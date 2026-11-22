Vino, vio y venció. La Selección Argentina despidió el año con un vuelo rasante por Córdoba, donde en la siesta del martes pasado tomó un baño de afecto en su búnker cercano al aeropuerto y horas más desató una lluvia de goles en el Estadio Kempes. Las alertas de tormentas provocadas por 'El Niño' retrasaron la llegada de 'La Scaloneta' para afrontar el amistoso ante Costa Rica, una puesta en escena que resultó casi tan breve como la visita del Papa León XIV, donde fue la dirigencia del fútbol argentino la que hizo agua, chapoteando una vez más entre la codicia y la improvisación.

Para 'El Comandante' Claudio Tapia y su tropa de la AFA, 'La República de Córdoba' se ha convertido en garantía de buen negocio, aunque en este caso no alcanzó con el guiño de El Panal y la decisión gubernamental de invertir fuertemente en el turismo de eventos. Oh sí. En las tribunas, el amor incondicional de los cordobeses fue puesto a prueba con un obstáculo importante: el exorbitante precio de las entradas, a una altura del mes y de la crisis en la que la gente tiene que elegir entre ejercer su derecho a recrearse o cubrir necesidades básicas, y sin el imán que representa la figura de Lionel Messi, capaz de impulsar esfuerzos, sacrificios y milagros.

CERCA DE LA GENTE. Emiliano ‘Dibu’ Martinez recibió el afecto de los cordobeses en la llegada al hotel que alojó a la Selección Argentina. | Crédito: SELECCIÓN ARGENTINA

No parecía tomar nota de estos asuntos el bueno de 'Chiqui', demasiado empeñado en hacer gala de esa mezcla de cholulismo y alarde de poder que caracteriza a la dirigencia estándar del fútbol actual. Además de los incondicionales de la pelota de siempre, la postal de ocasión sumó al gobernador cordobés Martín Llaryora, al intendente capitalino Daniel Passerini, al campeón mundial del '78 José Daniel Valencia, al presidente de la Agencia Córdoba Deportes Agustín Calleri, al alcalde de San José de Costa Rica Diego Miranda Méndez y al ex titular del Palacio 6 de Julio Ramón Javier Mestre. Los que se movieron, y no salieron en la foto, fueron la Liga Cordobesa de Fútbol y el mandamás de Talleres Andrés Fassi.

HAY EQUIPO. ‘Chiqui’ Tapia y 10 más, entre los que estaban algunos incondicionales de la dirigencia futbolera y varios actores de la política. | Crédito: REDES

Aunque no tan variopinta como aquella imagen del vestuario, el paisaje de las gradadas también resultó extraño, y reflejó 'la grieta' del fútbol cordobés. En una cabecera, hinchas de Talleres; en la otra, parciales de Belgrano e Instituto. Llamativamente, fue en el sector que compartieron Piratas y Gloriosos donde resonó, en el epílogo del juego y con el 7-0 dibujado en los tableros, el 'Chiqui Tapia botón…', hit del momento en las canchas argentinas. Por entonces, el Estadio Kempes ya se mostró como una escenografía más acorde a los antecedentes de un seleccionado con dos finales mundialistas en el lomo. El saludito final fue ante 34 mil personas, un número al que no se llegó precisamente por el tardío impulso de cumplir con el trámite burocrático de la fila virtual y el canje presencial.

GOLES Y AMORES. Julián Álvarez anotó un doblete ante Costa Rica y fue uno de los jugadores más mimados por el público en el Kempes. | Crédito: SELECCIÓN ARGENTINA

Gloria y honor

Aunque el dato pasó inadvertido, la reciente presentación del representante de la AFA en La Docta coincidió con el 50° aniversario del partido que la Selección Argentina, bajo la conducción de César Luis Menotti, le ganó 3-0 a Instituto en el Estadio Presidente Perón de Alta Córdoba. Fueron precisamente tres célebres exfutbolistas 'gloriosos', Osvaldo Ardiles, José Luis Saldaño y Alberto Beltrán, quienes marcaron los goles del elenco nacional en aquel amistoso que se disputó el 17 de noviembre de 1976. Medio siglo después, Instituto también tuvo una presencia decisiva en una presentación de la Albiceleste en tierras cordobesas, con el dirigente Juan Manuel Cavagliatto mostrando sus habilidades del otro lado de la línea de cal, jugando como nexo entre la política provincial y la pelota nacional.

