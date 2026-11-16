El gobernador Martín Llaryora presentó el paquete económico para el último año de su gestión, con una fuerte crítica a la situación económica nacional y un diagnóstico sombrío sobre la actividad, el empleo y las PyMEs. A la vez, prometió fortalecer salud y educación, sostener seguridad y avanzar con rebajas impositivas. También recogió el mensaje del Papa León XIV: «La economía al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía».

El mandatario cordobés asumió personalmente el protagonismo de la presentación del Presupuesto 2027. No fue solamente la exposición de las previsiones económicas que ordenarán el último año de su gestión. También fue una intervención política con destinatarios precisos: Javier Milei, por el rumbo de la economía nacional, y los principales referentes de la oposición cordobesa, Gabriel Bornoroni y Rodrigo de Loredo, junto a legisladores juecistas, que vienen reclamando una reducción del gasto y de la estructura del Estado provincial.

Con la mirada puesta en la reelección y en un calendario electoral que comenzará a condicionar las decisiones de todos los espacios, el gobernador presentó un escenario económico muy distinto al que había proyectado un año atrás. La caída de la actividad, el deterioro de la recaudación y las dificultades que atraviesan las empresas y las familias obligaron a recalibrar las expectativas.

«El otro año nosotros presentamos un presupuesto a la baja con una expectativa muy, pero muy fuerte del crecimiento de la economía, de la recuperación del empleo, del crecimiento de las PyMEs. Hoy, como todos ustedes saben, eso que el gobierno nacional había anticipado hoy no está», lanzó Llaryora en el arranque de su mensaje en el Centro Cívico.

El titular del Ejecutivo provincial describió una economía nacional en dificultades, con el riesgo país en alza y más de 30.000 PyMEs cerradas, según las cifras que mencionó durante su exposición. Además, llevó el diagnóstico al territorio cordobés y enumeró casos que reflejan el impacto de la crisis industrial: Pauny, en Las Varillas, y Metalfor, en Marcos Juárez, entre otros.

«Esa es la realidad que tenemos hoy», sintetizó. Sin embargo, evitó plantear una ruptura con la Nación y sostuvo que el gobierno de Milei todavía cuenta con herramientas para revertir el escenario. Su cuestionamiento apuntó al modelo económico y a la necesidad de salir de una economía «totalmente centrada en sí misma» para generar condiciones de crecimiento, inversión y empleo.

Llaryora anuncia un fuerte alivio fiscal en el Presupuesto 2027 y pone el foco en salud, seguridad y programas sociales

Ajuste selectivo y obras en pausa

Frente a ese contexto, Llaryora buscó diferenciar el programa fiscal cordobés del ajuste nacional. La consigna que atravesó su presentación fue la de combinar orden fiscal con crecimiento, protección social y estímulos a la inversión.

«Vamos a presentar un presupuesto que con las acciones que venimos haciendo estimule desde Córdoba a la Argentina a tomar una senda de orden fiscal, pero con progreso económico, de orden fiscal, pero atendiendo a los que menos necesitan», dijo.

En esa línea, anticipó rebajas impositivas y un incremento «notable» de la inversión en salud y educación, además del sostenimiento de las partidas de seguridad. El recorte tendrá otros destinatarios: el gasto publicitario y las nuevas inversiones en infraestructura.

El gobernador confirmó que continuará el programa de unas 500 obras en marcha, pero anunció que no se iniciarán nuevos emprendimientos de importancia hasta que exista una reactivación de la economía nacional o se consigan alternativas de financiamiento internacional.

«Las obras de importancia van a quedar supeditadas al crecimiento de la economía nacional o a la posibilidad del financiamiento externo», explicó. Una definición que expone las restricciones fiscales con las que la Provincia deberá administrar el último tramo de la gestión.

La decisión también tiene una lectura política. En un año electoral, el oficialismo deberá sostener la inversión pública y las prestaciones estatales sin desconocer la caída de los recursos. El equilibrio entre el ajuste del gasto y la preservación de las áreas sensibles será uno de los principales desafíos del Presupuesto 2027.

