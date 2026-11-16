El Presupuesto 2027 de Martín Llaryora abrió el frente de confrontación política en Córdoba. La discusión por el alivio fiscal anunciado por el gobernador derivó en el primer cruce directo entre el titular del bloque oficialista, Facundo Torres Lima, y el referente de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni. El punto de partida fue el ácido comentario del libertario que rápidamente encendió la disputa: «migajas».

Bornoroni cuestionó el alcance de la rebaja impositiva y acusó al gobernador de ofrecer medidas electorales después de haber incrementado la presión tributaria durante su gestión. «Después de subir el impuesto inmobiliario urbano durante toda su gestión, ahora Llaryora les ofrece migajas a los cordobeses», disparó.

La crítica del libertario que reporta a Karina Milei se enmarca en el primer cañonazo de su artillería fiscal con la eliminación del impuesto inmobiliario urbano financiado mediante un recorte del gasto político. "Se puede hacer. Córdoba necesita reformas en serio, no medidas improvisadas al calor de las necesidades electorales del gobernador de turno", fustigó. También cuestionó que el tributo haya aumentado hasta un 172% en 2025, frente a una inflación del 118% durante el año anterior.

La respuesta de Torres Lima fue inmediata. El referente parlamentario del oficialismo acusó a Bornoroni de exhibir «una enorme insensibilidad social» por calificar de migajas un paquete de alivio fiscal que, según los anuncios del Ejecutivo, alcanza los 1,5 billones de pesos.

«Vuelve con la muletilla de siempre: prometer eliminar impuestos sin explicar cómo se sostendrían los hospitales, las escuelas, la seguridad y la obra pública. Eso no es una propuesta seria. Es vender espejitos de colores», retrucó el peronista. Además, desafió al diputado libertario a impulsar en el Congreso la eliminación del impuesto nacional a los combustibles, al que señaló como un factor que encarece el transporte, la producción y el costo de vida.

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«La discusión no es quién promete eliminar más impuestos, sino cómo se alivia a la gente sin abandonar las responsabilidades del Estado», remarcó Torres Lima. Y cerró: «Gobernar exige decisiones concretas, no solamente consignas para las redes sociales».

En la misma línea, la vicegobernadora Myrian Prunotto argumentó: "Cuidar las cuentas de la Provincia nos permite dar ese alivio y sostener la inversión pública donde más se necesita. En 2027 vamos a seguir destinando recursos para mejorar la educación, la salud y la seguridad de todos los cordobeses. Esa es nuestra prioridad y ese es el camino que defendemos".

Desde la bancada oficialista también se escuchó la voz de Leonardo Limia, quien defendió el esquema fiscal de Llaryora y buscó diferenciarlo de las propuestas libertarias. «El debate impositivo exige responsabilidad, no oportunismo electoral. Bajar impuestos debe formar parte de una política fiscal sostenible, que cuide los recursos públicos y garantice el desarrollo de nuestra provincia», sostuvo.

Limia reivindicó la decisión de sostener y ampliar las exenciones y los beneficios tributarios para acompañar a las familias, fortalecer el comercio y promover la industria. «El Presupuesto 2027 contempla una importante baja de impuestos, manteniendo el equilibrio fiscal y la responsabilidad en la administración de los recursos públicos», afirmó. Y sintetizó la posición del oficialismo: «Córdoba es responsabilidad fiscal, compromiso con su gente y desarrollo».

Presentación del Presupuesto 2027: la oposición en segunda fila | Crédito: cedoc

La oposición pone la lupa en el gasto y las cuentas

Con el ingreso del presupuesto 2027 a la Unicameral afloraron los primeros cuestionamientos opositores. Desde la UCR, el Frente Cívico, Encuentro Vecinal y el PRO pusieron bajo observación el alcance real de la rebaja tributaria y, sobre todo, la falta de señales de reducción del gasto estatal.

Alejandra Ferrero (UCR) advirtió que, por ahora, la oposición solamente conoce los anuncios y puso en duda su impacto concreto en el bolsillo. «Habrá que ver qué tiene de real el impacto de este alivio impositivo», planteó. La radical también cuestionó la caída de la obra pública y alertó sobre eventuales recortes en programas sociales, educativos, de discapacidad y salud mental, mientras se sostienen las estructuras del Estado.

