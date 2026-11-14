Bornoroni saca la artillería fiscal, De Loredo se sube y el PJ dispara: “Querés desfinanciar la Provincia”

El diputado nacional y precandidato a gobernador por La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, propuso eliminar el impuesto inmobiliario urbano y financiarlo con un recorte del gasto político. Rodrigo de Loredo y Laura Rodríguez Machado respaldaron la iniciativa, mientras el oficialismo salió con los tapones de punta. La propuesta calienta la previa del Presupuesto 2027 de Martín Llaryora en la Legislatura provincial.

En una señal concreta de posicionamiento electoral, el referente libertario cordobés lanzó la primera propuesta de su plataforma de gobierno para Córdoba y eligió la cuestión tributaria como punto de partida. El anuncio cosechó respaldos opositores, pero también una dura reacción del oficialismo ante una iniciativa de fuerte impacto político.

El dirigente karinista fundamentó su propuesta en el peso de la carga impositiva y apuntó directamente contra la gestión Llaryora. “Cada familia que paga el inmobiliario urbano se ahorraría unos $140.000 por año. Por eso propongo eliminarlo”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó que “Llaryora lo aumentó hasta un 172% en 2025, cuando la inflación del año anterior había sido del 118%”. También puso el foco en los recursos destinados a publicidad oficial y consultoras: “Mientras tanto, su gobierno tiene este año $54.660 millones para publicidad y consultoras. $150 millones por día”.

El diputado libertario aseguró que la eliminación del tributo se financiaría con una reducción del gasto político. “¿De dónde sale la plata para eliminar este impuesto? De recortar el gasto político innecesario: la publicidad oficial, las agencias que repiten lo que ya hacen los ministerios, la estructura política nueva y un 30% de la Legislatura. Suman $264.000 millones, casi el doble de lo que cuesta eliminar el impuesto. Sin tocar obra pública, salud, educación ni seguridad, y sin que pierdan un peso los municipios ni los fondos de seguridad, discapacidad y redes de gas”, argumentó.

La iniciativa del referente de LLA Córdoba fue presentada como el primer paso de su construcción electoral. “Esta es nuestra primera propuesta. Córdoba necesita una alternativa preparada para gobernar desde el primer día”, remató Bornoroni.

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El "DeLorean" de De Loredo | Crédito: cedoc

Apoyos opositores

La propuesta libertaria encontró rápidamente eco en De Loredo, quien sumó respaldo, aunque aprovechó para instalar una iniciativa propia: eliminar el impuesto automotor provincial. “No está mal la propuesta, Gabriel. Te felicito”, expresó el dirigente radical. En ese plano, planteó: “Nosotros ya propusimos algo en el mismo sentido en nuestro manifiesto económico: eliminar el impuesto automotor. Es otro de los impuestos que en Córdoba nos acostumbraron a pagar dos veces: te lo cobra el municipio y encima te lo cobra la Provincia”.

De Loredo sostuvo que el tributo representa el 1,31% de la recaudación provincial y aseguró que “la eliminación de las agencias representa un ahorro superior al costo de eliminar el impuesto automotor”. La baja de impuestos y el achique de la estructura estatal son dos conceptos en los que acuerdan los opositores, más allá de las ásperas fricciones por los armados electorales de cada espacio político.

Finalmente, el radical aspirante a la gobernación dejó abierta la posibilidad de confluir en una agenda común: “Dios quiera que podamos unir nuestras propuestas. Lo que no deja dudas es que, sea una u otra, las dos ofrecen algo nuevo y mejor para Córdoba”. Una señal política que también se proyecta sobre las conversaciones de cúpula por una eventual confluencia opositora para 2027.

Otro respaldo llegó de la diputada Rodríguez Machado, con terminal en Patricia Bullrich e integrante de la bancada libertaria. “Menos impuestos para los cordobeses. Hechos concretos. La propuesta de eliminar el Impuesto Inmobiliario Urbano va en el camino que necesitamos: menos presión fiscal”, destacó.

“Basta de seguir cargando a los vecinos con impuestos. Es momento de aliviar, simplificar y devolverle al ciudadano el fruto de su esfuerzo. Menos impuestos. Más libertad. Hechos concretos”, subrayó la legisladora, que se muestra como una firme aliada de Bornoroni en Córdoba, en medio de las tensiones entre Bullrich y el núcleo de poder libertario.

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Contraataque oficialista

Desde la bancada de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), la respuesta llegó sin matices. El legislador socialista Matías Chamorro cuestionó por las redes sociales el impacto fiscal de la iniciativa y acusó a Bornoroni de favorecer a los sectores de mayores ingresos. "Sacate la careta: Querés desfinanciar la Provincia para que hagan negocios tus socios", disparó el aliado del PJ cordobés.

“Eliminar el inmobiliario urbano es beneficiar a los que más tienen y romper con la equidad tributaria. Como abogado, Gabriel Bornoroni, debería repasar Derecho Tributario”, lo cruzó el socialista, un férreo opositor al gobierno de Javier Milei.

Asimismo, trasladó la discusión al plano nacional y desafió al jefe del bloque LLA en Diputados que reporta a la secretaria general de la Presidencia: "En vez de tirar humo, pedile a Milei que baje las retenciones, el impuesto al cheque, los combustibles y el IVA".

El ministro de Comunicación del gobierno de Llaryora, Daniel Pastore, amplificó el cuestionamiento al republicar el mensaje de Chamorro y sumarle una definición brevísima, pero contundente: “Clarito!!!”. Un respaldo a la contraofensiva discursiva del oficialismo frente a la primera propuesta electoral de Bornoroni.

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​Presupuesto 2027 y carrera por la gobernación

Más allá de la discusión tributaria, el movimiento de Bornoroni tiene una dimensión que excede la iniciativa. El referente libertario, alineado con Karina Milei y Martín Menem, busca instalarse como alternativa de gobierno y comenzó a delinear una agenda propia para disputar el poder provincial.

La primera iniciativa libertaria con tonada se dio en la antesala del debate por el Presupuesto 2027 de Llaryora. El proyecto del Ejecutivo abrirá una discusión sobre las prioridades de gasto, inversión y política tributaria, mientras la oposición buscará cuestionar el modelo de la administración peronista.

La disputa también se inscribe en una carrera electoral que comenzó a acelerarse. En Córdoba se especula con que Llaryora buscará separar al máximo la elección provincial del calendario nacional, con una posible convocatoria hacia fines de marzo o abril de 2027.

Otros gobernadores ya avanzaron con definiciones: Rolando Figueroa oficializó el 14 de febrero como fecha electoral en Neuquén; en Santa Fe, Maximiliano Pullaro trabaja con un cronograma que contempla las PASO el 18 de abril y las generales el 13 de junio; mientras que Osvaldo Jaldo convocó a elecciones en Tucumán para el 9 de mayo.

Con ese telón de fondo, Bornoroni comenzó a jugar sus primeras cartas. La eliminación del inmobiliario urbano funciona como presentación de su proyecto provincial, pero también como una señal al resto de la oposición: LLA pretende discutir no sólo cómo enfrentar al peronismo de Llaryora, sino también con qué programa de gobierno.

La recepción de De Loredo, el respaldo de Rodríguez Machado y la reacción del oficialismo anticipan que el Presupuesto 2027 será mucho más que una discusión de números: también será un primer escenario de confrontación por el modelo de provincia que se pondrá en juego el año próximo.