Paro de ADIUC por una semana: "En el plan libertario no hay lugar para las universidades y la ciencia"

Los docentes nucleados en ADIUC cumplen desde este lunes con un paro por una semana en cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.



La medida también afectará a los colegios preuniversitarios Monserrat y Manuel Belgrano, aunque en estos casos según la modalidad que resuelva cada profesor.

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Paro de ADIUC

El gremio aseguró que la medida de fuerza es “para exigir lo que nos deben y enfrentar las políticas de ajuste que están desmantelando las universidades y el sistema científico”.

“Sostenemos el plan de lucha para denunciar a un gobierno que se esconde en los intersticios del aparato judicial para ganar tiempo, escapando de las leyes vigentes y desconociendo la voluntad popular expresada masivamente en las calles de todo el país”, cuestionó en un comunicado.

“Mientras ellos ganan tiempo el ajuste avanza y seguimos perdiendo salarios, becas, presupuesto, docentes e investigadores, proyectos y equipos de trabajo, años de esfuerzo. Con estas políticas pierde el país: soberanía científica, capacidades estratégicas para el desarrollo autónomo”, remarcó el sindicato.

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Comunicado de ADIUC

“En el plan libertario no hay lugar para las universidades y la ciencia. Porque imaginan un país para pocos, con una economía chica, reprimarizada, concentrada y extranjerizada. Con un Estado reducido al monopolio de la violencia legítima y garante de un único derecho: la propiedad privada”, aseveró en otra parte del documento.

Y luego agregó: “No es un problema de recursos: las exenciones impositivas a los ricos lo muestran con claridad. Tampoco de eficiencia: en los últimos 20 años Argentina duplicó la cantidad de adultos con título universitario. Es un problema de prioridades y definiciones políticas enmarcadas en un proyecto de país”.

“Las universidades y la ciencia representan un obstáculo ideológico y práctico al modelo de miseria y entrega que encarna Milei. Más aún, pueden asumir un rol protagónico en la reconstrucción de una fuerza social capaz de formular agendas alternativas a la crueldad como plan de gobierno. Esto explica el particular ensañamiento libertario”, subrayó el documento.



“La universidad pública es soberanía. Por eso sostenemos el plan de lucha, levantando con orgullo las banderas que este gobierno desprecia”, finalizó ADIUC.