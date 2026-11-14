Lisa, el “Spotify de las noticias” cordobés que ahora va por Estados Unidos

Una idea nacida de una necesidad cotidiana se convirtió en una startup con proyección internacional. Lisa, la aplicación creada por el cordobés Valentín Virasoro y el chaqueño Iván Schahovskoy Hoferek, busca transformar el consumo informativo mediante la inteligencia artificial: selecciona noticias de distintos medios y las convierte en un podcast personalizado, según los intereses de cada usuario.

El proyecto comenzó con una inversión propia de US$ 1.000. Después de una prueba beta con 200 usuarios, los ingenieros lanzaron oficialmente la aplicación el 22 de agosto de 2026. En apenas siete semanas, Lisa llegó al primer puesto de la categoría de noticias de la App Store argentina y se ubicó entre las 100 aplicaciones más descargadas del país.

Cómo funciona el “Spotify de las noticias”

La plataforma procesa contenidos de medios digitales de acceso público y genera hasta dos emisiones diarias de entre cinco y 30 minutos, con voces sintéticas de acento argentino. También ofrece un feed de actualidad, enlaces a las publicaciones originales y un asistente de inteligencia artificial que responde consultas a partir de fuentes periodísticas verificadas.

Los primeros indicadores muestran una respuesta favorable: según los datos difundidos por sus creadores, el 90% de los audios se completa y el 80% de los usuarios vuelve al día siguiente. Aunque inicialmente apuntaban a la Generación Z, el segmento más representativo se ubica entre los 45 y los 55 años, especialmente entre quienes escuchan las noticias durante sus traslados cotidianos.

Los fundadores sostienen que el objetivo no es reemplazar al periodismo, sino acercar sus contenidos a nuevas audiencias. “Desde el primer día decidimos jugar a favor de la industria, no en contra. El trabajo del periodista y la curaduría de un medio son irreemplazables: Lisa pone la tecnología para que lleguen a gente que hoy no los está leyendo”, explicó Schahovskoy Hoferek.

La herramienta también permite incorporar información de medios regionales en una misma emisión junto con noticias nacionales e internacionales, una posibilidad para ampliar la llegada de la prensa del interior.

El interés de Harvard y el salto internacional

El crecimiento de Lisa despertó la atención del Nieman Lab de la Universidad de Harvard, que contactó a los fundadores para analizar la experiencia. La repercusión también derivó en una invitación de Amazon Web Services (AWS) para participar de re, su encuentro anual sobre computación en la nube e inteligencia artificial, en Las Vegas. El viaje incluye una estadía en San Francisco y Silicon Valley para participar de la AI Week.

El equipo está integrado por los dos fundadores, tres desarrolladores de sistemas y asesores estratégicos como Matías Brandts, exdirector de Colgate, y Guido Poli. Hasta ahora, sus integrantes trabajan sin percibir salarios para destinar los recursos al desarrollo del producto.

El próximo objetivo es lanzar la versión en inglés en Estados Unidos y abrir una ronda de inversión pre-seed de US$ 100.000 a cambio del 10% de la compañía. Los fondos permitirían sostener la operación durante 18 meses, incorporar funciones sociales para seguir a periodistas y medios y compartir artículos.

La hoja de ruta también contempla llegar a otros mercados latinoamericanos, como Colombia, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, México y Brasil. Desde Córdoba, Lisa busca convertir una idea nacida entre compañeros de facultad en una plataforma capaz de cambiar la manera en que se consumen noticias.