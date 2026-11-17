La situación judicial de Martín Roberto Díaz, entrenador de rugby de Universitario imputado por la agresión a un hombre en una pizzería de barrio La Docta, incorporó una nueva acusación por un episodio ocurrido en junio de 2024. Su abogado defensor, Juan Pablo Bastos, aseguró que fue notificado de esa imputación el viernes y cuestionó el modo en que la defensa accede a la información del expediente.

“Estamos en un proceso penal de edad media porque se entera todo el mundo de las imputaciones o del avance de una causa o de los elementos de prueba que se incorporan y la defensa permanece en la ignorancia total, sin poder ejercer una defensa en tiempo uno”, dijo en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM).

Bastos planteó que la investigación por el episodio de 2024 estaba sin movimientos durante un período prolongado y que recién ahora se retomaron medidas vinculadas al denunciante. Según explicó, todavía no cuentan con elementos que considera centrales para evaluar la acusación.

“Todavía no contamos con la prueba fundamental, que es el informe médico para determinar la entidad de la lesión que aduce”, señaló.

Sobre el hecho ocurrido en barrio La Docta, que quedó registrado en un video que se difundió públicamente, el abogado diferenció entre la existencia de una discusión y la acusación de una agresión física. “Hubo un altercado en la vía pública, hubo una discusión con motivo de un choque. Él niega haber aplicado golpes de puño como lo refiere la víctima”.

La entrevista también estuvo atravesada por las imágenes del ataque. Consultado por la violencia que se observa en el video, Bastos reconoció que la escena resulta difícil de explicar, aunque planteó que la Justicia deberá determinar las circunstancias que rodearon el episodio.

“Si uno advierte ese video, la violencia es extrema y cuesta encontrarle un sentido”, expresó.

El defensor aseguró que Díaz atraviesa un momento de fuerte impacto personal luego de que el caso tomara estado público. “Mi cliente se encuentra absolutamente quebrado anímicamente, arrepentido y con vergüenza propia”.

Un entrenador de RUGBY molió a golpes a un hombre en una pizzería en Córdoba porque supuestamente miró a su mujer.

La suspensión en Universitario

Díaz fue suspendido por el club Universitario mientras se desarrolla la investigación penal. Bastos consideró que la decisión de la institución fue adecuada y que una eventual medida definitiva deberá definirse una vez que exista una resolución judicial.

“Él está privado de la libertad y en el corto plazo lo veo muy difícil que pueda ingresar al club. Luego se resolverá en base al sistema democrático y a la decisión de la Justicia si corresponde su exclusión de por vida o no”, sostuvo.

Profesor de rugby golpea violentamente a un hombre en Córdoba.

El abogado, que también integra la comunidad del club, dijo que durante los años que conoce a Díaz no había visto episodios de violencia física dentro de esa institución. Sin embargo, ante la posibilidad de que volviera a trabajar con adolescentes mientras enfrenta una imputación, marcó una diferencia. “Si lo hubiese entrenado, pediría que no lo entrene más porque no voy a exponer a los niños a lo que implica que su entrenador esté en todos los medios imputado por un delito grave”.