En diálogo con Perfil Córdoba, la lugarteniente de Rodrigo de Loredo fue más allá en su embate: «Ningún achicamiento del Estado, ninguna cuantificación del ahorro real de haber achicado alguna estructura del Estado». También puso en duda cómo se financiará la rebaja en un escenario de caída de la recaudación provincial.

Frente a la explicación del oficialismo, que atribuye el retroceso a la recesión y la caída del consumo, la jefa del bloque radical replicó: «Debería revisar por qué esa misma caída no la tiene Nación y en Córdoba impacta doblemente porque no se han acompañado tampoco las medidas de reducción del Estado, de ahorro y de alivio impositivo».

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Por su parte, el ultrajuecista Walter Nostrala adelantó a este medio el rechazo del Frente Cívico y apuntó directamente contra la estructura política provincial. «No hay ningún tipo de achique de gasto en el Estado», cuestionó, al enumerar los 15 ministerios, las 10 agencias, los gastos reservados y las designaciones de personal.

«En Córdoba la fiesta del gasto no para», disparó. En materia tributaria, reclamó una reforma más amplia y recordó que el juecismo tiene presentado desde 2024 un proyecto para reducir Ingresos Brutos y eliminar el impuesto a los Sellos. Para Nostrala, el Presupuesto vuelve a ser «dibujado, marketinero», con anuncios que considera insuficientes para una Córdoba competitiva.

Más cuestionamientos

Desde el vecinalismo, Gerardo Grosso trasladó la discusión a la confiabilidad de las cuentas provinciales. «El Presupuesto no es un anuncio de campaña de un gobernador que busca su reelección. Es una ley, y se discute en la Legislatura, con todos los números arriba de la mesa. Y los números de este Gobierno no son confiables», señaló el opositor.

El legislador recordó que el Tribunal de Cuentas recomendó no aprobar la Cuenta de Inversión 2025 por tercer año consecutivo. Según los cuestionamientos que expuso, el superávit de 592.000 millones de pesos informado por el Ejecutivo sería artificial por el tratamiento contable de las diferencias de cambio y los intereses de deuda registrados por la ACIF. Corregida esa contabilización, el resultado arrojaría un déficit cercano a los 445.000 millones. También mencionó las observaciones sobre inversión educativa y el patrimonio negativo de la Caja de Jubilaciones.

«¿Cómo vamos a votar lo que se va a gastar el año que viene sin discutir cómo se gastó el anterior?», cuestionó. No obstante, anticipó que acompañará la baja de impuestos, aunque advirtió que no puede servir de excusa para evitar una discusión sobre las estructuras políticas y las agencias provinciales.

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En tanto, Oscar Agost Carreño (PRO) celebró la reducción de Ingresos Brutos y el regreso al Consenso Fiscal de 2017, pero cuestionó la discrecionalidad del sistema tributario cordobés. «Una economía de mercado necesita reglas claras, simples e iguales para todos, no un Estado que elija a quién beneficiar», planteó.

Además, puso números sobre los anuncios oficiales: de los 1,5 billones de pesos presentados como alivio fiscal, solamente 222.698 millones corresponderían a medidas nuevas, menos del 15%. De ese monto, 81.285 millones responden al revalúo inmobiliario que finalmente se decidió no realizar. «Mantener beneficios anteriores no es lo mismo que bajar impuestos», advirtió el amarillo.

Agost Carreño también comparó la inversión de capital de Córdoba con la de Santa Fe: mientras la provincia vecina destina el 13% de su presupuesto a gastos de capital, Córdoba asigna el 9,9%. «No alcanza con anunciar cuánto se deja de cobrar. También importa cuánto se gasta, en qué se invierte y qué resultados obtiene la sociedad», concluyó.

De esta manera, el primer cruce entre Torres Lima y Bornoroni terminó por exponer una disputa que excede la discusión tributaria. Mientras el oficialismo reivindica el alivio fiscal con equilibrio de las cuentas públicas, la fuerza política violeta propone eliminar impuestos mediante un recorte del gasto político y el resto de la oposición exige revisar la estructura estatal, la inversión y la consistencia de los números. Con las elecciones 2027 como telón de fondo, el presupuesto de Llaryora ya se convirtió en el escenario de confrontación política en Córdoba.