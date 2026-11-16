Pese a las dos cartas que son una incógnita, en el Panal confían en la "re" de Llaryora

Cómo se gana un partido con tantas incógnitas? Es muy difícil y los veo muy tranquilos", reflexiona, en plena tarde cordobesa, un empresario con mucha llegada al oficialismo provincial. Sus argumentos son válidos: la supuesta reelección de Martín Llaryora se sostiene sobre dos palancas que el gobernador no controla.

Por un lado, la estrategia apunta a que el radical Rodrigo De Loredo no acuerde con La Libertad Avanza –léase Gabriel Bornoroni y Luis Juez– y vaya por separado. Esto permitiría que el voto opositor tenga una mayor oferta electoral y no logre concentrarse en un solo candidato. Pero, por otro lado, y aquí aparece el escenario más complejo, está la incógnita sobre qué hará Natalia De La Sota.

Si se analizan sus últimas acciones, la diputada de Defendamos Córdoba ya se alejó del "cordobesismo". Tiene su propio bloque y fue una de las novedades de la última elección nacional. Mantiene un discurso crítico hacia Javier Milei en la Cámara Baja y conserva muy buenos vínculos con el peronismo nacional, alejado del Panal.

Son dos escollos que el oficialismo debe resolver en muy poco tiempo. Todas las fuerzas ya trabajan con una fecha tentativa: el 28 de marzo de 2027 aparece como una posible jornada para elegir gobernador, legisladores y miembros del Tribunal de Cuentas. Sería antes de Semana Santa y en medio de una seguidilla de feriados y fines de semana XXL.

"No cuenten si son dos o tres, o veinte. El tema es que se depende de factores externos y no propios. ¿Qué pasa si el viernes de presentación de alianzas De Loredo se baja del pony y se suma a un frente opositor? O, peor aún, ¿qué consecuencias traería que 'la Naty' se presente por fuera?", alerta un peronista con encuestas en la mano.

Hay números y datos para sostener todas las lecturas. La mayoría de las consultoras coinciden en que Martín Llaryora, o el oficialismo provincial, estaría ganando, aunque por un margen acotado: no más de cinco puntos. Pero ese resultado se proyecta con todo el peronismo unido. La duda que comenzó a inquietar a los armadores es cuál sería el verdadero impacto de De La Sota en el resultado final.

"Lo que debe hacer Llaryora es llamarla ya a Natalia y poner a sus diputados a disposición para acompañar dos leyes clave: la de alivio fiscal –que la mandaron a comisión– y sentarse a discutir el decreto 70/2023", pide, a modo de gesto, un dirigente con mucha llegada a la hija del exgobernador fallecido. Ese sería el picaporte que habilitaría el diseño de una estrategia con el peronismo cordobés unido.

Desde Defendamos Córdoba aseguran que cuentan con números propios muy interesantes, que podrían ubicar a la diputada con altísimas chances de ocupar el sillón de gobernadora. "Preguntar si vale la pena jugar por dentro o por fuera es faltarle el respeto a lo que estamos construyendo. Natalia (De La Sota) no solo mantiene cada voto que consiguió, sino que además suma por su posición y coherencia frente al gobierno de Javier Milei", sostienen desde ese espacio.

"Con De Loredo se vive una locura. Se espera que este chabón vaya por fuera como la única posibilidad de debilitar a los libertarios en Córdoba. ¿Vos creés que Milei no va a jugar? Va a salir a matar, con o sin el radical", se impacienta un empresario del sector privado. "Lo dan por cerrado al tema en el Panal, y ese es su principal problema. Porque ya están relajados", agrega.

Estas dos "cartas" que tiene el oficialismo son claves para apuntalar una estrategia que permita fragmentar el voto opositor. "Vemos que todavía lo que pierde en Capital no lo compensa con el interior, y esa es una sirena que suena cada vez más fuerte", analiza un encuestador.