Rafael Di Marco: “Las precipitaciones por encima de lo normal se van a extender hasta marzo”

El fenómeno de El Niño ya viene marcando la pauta de cómo se perfila la temporada. Tendremos lo mismo de todos los años, pero potenciado”. El que habla es Rafael Di Marco (Meteorafa en redes), divulgador de información meteorológica, máster en Meteorología y especialista en Cambio Climático. “Lo que empezamos a ver en las últimas semanas fue sólo el comienzo”, advierte él también asesor para el campo y la industria y técnico en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC.

Di Marco tiene miles de seguidores en las redes sociales que lo consultan antes de salir de casa. En sus reportes gratuitos y accesibles ofrece pronósticos locales y consejos. Perdió a su hija en las inundaciones de febrero de 2015 en las Sierras Chicas, la peor catástrofe climática en Córdoba en 40 años. Cinco meses después de aquella tragedia, comenzó a estudiar meteorología con la intención de informar y prevenir para que ninguna familia viviera lo mismo y también para luchar por políticas de Estado en materia de clima.

Rafael Di Marco - Meteorafa | Crédito: Gentileza

-La pregunta del millón: ¿hasta cuándo va a llover y qué nos espera para este verano en Córdoba?

-Las previsiones climáticas actuales nos indican que, tomando a la provincia como un todo, las precipitaciones por encima de lo normal se van a extender hasta febrero o marzo de 2027 inclusive. Después de ese período, entraríamos en un aparente cambio de condiciones. ¿Qué nos espera? El fenómeno de El Niño ya viene marcando la pauta de cómo se perfila la temporada. Tendremos lo mismo de todos los años, pero potenciado: tormentas más fuertes, severas y la posibilidad de precipitaciones puntuales o zonales extremadamente intensas. Lo que empezamos a ver en las últimas semanas fue sólo el comienzo.

-¿De qué se trata el "Súper Niño"?

-El Niño es la fase cálida de un ciclo climático natural global conocido como ENOS (El Niño-Oscilación del Sur). Habitualmente, los vientos alisios soplan de este a oeste sobre el Pacífico ecuatorial, empujando el agua cálida hacia Asia y permitiendo que el agua fría y profunda emerja en las costas de Sudamérica. Durante El Niño, estos vientos se debilitan o invierten su curso, y esa gigantesca masa de agua caliente se desplaza con fuerza hacia nuestras costas americanas, transfiriendo energía a la atmósfera. Hablamos de un “Súper Niño” cuando el calentamiento del océano es excepcionalmente alto y fuera de los parámetros normales.

-¿Cuándo fue el último antecedente?

-Es un evento raro. En la historia de las mediciones modernas sólo se registraron tres períodos con estas características extremas: 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016. La última vez que Córdoba experimentó un escenario similar —con un verano inusualmente fresco, muchos días encapotados (sin sol) y copiosas precipitaciones— fue justamente durante ese período de 2015-2016.

-¿Cuáles son las regiones de Córdoba y del continente que sentirán más el impacto?

-En líneas generales, los impactos más importantes a nivel provincial podrían darse en el este y el sur de Córdoba, a los que les sumaría la zona de las sierras. De todos modos, hay que tener en cuenta que las tormentas fuertes a severas pueden impactar en cualquier sector; es algo que vemos año tras año. A gran escala, las zonas de mayor impacto en Sudamérica serán Paraguay, Misiones, el sur de Brasil, el este de Chaco, Corrientes y parte de Santa Fe. En una escala menor, pero también importante, se verán afectados Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y San Luis. El gran desafío es que, dentro de ese mapa general, aparecen "lo particular o lo zonal": tormentas muy localizadas donde pueden caer o superar los 200 o 300 milímetros en pocas horas.

-¿Qué cantidad de eventos extremos (granizo, inundaciones, ráfagas) podemos esperar en las sierras?

-Dar una cantidad exacta es incierto. Lo que sí tengo en claro es que la frecuencia cambió drásticamente: lo que antes era una lluvia extrema que ocurría “una vez cada 100 años”, después pasó a verse cada 20, y hoy vemos que año tras año tenemos tormentas más fuertes, severas y con milimetrajes que ya debemos dejar de considerar “tan extremos” para empezar a verlos como una nueva normalidad. La frecuencia va en aumento.

-¿Están preparados los sistemas de alerta y radares?

-Sí, contamos con sistemas de alerta temprana, radares y una red de estaciones meteorológicas muy importante; de hecho, Córdoba es la provincia con mayor cantidad de estaciones a nivel nacional.

-¿Cómo estamos en relación a las inundaciones de 2015?

-Respecto al 2015, estamos bastante mejor porque se realizó un trabajo de inversión e infraestructura impresionante a nivel provincial. Sin embargo, el punto crítico hoy es la comunicación. A título personal, creo que falta un ordenamiento en la forma de comunicar las alertas a la sociedad. Hay que buscar la manera de llegar con claridad, simpleza y sin alarmismos. Hoy en día vemos medios donde todo se convierte en una “alerta apocalíptica” para ganar un clic. Si todo el tiempo alarmamos por demás, va a terminar pasando como en el cuento del pastorcito mentiroso: el día que de verdad venga una tormenta destructiva, nadie va a creer el aviso.

-Muchas personas se guían por las aplicaciones del celular para ver cómo estará el tiempo, ¿sirven?

-Las aplicaciones sirven como una orientación básica, pero para estar informados con responsabilidad en Córdoba recomiendo usar la aplicación oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y seguir los canales de información del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba (OHMC), que cuenta con reportes excelentes y alertas directas a través de canales de WhatsApp

-¿Por qué muchas veces el pronóstico "no acierta"?

-Porque la atmósfera es un sistema caótico en constante movimiento. El pronóstico del tiempo no es una certeza matemática escrita en piedra, sino un cálculo de probabilidades. Modelar el clima implica procesar millones de variables fluidas en tiempo real, y una mínima modificación en un rincón del mapa puede cambiar el desarrollo de una tormenta a cientos de kilómetros.

-¿Qué señales naturales o digitales debe mirar un turista antes de ir a la montaña o al río?

-En lo digital, es indispensable revisar la app del SMN y los canales del OHMC, incorporando la sana costumbre de chequear el tiempo antes de salir, especialmente si rigen alertas. En lo natural, hay que entender cómo funcionan nuestras sierras: aunque estés disfrutando de un hermoso día de sol radiante en Villa Carlos Paz o Mina Clavero, puede estar diluviando en la cuenca alta. Si el río empieza a cambiar de color, se pone marrón, trae espuma, ramas o se empieza a escuchar un rugido sordo de fondo, hay que salir del agua y alejarse de los márgenes de inmediato porque la crecida ya está ahí.

-Para Nochebuena, ¿armamos la mesa afuera?

-Científicamente, todavía es una respuesta muy pronta y prematura... Pero el mejor consejo que te puedo dar hoy es que le vayas colocando rueditas a la mesa por las dudas.