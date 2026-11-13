Calendario escolar en Córdoba: ya hay fecha para el cierre del ciclo lectivo 2026

De acuerdo con el calendario oficial del Ministerio de Educación de la Provincia, las clases concluirán el viernes 18 de diciembre para los establecimientos de todos los niveles y modalidades que integran el régimen común.

De esta manera, ese día marcará el cierre de las actividades escolares correspondientes al año académico 2026 en toda la provincia.

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En la recta final del calendario escolar, estudiantes y docentes tendrán un descanso extendido. El lunes 7 de diciembre fue establecido como día no laborable, mientras que el martes 8 de diciembre será feriado nacional, por lo que se conformará un fin de semana largo antes de las últimas semanas de clases.

Qué pasará con los alumnos que adeuden materias

Una vez finalizado el ciclo lectivo, comenzará la instancia destinada a quienes tengan contenidos pendientes.

Según el cronograma oficial, los coloquios se desarrollarán entre el 21 y el 29 de diciembre, período en el que los estudiantes podrán presentarse para acreditar los espacios curriculares adeudados antes del cierre definitivo del año escolar.