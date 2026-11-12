La Noche de las Compras llega por primera vez a barrio Yofre: más de 40 locales, descuentos, gastronomía y shows

La Noche de las Compras cambiará de escenario este fin de semana y llegará por primera vez a barrio Yofre, donde más de 40 comercios ofrecerán descuentos y promociones en una jornada que combinará compras, gastronomía y entretenimiento al aire libre.

La iniciativa se desarrollará este sábado 14 de noviembre, de 18 a 23, sobre Altolaguirre, entre las calles 2100 y 2300, con entrada libre y gratuita.

Además de las promociones comerciales, el evento contará con food trucks, DJ en vivo, sorteos y distintas propuestas gastronómicas, en un formato que busca transformar el sector en un paseo para toda la familia.

De Ituzaingó a Yofre

La creadora de la iniciativa, Marcela Sánchez, explicó a Perfil Córdoba que la expansión surgió por iniciativa de comerciantes del sector.

"La idea de llevarlo a Yofre fue porque unos comerciantes de ahí nos contactaron y nos preguntaron si podíamos hacer lo mismo. Fuimos a visitar la zona, invitamos a los comerciantes y les gustó la propuesta. Así fue como lo pudimos llevar a cabo", contó.

La organizadora recordó que el evento nació en barrio Ituzaingó, donde ella tiene sus locales comerciales, y destacó que el formato logró consolidarse con el paso de las distintas ediciones.

Un paseo que combina compras y entretenimiento

Durante la jornada, las cuadras donde se desarrollará el evento serán peatonales para facilitar el recorrido de los visitantes.

"Hay food trucks, se corta la calle y se hace peatonal. También hay comercios que no están dentro de esas cuadras pero igual se adhieren porque les gusta la idea", explicó Sánchez.

Según señaló, el atractivo del evento no pasa únicamente por las promociones. "A la gente le gusta esta modalidad de hacer peatonal, tener entretenimiento, comida y la propuesta gastronómica. Se puede combinar hacer compras con pasear y disfrutar. Creo que por eso funciona", afirmó.

Entre los locales que ya confirmaron su participación se encuentran Socco Jeans, Eva Lu Moda, Óptica Visión Infinita, Calzados Nina, Amadora, Cielo Tienda de Moda, Tienda de Mascotas Dudu, El Vergel Altolaguirre, Piedra Mora, Pet City, Plan B, Óptica Carrizo y Tutti Bambini, además de otros comercios de barrio Yofre que se sumarán a la propuesta con promociones y descuentos especiales durante toda la jornada.

Buscan llegar a más barrios

Sánchez adelantó que distintos comerciantes se comunicaron para replicar la experiencia y que San Vicente aparece como uno de los próximos destinos.

"También nos contactaron de otros barrios. Posiblemente para diciembre hagamos una edición en barrio San Vicente", anticipó.