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El Niño en Córdoba: la máxima llegará a 36° antes de un brusco cambio con lluvias intensas

La provincia atraviesa otra jornada con temperaturas muy elevadas y cielo completamente despejado. Sin embargo, el alivio llegará este sábado con un marcado descenso térmico y precipitaciones de variada intensidad durante los próximos días.

El Niño en Córdoba: la máxima llegará a 36° antes de un brusco cambio con lluvias intensas
En 2023 se alcanzó un récord de 710 mil fallecimientos relacionados con el calor.
Perfil Redacción Córdoba
Hoy 07:56

Con una jornada marcada por el calor, Córdoba tendrá este viernes una temperatura máxima de 36°, en un contexto de cielo completamente despejado y sin alertas meteorológicas vigentes para la provincia.

Durante la mañana, la temperatura se ubicó en 27°, aunque la sensación térmica alcanzó los 29° debido a una humedad cercana al 60%.

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Según el pronóstico, la temperatura mínima será de 20°, mientras que la máxima trepará hasta los 36°, en una jornada con predominio del sol y vientos de baja intensidad. Si bien la humedad se mantendrá en valores moderados, podría incrementar la sensación de calor durante las horas de la tarde.

El alivio llegará con lluvias y un fuerte descenso de la temperatura

El cambio de tiempo comenzará a sentirse este sábado 14 de noviembre, cuando el ingreso de precipitaciones provoque un marcado descenso térmico. La jornada tendrá una mínima de 20° y una máxima de apenas 26°, con pronóstico de lluvias intensas.

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