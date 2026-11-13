“Los agujeros negros” de la Municipalidad de Córdoba: entes recibieron $63 mil millones pero no rindieron cuentas en 2025

Cinco entes y sociedades con participación de la Municipalidad de Córdoba recibieron durante 2025 $63.252.977.797,61, pero en la documentación analizada de la Cuenta General del ejercicio no figuran incorporados distintos informes obligatorios de control, entre ellos balances, memorias, estados contables y auditorías.

El detalle al que accedió Perfil Córdoba corresponde al análisis de los organismos con intereses económicos municipales comprometidos. El informe advierte que la descentralización de la gestión no implica una reducción de las obligaciones de rendición y control sobre los recursos públicos.

Los organismos observados son TAMSE, BioCórdoba, ESyOP (registrado presupuestariamente como COyS), CORACE y el Ente Municipal de Fiscalización y Control (EMFyC).

La concejala Elisa Caffaratti definió la situación como “los agujeros negros” de la Municipalidad y cuestionó que existan entes que administran fondos públicos sin haber presentado la totalidad de la documentación exigida.

“Una de las cosas grandes son justamente todas las rendiciones de cuentas, los balances, memorias, estados contables e informes de sindicatura de todos esos entes o empresas de la Municipalidad”, explicó a Perfil Córdoba.

“Son fondos muy importantes que tienen la obligación de ser rendidos y eso es lo que estamos reclamando: el envío de toda la documentación respaldatoria”, afirmó.

TAMSE concentró $45 mil millones

El organismo con mayor volumen de recursos transferidos fue Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado (TAMSE).

Durante 2025, la Municipalidad le transfirió $45.054.106.083,08. Según el análisis de la Cuenta General, al tratarse de una sociedad cuyo capital pertenece en un 100% al municipio, debía acompañar sus estados contables certificados, memoria e informe de sindicatura.

Sin embargo, del expediente revisado no surge incorporada esa documentación correspondiente al ejercicio 2025.

BioCórdoba recibió casi $15 mil millones

El Ente Municipal BioCórdoba fue el segundo organismo con mayor cantidad de fondos transferidos.

Durante el año pasado recibió $14.830.976.976,59. El informe señala que correspondía incorporar sus estados contables, memoria y el detalle de las concesiones que administra, pero esa documentación no figura acompañada en el expediente analizado.

ESyOP/COyS

El Ente de Servicios y Obras Públicas (ESyOP), encargado del servicio de higiene urbana y mantenimiento del espacio público, recibió durante 2025 $105.950.326,79.

La Cuenta General aclara que las transferencias aparecen bajo la denominación COyS, aunque corresponden al mismo organismo. El análisis indica que no surge acompañado el balance anual certificado del ESyOP correspondiente al ejercicio 2025, pese a que su normativa establece la obligación de elevarlo al Tribunal de Cuentas.

“Me preocupa muchísimo el tema del COyS, donde realmente se transfieren millonarios fondos públicos”, señaló Caffaratti.

CORACE y EMFyC

La Córdoba Aceleradora de Innovación, Emprendedurismo y Nuevas Economías (CORACE) recibió durante 2025 $1.433.382.211,15.

Según el informe, no aparece incorporada la documentación vinculada a sus estados contables, memoria y grado de cumplimiento de objetivos.

En tanto, el Ente Municipal de Fiscalización y Control (EMFyC) recibió $1.828.562.200. El documento señala que no surge acompañada la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados ni la documentación relativa a las auditorías contables previstas por su normativa.

“Que se vean los números”

Caffaratti sostuvo que la falta de documentación impide evaluar con precisión cómo se aplicaron los recursos transferidos. “Es una cantidad de fondos muy importantes que tienen la obligación de ser rendidos”.

Además, apuntó contra la falta de respuestas de los organismos involucrados. “No me contestaron nada. Tampoco con motivo de la presentación de la cuenta o del presupuesto hubiera sido una oportunidad para que vayan a rendir cuentas”, afirmó.