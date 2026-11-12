Repartidores reclamaron respuestas a Quinteros tras el crimen de Mauro: “No da la cara y tampoco se ha comunicado con la familia”

El crimen de Mauro Darío Quinteros, el repartidor que murió baleado cuando intentó intervenir en un robo a dos mujeres en avenida Góngora, volvió a poner en el centro de la discusión la inseguridad que enfrentan quienes trabajan en las calles de Córdoba. Sus compañeros se movilizaron para exigir medidas de prevención y respuestas de las autoridades.

En diálogo con Radio Punto a Punto, Emanuel Paredes, presidente de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, reclamó mayor seguridad para los trabajadores y cuestionó la falta de respuestas del Gobierno provincial. “Sabemos que hoy es Mauro, mañana puedo ser yo, mañana puede ser otro compañero y no queremos que suceda más esto”, advirtió.

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Los trabajadores comenzaron a reunirse a las 10 de la mañana y realizaron cortes en la intersección de Juan B. Justo y General Paz. Después se trasladaron hacia Juan B. Justo y avenida Góngora, donde ocurrió el asesinato. Más tarde, un grupo decidió continuar la protesta en el centro para darle mayor visibilidad al reclamo. “Ahora estamos en el sector del centro del Patio Olmos, al frente del Patio Olmos", explicó Paredes.

El principal pedido de la movilización fue concreto: seguridad. “Lo que hoy en día el 99% de los ciudadanos aquí en Córdoba también ha sufrido es la inseguridad”, sostuvo el dirigente, quien remarcó que el caso de Mauro representa un extremo de los riesgos que enfrentan diariamente.

“Está complicada la noche. Muy complicada. Y no es solamente la noche, de día también. Tenemos que estar eligiendo los pedidos que tenemos que estar llevando, porque corremos riesgos totalmente todos los días, que nos estén robando, que nos quieran arrebatar el celular”, señaló.

“No era una zona roja”: cómo describieron el lugar del crimen

Paredes remarcó que el asesinato ocurrió en un sector que los repartidores no consideraban especialmente peligroso. Según explicó, avenida Góngora es una zona de circulación frecuente, con comercios y presencia policial. “Lo que pasa es que tampoco era una zona roja, una zona fea, era sobre Góngora. O sea, era un sector que ahí cerca tiene los controles de policía y la policía pasa cada rato”, afirmó.

En ese sentido, consideró que el lugar debería contar con más herramientas de vigilancia: “Yo creo que en Góngora tenía que tener un domo”. El dirigente también recordó que los trabajadores habían identificado sectores de la ciudad según los riesgos que enfrentaban. Sin embargo, advirtió que la inseguridad dejó de estar concentrada en determinadas zonas.

“Antes nosotros teníamos sectores que directamente no entrábamos. Muchos compañeros trabajaban en el centro porque era un sector que, entre todos, estaba distinguido de policía, cámaras, que había menos hechos de inseguridad, pero hoy en día está en el centro”, expresó. Y agregó: “La cantidad de veces que nosotros hemos visto arrebatos de teléfonos, carteras, nos han robado la moto, nos han robado la bici, han robado mochilas dentro del shopping. Es lamentable, la verdad”.

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Paredes aseguró que no recibió ninguna comunicación de las aplicaciones para las que trabajan después del asesinato de Mauro. “No, ninguna. Por lo menos que yo sepa, ninguna. Y no creo que tampoco lo tengan porque es un algoritmo, nosotros para ellos somos un número bajo”, manifestó.

También cuestionó la falta de contacto de las autoridades provinciales con los trabajadores y con la familia de la víctima. “Quinteros directamente no da la cara”, respondió. Luego agregó: “Tampoco se ha comunicado con la familia de Mauro”.

El dirigente también se refirió a la situación laboral de los repartidores y sostuvo que, aunque las aplicaciones los consideran socios, cumplen tareas bajo sus indicaciones. “Nosotros somos socios repartidores, es lo que nos dicen. Y con la nueva ley que implementó Milei también, directamente ya hay una ley que nos dice que no nos reconoce”, explicó.

En contraposición, mencionó un fallo de la Corte Suprema relacionado con trabajadores de Buenos Aires y defendió el reconocimiento de la relación laboral: “Nosotros cumplimos órdenes, vamos donde la aplicación dice y nos ponemos la ropa del negocio de la empresa y, por ende, somos, laburantes de la empresa. Aunque ellos no lo quieran ver así”.

Proyecto para mejorar la seguridad

El titular de la asociación aseguró que la organización presentó distintas propuestas ante las autoridades provinciales, pero que hasta el momento no consiguió respuestas ni reuniones. “Desde el sector de seguridad de la provincia tampoco hace nada. Nosotros, nuestra organización, presentó varios proyectos por el tema de inseguridad y nunca nos han recibido, nunca tuvimos respuesta”, cuestionó.

Entre las iniciativas, mencionó la creación de un código QR para identificar las mochilas de los repartidores y establecer un registro de quienes realizan la actividad. “Porque también sabemos que muchos chicos están en la calle, están repartiendo cualquier cosa con una mochila diferente de aplicación. Para evitar eso queremos que se cree un QR para pegar en la mochila y que se cree un registro de la actividad”, explicó.

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La segunda propuesta apunta a incorporar un sistema de seguimiento satelital para las motocicletas, que permita localizar los vehículos ante un robo e incluso detener su funcionamiento. “Nosotros lo que pedimos es que nos den un GPS, un seguimiento satelital que nosotros ponemos en la moto y se activa. Por ejemplo, a mí me está llevando, se me lleva la moto y a los 100 metros se corta la corriente y no anda más”, detalló. Según explicó, el sistema también permitiría enviar una señal al patrullero más cercano para que intervenga ante una situación de emergencia.

Entrevista realizada en Punto a Punto Radio (90.7 FM), en el programa "Es por acá" con Juan Bernaus y Julieta Fantini.