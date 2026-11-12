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Crimen en Alta Córdoba: repartidores cortan la avenida donde lo mataron y marcharán para exigir justicia

Tras el asesinato de Mauro Quinteros, el trabajador de 40 años que fue baleado al intervenir en un robo contra dos adolescentes, compañeros de la víctima realizan una protesta en la ciudad de Córdoba.

Crimen en Alta Córdoba: repartidores cortan la avenida donde lo mataron y marcharán para exigir justicia
Perfil Redacción Córdoba
Hoy 11:27

El asesinato de Mauro Quinteros, el repartidor que murió tras intentar defender a dos adolescentes de un asalto en barrio Alta Córdoba, desató una protesta de trabajadores del sector, que este jueves realizan un corte de tránsito y anunciaron una movilización hacia la Casa de Gobierno para reclamar justicia.

La manifestación se concentra en la intersección de avenida Juan B. Justo y Luis de Góngora, donde los repartidores mantienen interrumpida la circulación. Según informaron durante la protesta, la medida se extenderá hasta las 13, horario en el que marcharán hacia el Centro Cívico para exigir avances en la investigación.

El hecho ocurrió el miércoles alrededor de las 22.20, en la esquina de Luis de Góngora y General Paz, en barrio Alta Córdoba. Quinteros trabajaba cuando observó que dos hombres que circulaban en motocicleta intentaban robarles los celulares a dos adolescentes.

Al advertir la situación, el repartidor intervino para defender a las jóvenes y uno de los delincuentes le disparó en el pecho. El trabajador murió en el lugar.

Homicidio en Alta Córdoba: asesinaron a un repartidor que salió en defensa de dos chicas

"Necesitamos que así como agarraron al que amenazó al ministro Quinteros, vayan y encuentren a los asesinos, los responsables de la muerte de nuestro compañero Mauro", expresaron manifestantes en declaraciones consignadas por La Voz.

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