdoba puso en marcha un esquema que concentra en los llamados Puntos de Atención Integrados (PAI) la recepción de denuncias y de procedimientos policiales en la franja de trasnoche. Las demás unidades judiciales (UJ) comprendidas en el esquema quedan sin personal de atención al público en ese horario.

La decisión está en la Resolución FG N.° 34/26, que lleva fecha del 2 de noviembre de 2026 y la firma del fiscal general, Carlos Rubén Lezcano. El texto original fijaba el inicio para las 00:00 del 8 de noviembre. Fuentes del MPF confirmaron a PERFIL CÓRDOBA que esa fecha se prorrogó y que la medida se implementó finalmente el 14 de noviembre. Por lo tanto, el esquema lleva apenas unos días de funcionamiento.

Megacausa Bomberos: Comienza el juicio por uno de los mayores casos de presunta corrupción en Córdoba

Los PAI se denominan Central, Noroeste, Suroeste, Noreste y Sureste. Funcionan en Balcarce 251 (barrio Centro), Duarte Quirós 3951 (Las Palmas), Los Cocos 295 esquina Santiago Cáceres (barrio Cáceres), Santiso y Moscoso 1251 (Residencial América) y María Otilia Lescano de Argañaraz 1635 (Parque Sarmiento).

Según el reglamento, cada punto agrupa cinco dependencias, entre UJ y Unidades Territoriales Integradas. En total son 25, de las cuales solo cinco conservan actividad nocturna.

Las PAI que ya están en funcionamiento a la madrugada en Córdoba.

Tres agentes por punto, sin horario definido

Cada PAI será cubierto por tres sumariantes o asistentes jurídicos por noche, que rotan entre las dependencias agrupadas. El reglamento no fija la extensión de la franja de trasnoche ni los relevos. Delega esa tarea en las direcciones generales de Policía Judicial, de Planificación y Control de Gestión y de Administración y Recursos Humanos. Una fuente del MPF ubicó de manera informal ese tramo entre las 2 y las 7 de la mañana.

El texto establece que cualquier persona puede denunciar en cualquiera de los cinco puntos, sin importar dónde ocurrió el hecho. Prohíbe rechazar la denuncia o derivar al denunciante a otra sede por razones territoriales.

Los actos urgentes se practican bajo la dirección del funcionario judicial de turno según el territorio del hecho. Después, las actuaciones pasan a la dependencia que corresponde, algo que debe comunicarse a quien denunció. Los procedimientos policiales de las sedes sin personal se derivan al PAI asignado, y la señalización debe indicar cuál es.

“La violencia es extrema”: el abogado del profesor de rugby habló tras la nueva imputación y cuestionó la causa

Quedan fuera del régimen las UJ 23 (Villa Allende), 24 B (La Calera), 25 (Malvinas Argentinas), 26 (Río Primero) y 27 (Sierras Chicas). También las unidades especializadas por materia (Homicidios, Narcotráfico, Delitos Económicos, Robos y Hurtos, Sustracción de Automotores, Accidentología Vial y Violencia de Género, Familiar y Sexual) y las Unidades Fiscales de Flagrancia Norte y Sur. La resolución define el esquema como "provisorio y dinámico", sujeto a seguimiento y evaluación.

El esquema se inscribe en el Plan de Gestión Territorial en Seguridad y Justicia. La Fiscalía General sostiene que la concentración nocturna fortalece la respuesta y que las guardias de un solo agente quedan expuestas ante imprevistos.

La explicación oficiosa del MPF

Una fuente del MPF con conocimiento directo de la decisión explicó a PERFIL CÓRDOBA que el cambio responde a una desigualdad en la carga de trabajo. Según su relato, algunas unidades judiciales no recibían ninguna denuncia durante la noche, porque los procedimientos con detenidos se concentran en las unidades de flagrancia. Otras, como la UJ 13, llegaban a recibir ocho en una noche. A eso se sumaba que cada dependencia contaba con un solo agente nocturno.

La fuente sostuvo que hubo un estudio previo y que los cinco puntos se eligieron por accesibilidad y por ser lugares conocidos por la gente. Planteó además que repartir la misma cantidad de casos entre equipos de tres evita que un agente quede desbordado mientras otros no tienen trabajo.