LLaryora criticó duro el modelo de Milei | Crédito: cedoc

La economía de Milei

Llaryora también buscó trasladar la discusión macroeconómica a la economía cotidiana. «Hace tiempo que nosotros vemos y comprendemos que lo que pasa en la Argentina también pasa en Córdoba, que muchas familias no pueden llegar al fin de mes», advirtió en una clara señal de contraste con el modelo de Milei.

Como respuesta, reivindicó las herramientas de financiamiento del Banco de Córdoba para asistir a las PyMEs con capital de trabajo a tasas subsidiadas y facilitar la refinanciación de las deudas familiares.

En ese punto, cuestionó las señales contradictorias de la política económica nacional y advirtió sobre sus consecuencias en las decisiones de inversión. «Esas medidas a veces causan parálisis en materia de inversión, porque estás esperando que algo ocurra que después no ocurre y entonces vos vas esperando», señaló.

La respuesta provincial, según explicó, será acelerar medidas de alivio fiscal. Entre los anuncios centrales apareció una reducción del 30% del inmobiliario urbano, con un esquema progresivo, que el gobernador presentó como una de las rebajas más importantes del país.

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La frase del Papa y el contrapunto con Milei

Más allá de los números, Llaryora buscó darle contenido político a su propuesta económica a partir de la definición del Papa León XIV. «La economía al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía» fue la frase que eligió para sintetizar su mirada y marcar diferencias con el rumbo del poder libertario.

«Es muy difícil llegar a una situación de superioridad de ingresos reales, pero hemos decidido jugarnos a una rebaja profunda», sostuvo. Y planteó que Córdoba debe dejar atrás la discusión sobre el «costo Córdoba» para instalar la agenda de la competitividad.

El gobernador enumeró los beneficios previstos en el régimen de promoción industrial, el sector agropecuario y la economía del conocimiento. «Si viene una industria, la ley nueva de promoción es cero. Si estás en el campo, tus ingresos brutos y la mera compra es cero. Si vas a hacer una ley del conocimiento, también es cero», ejemplificó.

Los referentes parlamentarios del PJ escuchan a Llaryora | Crédito: Cedoc

Sin embargo, el reclamo no quedó limitado a la política tributaria provincial. "Ahora necesitamos que la Nación en serio haga su trabajo", remarcó Llaryora al alzar la voz por la responsabilidad del gobierno de Milei y apuntó contra dos tributos: el impuesto a los débitos y créditos bancarios y el impuesto a los combustibles.

Calificó al primero como «una locura», por su impacto sobre las actividades comerciales y porque no se coparticipa. Sobre el segundo, sostuvo que encarece la logística, el transporte y los pasajes, además de perder sentido en un escenario en el que, según cuestionó, no se ejecutan las obras de infraestructura que justificaban su existencia.

La propuesta incluyó un gesto político dirigido a la Casa Rosada: «Estamos dispuestos a ceder nuestra coparticipación de ese impuesto para que lo deroguen de una vez por todas y baje también la nafta en Argentina».

También cuestionó la diferencia en los subsidios al transporte entre el AMBA y el interior, y anunció una reducción del 50% en la patente para vehículos destinados al traslado de personas con discapacidad, pacientes con enfermedades crónicas, taxis, aplicaciones de transporte y transporte escolar, entre otras actividades.

El debate que se viene

La presentación de Llaryora del Presupuesto 2027 también funcionó como respuesta a la ofensiva opositora sobre el tamaño del Estado y la presión tributaria provincial. Tanto el libertario Bornoroni como el radical De Loredo reclamaron eliminar el impuesto Inmobiliario Urbano y el automotor, mientras dirigentes de Luis Juez demandaron aplicar motosierra al gasto del Estado.

Frente a ese escenario, el titular del Ejecutivo cordobés decidió mostrar una agenda propia de alivio tributario, pero sin resignar la presencia del Estado en las áreas que considera prioritarias, a modo de contrapunto con las propuestas opositoras.

Tras el ingreso del paquete económico a la Unicameral la discusión se pone en marcha. La caída de la recaudación, las restricciones para sostener la obra pública y la presión de la oposición de achicar el gasto anticipan un debate de alto voltaje. Con el Presupuesto 2027, Llaryora no solo puso sobre la mesa las cuentas del último año de gestión: también expuso el modelo de administración con el que buscará transitar el año electoral y defender el proyecto de continuidad del PJ en el poder.



