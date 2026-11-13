El Niño en Córdoba: la máxima llegará a 36° antes de un brusco cambio con lluvias intensas

Con una jornada marcada por el calor, Córdoba tendrá este viernes una temperatura máxima de 36°, en un contexto de cielo completamente despejado y sin alertas meteorológicas vigentes para la provincia.

Durante la mañana, la temperatura se ubicó en 27°, aunque la sensación térmica alcanzó los 29° debido a una humedad cercana al 60%.

Repartidores reclamaron respuestas a Quinteros tras el crimen de Mauro: “No da la cara y tampoco se ha comunicado con la familia”

Según el pronóstico, la temperatura mínima será de 20°, mientras que la máxima trepará hasta los 36°, en una jornada con predominio del sol y vientos de baja intensidad. Si bien la humedad se mantendrá en valores moderados, podría incrementar la sensación de calor durante las horas de la tarde.

El alivio llegará con lluvias y un fuerte descenso de la temperatura

El cambio de tiempo comenzará a sentirse este sábado 14 de noviembre, cuando el ingreso de precipitaciones provoque un marcado descenso térmico. La jornada tendrá una mínima de 20° y una máxima de apenas 26°, con pronóstico de lluvias intensas.