La Corte Suprema “corrigió” el criterio del TSJ de Córdoba sobre cómo actualizar indemnizaciones

La fuente comparó la situación con la de otras jurisdicciones. Afirmó que en la mayoría de las provincias las unidades judiciales cierran a las 23 o a la medianoche, y que quien necesita denunciar después de esa hora debe esperar al día siguiente. Desde esa mirada, el esquema cordobés mantiene una atención de la que otros sistemas prescinden. Agregó que la denuncia puede hacerse en cualquier punto y que luego se remite a la dependencia que corresponde.

Consultada por una eventual reducción de gasto, la fuente fue tajante: no hay recorte presupuestario, sino una optimización de los recursos existentes. Agregó que el esquema se complementa con herramientas en desarrollo. Hay denuncias web, que se buscan ampliar, y tótems interactivos, hoy en prueba en alguna unidad judicial, que derivarían al ciudadano según la complejidad del trámite. No precisó fechas de implementación generalizada.

Frente al riesgo de que los vecinos denuncien menos por tener que trasladarse, la fuente respondió que a las 3 de la mañana concurren muy pocas personas. Aseguró que, ante un hecho grave, interviene la policía, que es la que inicia el procedimiento.

La mirada desde adentro

Un sumariante que conoce el funcionamiento nocturno de las UJ, y que pidió reserva de su identidad, planteó una lectura opuesta. Según su ejemplo, en uno de los distritos con cuatro unidades judiciales, hoy atendidas cada una por un sumariante, "van a quedar tres empleados para atender 4 UJ a la noche". Se preguntó entonces: "¿Y la gente?".

Describió dos escenarios posibles para quien llegue a una sede sin personal. O lo traslada un móvil policial de un punto distante a otro de la ciudad, por ejemplo, desde Guiñazú hasta Alta Córdoba. O debe tomar otro transporte "para ir a denunciar a costa suya". Si no quiere trasladarse, dijo, "harán la espera en la comisaría hasta que a las 7 de la mañana ingresen los empleados del turno mañana".

Foto ilustrativa.

También recordó lo ocurrido durante la pandemia, cuando los procedimientos se concentraron en Policía Judicial. En esa etapa, contó, la demora llegó a ser de "horas para entregar un procedimiento".

El fundamento oficial, en el que el sumariante dice apoyarse para cuestionar la medida, figura en los considerandos. La resolución admite que la demanda nocturna es baja, pero advierte que los requerimientos simultáneos, las diligencias externas y las ausencias imprevistas pueden superar a un agente solo. El sumariante no cuestiona ese diagnóstico, sino que la solución traslade el costo a quien denuncia.

Las dudas que quedan abiertas

El primer interrogante es es el horario. La franja de trasnoche, base de todo el esquema, no está definida en el reglamento, y una fuente la ubica entre las 2 y las 7. No está claro qué ocurre con la atención en las UJ entre el cierre habitual de cada sede y el inicio de esa franja.

El segundo es el traslado. El reglamento prevé señalización que indique la sede asignada, pero no menciona asistencia ni transporte para el denunciante que llegue a una sede sin personal. Tampoco aclara quién atiende a quien se presenta a una hora en que ese edificio ya no tiene a nadie.

El tercero es el sustento estadístico. La fuente del MPF habló de un estudio previo, que no se hizo público. A la vez, el propio reglamento ordena construir mecanismos para individualizar la demanda nocturna, los casos iniciados y los actos urgentes. Admite que los sistemas vigentes, incluido el Sistema de Administración de Causas (SAC), quizá no permitan medirlo. Surge así la pregunta sobre con qué datos se decidió, y con cuáles se evaluará un esquema "provisorio".

El cuarto es la difusión. El artículo 13 exige actualizar el sitio web y la señalización, y comunicar la medida con antelación a agentes y comunidad. La medida circuló poco fuera del ámbito judicial, y no está claro si las sedes ya exhiben la información tras el inicio del 14 de noviembre.

Por último, queda la evaluación. El reglamento permite proponer cambios en las sedes y convertir el esquema en permanente, pero no establece plazos ni indicadores para esa decisión. Con apenas unos días de funcionamiento, tampoco hay datos sobre cuántas denuncias recibieron los PAI en sus primeras noches ni sobre los tiempos de espera.