Agravaron la imputación contra el profesor de rugby acusado de golpear a un médico en una pizzería de Córdoba

La Justicia agravó la situación procesal de Martín Roberto Díaz, el profesor de rugby de 47 años acusado de atacar a golpes al médico Mauro Sampietro en una pizzería de barrio Docta, en la ciudad de Córdoba.

La fiscal de la UTI 22, Paula Bruera, dispuso un cambio en la imputación y el acusado ahora enfrenta cargos por lesiones graves, amenazas y violación de domicilio. Hasta este momento, la causa estaba caratulada con una figura de menor gravedad.

Un entrenador de RUGBY molió a golpes a un hombre en una pizzería en Córdoba porque supuestamente miró a su mujer. | Crédito: Captura de pantalla

Tras conocerse la denuncia, el Club Universitario de Córdoba decidió separar a Díaz de sus tareas como profesor de rugby y suspenderlo como socio de la institución hasta que exista una definición judicial.

El médico advirtió secuelas tras la agresión

Sampietro contó a ElDoce.tv que, con el paso de los días y al disminuir la inflamación, comenzó a notar alteraciones en su visión. El profesional explicó que la situación generó preocupación por el posible impacto en su ojo.

“Estoy bastante preocupado, ahora que han corrido los días y que el edema se ha reabsorbido, noto mi ojo bastante afectado, padezco un escotoma en el lado superoexterno asociado a fotofobia y eso hace que me preocupe mucho más de lo que estaba antes porque realmente el órgano está afectado”, manifestó.



