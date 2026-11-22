Con entradas agotadas y ante el público cordobés, María Becerra llevó el Quimera Tour 360° al estadio de Instituto Atlético Central Córdoba. Durante dos horas y media, la artista desplegó un espectáculo que combinó música, danza, puesta en escena y distintos universos visuales, con un recorrido por las cuatro identidades que atraviesan su último álbum: Shanina, Maite, Gladys y Jojo.

El show comenzó con “Ramen para dos” y avanzó a través de los distintos alter ego, cada uno con su propia estética y selección de canciones. La propuesta no se limitó a interpretar el repertorio de Quimera, sino que también incorporó clásicos como ‘Qué más pues’ y ‘Mientéme’, referencias a la cultura local y momentos que conectaron con la actualidad de la ciudad.

La complicidad con el público local alcanzó su punto más alto dentro del universo romántico y fantasioso de Shanina —el personaje enamoradizo de la puesta—, cuando la cantante jugó con la idea de encontrar un amor cordobés: “Que me lleve a ver a La Mona al Sargento, que me lleve a las sierras, a ver el atardecer en Carlos Paz, que me invite un fernet 70/30”, lanzó ante la ovación de los espectadores.

Invitados y concientización

Otro momento destacado llegó durante el segmento de Jojo, donde al ritmo de “Sexo es la moda”, se sumó Marixa Balli al escenario. La participación se enmarcó en el icónico desfile que presenta Becerra en el espectáculo y que en Buenos Aires reunió a figuras como Marta Fort, Anto Pane y Mora Bianchi, entre otros.

También participaron integrantes del colectivo Parásitas y referentes de la comunidad LGBT+, quienes llevaron al escenario mensajes como “Ley Integral Trans ya” y “Que el odio y la violencia no sean la moda”.

La intervención coincidió con la realización de la 18.ª Marcha Provincial del Orgullo en Córdoba, que tuvo lugar ese mismo sábado 21 de noviembre, con una movilización desde Parque Las Heras hacia el centro de la ciudad.

La presencia cordobesa también se hizo sentir desde la música. Ulises Bueno fue uno de los invitados especiales de la noche para interpretar su hit “Intento”, en un encuentro que llevó el cuarteto al centro del espectáculo. El repertorio compartido incluyó además “Adiós”, de María Becerra, y “Mentirosa”, la icónica canción de Ráfaga.

Una nueva era

Después del recorrido por Shanina, Maite, Gladys y Jojo, el espectáculo dio paso a la aparición de María Becerra por fuera de esos personajes. En ese tramo interpretó “Mi amor”, tema que compuso junto a su pareja, J Rei, y abrió el capítulo final de la presentación con otras melodías.

La artista aprovechó, además, ese momento para presentar su próxima etapa musical, que llevará el nombre de LURE. El proyecto marca un nuevo rumbo y, a diferencia de la teatralidad conceptual y fragmentada de Quimera, ahora se propone un giro hacia un sonido y una estética más íntimos, directos y autorreferenciales.

El final del recital en Alta Córdoba llegó con “Tú sin yo”, el primer adelanto del álbum —ya lanzado en plataformas y presentado previamente en el Movistar Arena—, con el que se selló la noche.