MODELO PARA ARMAR. “Ahora intentaremos hacer un juego similar, pero con distintas alternativas”, afirmó Scaloni sobre la era post-Messi. | Crédito: SELECCIÓN ARGENTINA

Adentro de la cancha, Córdoba estuvo representada por Julián Álvarez, quien cumplió una destacada actuación y anotó dos goles, y el debutante Mariano Troilo. Otro embajador de la provincia, el laborense Walter Samuel, fue despedido con honores en el vestuario, tras haber cumplido su último compromiso como ayudante de campo de Lionel Scaloni.

“Tenemos que seguir contagiando entusiasmo”, había dicho el entrenador en la previa del partido ante 'Los Ticos', dejando en claro el desafío para el epílogo de un 2026 que concluyó con un saldo de 15 victorias y dos derrotas, y que tuvo como hechos salientes el segundo puesto en el Mundial de Norteamérica y la despedida definitiva de Messi. "La gente no perdió el amor por la Selección. Sigue siendo incondicional, por más que no juegue Leo, lo que pasa es que valora el gasto que tiene para ir a la cancha", analizó con claridad el DT, empoderado como nueva garantía del idilio entre la Selección y el público.

Obviamente, no alcanza con la continuidad de Scaloni, quien deberá enfocarse en la profundización del recambio generacional y el refresco táctico que imponen los nuevos tiempos. Una buena lectura de la era post-Messi también es necesaria por parte de la dirigencia del fútbol argentino, para no estancar un proyecto, desvalorizar un producto y dilapidar un vínculo con la afición que trasciende a la Tercera Estrella de Qatar 2022, aquella que algunos popes se colgaron como propia e interpretaron como un pase libre para jugar al vale todo.

SALTÓ EL MURO. El labordense Walter Samuel se despidió como ayudante de campo de la Selección Argentina en los vestuarios del Kempes. | Crédito: SELECCIÓN ARGENTINA

El balance 2026 de 'La Scaloneta' exhibe los nombres de Mac Allister, Enzo Fernández, Álvarez, Cristian Romero y los tres Martínez -'Dibu', Lisandro y Lautaro- como los jugadores con más minutos en cancha, además de Messi. El dato se reflejó en el duelo ante los costarricenses y en el juego previo ante Uruguay en La Bombonera, donde las lesiones de 'Cuti' y 'El Toro' le impidieron al equipo contar con toda su nueva columna vertebral. Con un buen recambio de arqueros asegurado (Rulli, Musso y Beltrán), los mayores movimientos se registraron en la defensa, donde alternaron otros cuatro centrales (Balerdi, Medina, Troilo y Anselmino), y cinco laterales (Montiel, Medina, Giay, Vega y Tagliafico).

DEBUTÓ COMO LOCAL. El ex Belgrano Mariano Troilo afrontó ante ‘Los Ticos’ sus primeros minutos con el seleccionado mayor de la AFA. | Crédito: SELECCIÓN ARGENTINA

En el medio fue interesante lo de Máximo Perrone, quien jugando 'de Paredes' (aunque sin tanta perfección en la entrega) permitió potenciar a Alexis y Enzo como generadores de juego, y donde Exequiel Palacios volvió a mostrarse como una alternativa flexible y confiable. El crecimiento de 'Nico' Paz (dos goles, mucho juego y también recuperación en los 45 minutos que pisó el césped del Kempes) fue lo mejor de la doble fecha. No menos ilusionantes resultaron la movilidad de Prestianni, el 'regreso' de Julián y el decidido aporte de Mastantuono. Varios y buenos candidatos para heredar la '10', aunque el seleccionador haya sido claro al respecto: “Cuando sea obligatorio, ya vamos a ver a quién se la damos”.

PEQUEÑA SOCIEDAD. El presidente de la AFA Claudio Tapia y el gobernador cordobés Martín Llaryora 'jugaron' dos partidos con la Selección en 45 días. | Crédito: REDES

“Estoy encantado con el recibimiento; Córdoba es espectacular”, fue otra de las frases que Scaloni dejó picando en el área antes de pegar la vuelta a Ezeiza. Con olfato goleador, Llaryora leyó la jugada y se lanzó en busca de la pelota: 'Querido Lionel, quiero que sepas que acá te apreciamos muchísimo y que siempre serás bienvenido. Para los cordobeses es un verdadero honor recibirte. Esperamos nuevamente a 'La Scaloneta', con el mismo cariño, la misma hospitalidad y la pasión futbolera de siempre”.