El referente del Frente Renovador, Sergio Massa —cuya figura ya empieza a sonar dentro de la danza de nombres para las presidenciales de 2027—, desembarcó este jueves en la capital cordobesa para formar parte del foro "IA y políticas públicas: Una propuesta soberana para la democracia, el trabajo y el buen vivir". El encuentro se desarrolló en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), ámbito donde el exministro optó por correr el eje de la rosca partidaria para enfocarse de lleno en los debates tecnológicos de la agenda.

La llegada del dirigente a la provincia respondió a una invitación cursada por Pedro Pérez, actual decano de la FAMAF y quien compitiera contra el rector Jhon Boretto en las elecciones al rectorado de la UNC celebradas en mayo de 2026.

Durante su paso por la casa de estudios, Massa destacó la composición multisectorial de la jornada. "Estoy muy contento de haber participado de este encuentro en FAMAF. Acepté la invitación a este foro por la urgencia de los temas y por el formato del encuentro: docentes, investigadoras e investigadores de universidades nacionales y privadas, sindicatos y empresarios dialogando sobre la IA con una perspectiva nacional y soberana", afirmó el exfuncionario.

Definiciones políticas y reclamo universitario

A pesar de priorizar la agenda temática, Massa dejó breves definiciones sobre la coyuntura parlamentaria nacional y el escenario que enfrenta la gestión del presidente Javier Milei en el Poder Legislativo.

"El Gobierno se apura si celebra las PASO en el Senado. Esto es sólo un paso, falta Diputados", sostuvo, anticipando un panorama más complejo para el oficialismo en la Cámara Baja. Asimismo, envió un mensaje vinculado a la situación presupuestaria de las casas de altos estudios: "Me interesa que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario", agregó.

Presencias provinciales y municipales

La actividad contó con una amplia participación de dirigentes políticos, funcionarios locales y referentes productivos. Entre las autoridades de la provincia de Córdoba que tomaron parte como expositores estuvieron la secretaria General de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, y el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

También formaron parte de la convocatoria el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini; el legislador provincial Juan José Blangino; y el exministro de Producción de la Nación y expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren. Por su parte, el cierre del foro contó con la presencia del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, Fabián López.