Llaryora anuncia un fuerte alivio fiscal en el Presupuesto 2027 y pone el foco en salud, seguridad y programas sociales

El gobernador Martín Llaryora definió para el Presupuesto 2027 una estrategia basada en una premisa: reducir la presión tributaria mientras sostiene la inversión en las áreas consideradas prioritarias por la Provincia. El paquete de medidas incluye rebajas en impuestos, ampliación de beneficios para contribuyentes y herramientas para incentivar inversiones privadas.

Según los cálculos oficiales, el impacto fiscal de las medidas alcanzará los $1,5 billones, un monto que el Gobierno provincial estima que quedará en manos de familias, comercios y empresas para sostener el consumo y la actividad económica.

El anuncio se da en un escenario que la Provincia describe como complejo, con caída del consumo, dificultades en sectores productivos y una reducción de la recaudación. Frente a ese contexto, Llaryora apuesta por una menor carga impositiva sin modificar el equilibrio fiscal.

Llaryora presentación IPI

El Inmobiliario Urbano tendrá una rebaja para casi todos los propietarios

El principal cambio estará en el Impuesto Inmobiliario Urbano, donde el Gobierno provincial aplicará una reducción que alcanzará al 97% de los inmuebles de Córdoba.

Para ese grupo, la baja será del 30%, mientras que el 3% restante de las propiedades tendrá una reducción del 5%.

La medida convivirá con las exenciones y beneficios que ya alcanzan a sectores vulnerables, como adultos mayores, personas con discapacidad y beneficiarios de programas habitacionales. También continuarán los tratamientos especiales para actividades vinculadas a educación, salud, consumo básico, economía popular y entidades sin fines de lucro.

Menos Ingresos Brutos y más contribuyentes con alícuota reducida

El esquema tributario también modifica Ingresos Brutos, uno de los principales impuestos provinciales. La alícuota general bajará del 4,75% al 3,50%, mientras que el régimen reducido ampliará su alcance: de los 70.000 contribuyentes actuales, se incorporarán otros 40.000.

Con esa expansión, la Provincia calcula que unos 110.000 contribuyentes accederán a una menor carga tributaria y que aproximadamente el 58% de quienes pagan Ingresos Brutos tendrá algún tipo de beneficio.

Comercios: una nueva ley buscará premiar las inversiones

Dentro del paquete económico, Córdoba impulsará una Ley de Promoción del Comercio destinada a trasladar al sector comercial herramientas similares a las utilizadas para incentivar inversiones productivas.

La propuesta permitirá otorgar beneficios en Ingresos Brutos a comercios que realicen inversiones, con el objetivo de promover nuevas aperturas, crecimiento y generación de empleo privado.

Campo e industria seguirán con beneficios

El proyecto mantiene algunos de los esquemas tributarios que la Provincia aplica para sectores estratégicos. Entre ellos, continúa la alícuota del 0% de Ingresos Brutos para actividades agropecuarias y Mera compra, además de los beneficios vinculados a la promoción industrial y programas destinados a estimular nuevas inversiones.

Transporte: reducción del Impuesto Automotor

El paquete también incorpora una reducción del 50% del Impuesto Automotor para vehículos afectados al transporte público de pasajeros, personas con discapacidad, pacientes crónicos, taxis y unidades vinculadas a plataformas digitales.

La aplicación quedará sujeta a las condiciones que establezca la normativa correspondiente.

El beneficio para quienes cumplen: más de $240 mil millones en descuentos

Además de las nuevas rebajas, Córdoba mantendrá los beneficios destinados a los contribuyentes cumplidores. El programa Ciudadano Cumplidor seguirá otorgando un descuento del 30% para quienes mantienen sus obligaciones al día. Actualmente, ese beneficio alcanza al 62% de los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario y representa un esfuerzo fiscal de $217.885 millones.

A eso se suma el descuento por pago en Cuota Única, que continuará con una reducción del 15% y un impacto estimado de $23.105 millones. En conjunto, ambos mecanismos implicarán más de $240.990 millones en beneficios tributarios.

Ajuste del gasto y prioridad en salud, educación y seguridad

La reducción de impuestos estará acompañada por una política de contención del gasto público. Desde la Provincia señalaron que el objetivo será mantener el equilibrio fiscal y concentrar recursos en áreas consideradas centrales.

El Presupuesto 2027 priorizará fondos para salud, educación, seguridad y programas sociales, mientras que las nuevas obras deberán responder a criterios de prioridad y disponibilidad financiera. Entre las medidas de reducción del gasto aparece una baja del 40% en publicidad oficial.