Llaryora y el reloj electoral: por qué más cerca de junio gana espacio como posible fecha

Córdoba no tiene fecha para sus elecciones provinciales de 2027 y, a unos cuatro meses de la primera ventana posible, el calendario es una ecuación abierta. Nada está resuelto. Lo que existe es un conjunto de variables políticas, administrativas y electorales cuya combinación podría inclinar la decisión hacia marzo, abril, mayo o junio. Esta nota exhibe esos factores y plantea los escenarios que se derivan de ellos, siempre como hipótesis.

La definición no corre con apuro para el oficialismo. El gobernador Martín Llaryora debe convocar a elecciones provinciales con una anticipación mínima de 90 días corridos respecto de la fecha de los comicios. Así lo establece el artículo 44 de la Ley Provincial 9571 (Código Electoral de Córdoba).

Pese a las dos cartas que son una incógnita, en el Panal confían en la "re" de Llaryora



Los antecedentes cercanos muestran un rango amplio: en 2019 se votó en mayo y en 2023, en junio. Del lado nacional, las presidenciales están previstas para el 24 de octubre de 2027, y Córdoba es una de las provincias que separarán su elección de la nacional y votarán antes.

Otros distritos ya movieron fichas. Tucumán fijó el 9 de mayo, y Santa Fe proyecta PASO provinciales el 18 de abril y elecciones generales el 13 de junio. Una eventual coordinación con el calendario santafesino aparece entre los factores que se evalúan en Córdoba.

Primera variable: las obras

Una de las claves es el cronograma de inauguraciones. Está previsto que los edificios escolares insignia de la gestión y los grandes hospitales en construcción queden terminados entre fin de este año y comienzos del próximo. Si el calendario se cumple, el oficialismo podría llegar a la campaña con un balance de gestión tangible, lo que permitiría esperar un poco más antes de convocar.

Si hay demoras, el efecto sería el contrario: una fecha temprana dejaría obras sin terminar en plena campaña. El razonamiento que circula en el oficialismo es que la gestión pesa más que cualquier otro factor, y que la fecha se define cuando una serie de hitos se cumple y el escenario acompaña.

Segunda variable: la sucesión de eventos

El calendario de grandes eventos es otra pieza que el oficialismo puede usar para ordenar sus tiempos. Lo que cuenta no es un hito aislado, sino la acumulación: una cadena de acontecimientos de alcance nacional e internacional que mantiene a Córdoba en el centro de la agenda pública durante meses.

En 2026 la provincia recibió al papa León XIV y fue sede de los equipos nacionales de rugby, fútbol y hockey. Los Pumas debutaron en julio en el Nations Championship en el Kempes. La Selección de fútbol jugó allí el 30 de septiembre ante Bolivia y volverá este martes 17 de noviembre para enfrentar a Costa Rica. En diciembre, el Estadio Soledad García recibirá la apertura de la Pro League de hockey, del 8 al 13, con las selecciones argentinas. El anuncio del Mundial de Rally 2028 suma un horizonte de futuro, que le permite al oficialismo hablar de lo que viene y no solo de lo ya realizado.

Hay un límite que conviene considerar. Los eventos construyen imagen y relato de provincia, pero no garantizan votos por sí solos. Su efecto depende de cómo los perciba un electorado atravesado por la situación económica, y de que la organización no se vea afectada por problemas de costos o de seguridad en un contexto de menor recaudación.

Tercera variable: la paritaria

La reapertura de la discusión salarial con los docentes, que se extenderá al resto de los gremios estatales, también incide. El acuerdo vigente vence el 31 de enero y el Ejecutivo había propuesto prorrogarlo hasta julio, un plazo que cubría una elección en abril, mayo o incluso junio. Al adelantar la negociación, el Gobierno busca evitar medidas de fuerza antes de las urnas, pero se expone a una mesa abierta con recursos limitados por la caída de la recaudación.

Si la negociación se encarrila sin conflicto, cualquier fecha se vuelve viable. Si se tensa, una elección más cercana podría resultar más riesgosa que una lejana, o viceversa, según cómo evolucione.

Cuarta variable: el humor nacional

La lectura que predomina en el oficialismo es que la gestión provincial empieza a ser valorada de otra manera, en contraste con el escenario nacional. En esa hipótesis, los votantes comparan una administración que sostiene obras y servicios con un Gobierno federal cuyo rumbo económico genera dudas. Las mediciones conocidas son menos lineales. Muestran a Llaryora al frente en cruces directos hipotéticos, con diferencias de pocos puntos frente al diputado libertario Gabriel Bornoroni y un nivel alto de indecisos, mientras que la imagen del presidente Javier Milei tuvo vaivenes y se estabilizó en algunos relevamientos.

Si la tendencia favorable al oficialismo se consolida, un calendario más largo, con junio como opción, le daría tiempo para capitalizarla. Si se revierte, el incentivo podría ser el contrario.

Quinta variable: el terreno digital

Más tiempo no es automáticamente una ventaja. La oposición libertaria tiene una presencia fuerte en las redes, donde se construye una percepción de la realidad que no siempre coincide con la de la gestión. Una campaña larga ofrece al oficialismo más margen para mostrar obras, pero también le da a la oposición más espacio para ordenarse y disputar el clima de opinión. La estructura territorial de intendentes, difícil de replicar para cualquier otro espacio, sería el principal contrapeso.

Los escenarios

Marzo o abril. Tendría sentido si las obras se inauguran en término, la paritaria se encarrila sin conflicto y el oficialismo prefiere votar con el impulso de la secuencia de eventos de fin de año y verano, antes de que el desgaste económico avance.

Mayo. Es una fecha intermedia, alineada con otras provincias. Se mencionó el 9 de mayo, la misma que Tucumán, aunque ninguna fuente refirió explícitamente a esa fecha..

Junio. Ganaría espacio si la tendencia favorable al oficialismo provincial -siempre según su lectura- se sostiene, si las inauguraciones se prolongan y si aparecen nuevos eventos en el primer semestre. También coincidiría con el horizonte de julio que el Ejecutivo había propuesto para los acuerdos salariales.