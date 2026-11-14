La era pos-Messi arrancó con una postal inesperada: la Bombonera semivacía

La imagen sorprendió incluso antes de que comenzara el partido: La Bombonera semivacía, con amplios sectores de las tribunas cerrados y una postal poco habitual para la Selección argentina. En su primera presentación después de la despedida de Lionel Messi, la Scaloneta no encontró el marco de público que supo acompañarla durante los últimos años. La información oficial indicó que se habían vendido poco más de 24.000 entradas, menos de la mitad de la capacidad del estadio de Boca, estimada en 55.000 espectadores.

La ausencia del excapitán fue uno de los factores que atravesaron la convocatoria, pero no el único. Los precios también quedaron bajo la lupa: las entradas populares costaban 95.000 pesos, mientras que las plateas comenzaban en 140.000. En un contexto económico complejo, los valores representaron una barrera para buena parte de los hinchas que habitualmente acompañan al equipo nacional.

El contraste fue todavía mayor por el momento que atraviesa el seleccionado. Se trataba del primer encuentro después de la despedida de Messi y de la confirmación de Lionel Scaloni de que continuará al frente del equipo hasta 2030. El entrenador fue, de hecho, uno de los más ovacionados cuando la voz del estadio anunció su presencia. Sin embargo, ese respaldo no se tradujo en una convocatoria masiva.

La expectativa de una venta de último momento tampoco se cumplió. Desde temprano, el movimiento en los alrededores del estadio fue menor al habitual: no hubo largas filas para ingresar, abundaban los lugares para estacionar y los vendedores ambulantes tuvieron una jornada floja. Un comerciante que ofrecía camisetas a 15.000 pesos resumió el panorama: “No vendí ni una camiseta”.

Tribunas cerradas y una convocatoria que no llegó

La distribución del público también dejó una escena atípica. Las plateas bajas y medias estuvieron casi completas, mientras que las preferenciales mostraron una ocupación parcial. La bandeja alta permaneció inhabilitada y buena parte de las populares estuvieron cerradas durante el inicio del encuentro. En la popular Norte se concentraron los hinchas del sector que ocupa La Doce, mientras que en la Sur la presencia visitante quedó limitada a la bandeja alta.

Según información publicada por Clarín, algunos trabajadores de Utedyc recibieron avisos para no concurrir y también se redujo a último momento la cantidad de efectivos policiales. Con el partido ya comenzado, se habría dispuesto abrir las puertas y retirar los molinetes, lo que permitió ampliar la cantidad de asistentes. La estimación inicial hablaba de unos 15.000 espectadores, aunque la cifra final se ubicó entre 20.000 y 25.000, en línea con los poco más de 24.000 boletos vendidos que informó oficialmente la organización.

La ausencia de público en algunos sectores también obligó a recordar que el cierre parcial de tribunas no respondía a una sanción vigente de la FIFA. La penalización por los cánticos e insultos racistas, homofóbicos y discriminatorios atribuidos a espectadores argentinos en distintos partidos internacionales ya se había cumplido en el amistoso frente a Bolivia, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes el mes pasado.

La Comisión Disciplinaria había impuesto una multa de 100.000 dólares y el cierre parcial del 50% de las tribunas para el siguiente partido oficial de la Selección como local. Además, había establecido otra sanción similar en suspenso durante un año. Por lo tanto, el escenario que se vio en La Bombonera no estuvo condicionado por aquella medida disciplinaria.

El desafío de sostener el vínculo con los hinchas

La postal dejó una pregunta que excede el resultado deportivo y la ausencia de Messi: ¿qué explica el enfriamiento de una convocatoria que durante años fue multitudinaria? La despedida del capitán marcó el cierre de una etapa, pero la Selección todavía cuenta con el respaldo de un equipo campeón del mundo y con un entrenador que acaba de confirmar su continuidad hasta 2030.

Los precios elevados aparecen como una explicación concreta, aunque también se abre el interrogante sobre un posible desgaste en el vínculo entre los hinchas y la conducción de la AFA, encabezada por Claudio Tapia. El material no permite establecer cuánto incidió cada factor, pero la combinación de la ausencia de Messi, el costo de las entradas y el contexto institucional forma parte de las hipótesis que rodearon la baja convocatoria.

La Scaloneta pasó de llenar estadios y movilizar multitudes a encontrarse con amplios espacios vacíos en una de sus primeras presentaciones sin su máxima figura. La Bombonera habló desde el cemento: el desafío para la Selección será sostener el entusiasmo de los hinchas en una nueva etapa, sin Messi en la cancha y con una relación con el público que ya no puede darse por descontada.