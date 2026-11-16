Acróbatas cordobeses detenidos en Estados Unidos: cómo sigue la situación judicial

Un viaje a Arizona para despedir a un amigo fallecido derivó en una pesadilla judicial para Gustavo Romanello (34) y Agustín Baccega (42), dos artistas circenses oriundos de Córdoba que residen en Estados Unidos desde 2020. El matrimonio fue interceptado el pasado 7 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor por agentes vestidos de civil del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Desde entonces, ambos permanecen privados de su libertad y separados en distintas dependencias federales del estado de Arizona. Según confirmaron sus abogados y allegados, Romanello tiene programada su audiencia de fianza para este miércoles 18 de noviembre en el Centro de Procesamiento de Servicios de Florence. Por su parte, Baccega continúa recluido en el Centro de Detención de Eloy a la espera de que los tribunales migratorios fijen su turno.

El operativo y el cruce de versiones



De acuerdo con el testimonio de Jonathan Batchelor —un amigo que hablaba por teléfono con ellos al momento de la detención—, los efectivos abordaron primero a Baccega para esposarlo y luego arrestaron a Romanello cuando se acercó a preguntar adónde lo trasladaban.

El caso expuso un fuerte contrapunto legal entre la defensa de los cordobeses y el gobierno estadounidense:

•La postura de la defensa: El abogado Samuel Sketers y el estudio Ybarra Maldonado Law Group denunciaron irregularidades en el procedimiento. Sostienen que ambos ingresaron de forma documentada en 2020, no poseen antecedentes penales, pagan sus impuestos y cuentan con solicitudes de asilo en trámite junto a permisos de trabajo vigentes hasta 2029. Además, cuestionaron que no se haya realizado una entrevista previa antes de derivar sus expedientes a una corte migratoria. •El argumento oficial: Desde el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaron que la pareja entró legalmente al país, pero señalaron que excedieron los plazos de estadía autorizados por sus visas originales. Asimismo, remarcaron que tener una autorización laboral vigente no otorga por sí sola un estatus migratorio regular ni impide un arresto o proceso de expulsión.

De Córdoba a los parques de Orlando

La noticia generó conmoción en Córdoba, donde sus madres, Liliana y Mónica, encabezan el pedido de asistencia consular y reclaman por las dificultades para mantener comunicación fluida con ellos.

Tras emigrar en 2020, Romanello y Baccega comenzaron su recorrido artístico en el Arizona Circus Center y luego se radicarían en Florida. Allí lograron insertarse en los espectáculos en vivo de Universal Orlando, uno de los complejos de entretenimiento más importantes del mundo. Mientras Gustavo trabajaba directamente para el parque temático, Agustín lo hacía a través de una productora externa y complementaba su actividad artística como especialista financiero para la autoridad aeroportuaria de Orlando.

Colecta solidaria para afrontar el proceso

Para costear la representación legal y el pago de las eventuales fianzas, la comunidad artística de Florida impulsó una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe. La iniciativa ya superó los 50.000 dólares, fondos que permitirán cubrir el anticipo de honorarios —fijado en 5.500 dólares por cada detenido— y sostener los gastos básicos de sus viviendas mientras se resuelve su situación procesal.