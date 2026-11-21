Nunca olvidaré los rostros de aquellas familias. Estaban en el aeropuerto de Córdoba, frente a las puertas por donde debían salir los pasajeros de un avión que jamás llegaría. Algunos lloraban conmocionados. Otros caminaban de un lado a otro, desesperados o intentando llamar por teléfono, Había quienes permanecían inmóviles, aferrados a la esperanza de que sus seres queridos no hubieran embarcado. Todos esperaban una noticia. Cualquier noticia.

Era la noche del 31 de agosto de 1999. Un Boeing 737 de LAPA, el vuelo 3142, que debía unir Buenos Aires y Córdoba, se había accidentado durante el despegue en el Aeroparque Jorge Newbery. La aeronave había salido de la pista, atravesado las instalaciones próximas al aeropuerto y terminado envueltas en llamas. Todavía no se conocía con certeza la magnitud de la tragedia. Se hablaba de muertos, heridos y sobrevivientes. Pero en Córdoba, donde aguardaban las familias, ni siquiera había una lista confiable de quienes habían subido al avión. Esa incertidumbre fue una de las experiencias más dolorosas que presencié en mi vida pública.

La decisión de ir al aeropuerto

Aquella noche estaba en mi casa, mirando las noticias, cuando aparecieron las primeras alertas del accidente. Mi preocupación fue inmediata. Durante los años anteriores en que había trabajado en la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, numerosos funcionarios, colaboradores y amigos viajaban regularmente entre Buenos Aires y Córdoba. El vuelo de la noche era utilizado con frecuencia por personas vinculadas con nuestras actividades. Pensé que alguno de ellos podía estar a bordo.

Decidí ir al aeropuerto de Córdoba. Nadie me había convocado. No tenía instrucciones ni una función específica que cumplir. Era entonces vicegobernador de la provincia, pero mi primera reacción no fue institucional. Fue humana. Sentí que debía estar allí.

Al llegar a Pajas Blancas encontré una multitud de familiares que buscaban respuestas. Lo que más me impresionó fue la ausencia de quienes tenían la responsabilidad de dar información. No encontré a los directivos de LAPA ni a las autoridades responsables del aeropuerto atendiendo personalmente a las familias. No quedaban empleados en los mostradore. Los teléfonos sonaban, las preguntas se multiplicaban y nadie podía decir con certeza quiénes habían viajado. Una madre quería saber si su hijo estaba entre los pasajeros. Un hombre preguntaba por su esposa. Otros reclamaban simplemente una nómina. No pedían explicaciones técnicas sobre el accidente. Pedían nombres. Comprendí que, antes de cualquier otra cosa, debíamos conseguir esa lista.

Una llamada desde Córdoba a Aeroparque

Llamé al gobernador José Manuel de la Sota, que se encontraba en su casa de Villa Carlos Paz. Le conté lo que estaba sucediendo. La angustia de las familias, la ausencia de información y la necesidad urgente de que el Gobierno provincial ofreciera. El entonces gobernador compartió inmediatamente mi preocupación. Acordamos que debíamos acompañar a los familiares y movilizar los recursos disponibles. Me dijo que iría de inmediato al aeropuerto.

Mientras tanto, llamé al ministro del Interior de la Nación, Carlos Corach. Corach se encontraba en Aeroparque, donde se había producido el accidente. Le expliqué que en Córdoba había cientos de personas esperando noticias y que nadie podía proporcionarles la nómina de pasajeros. Le pedí que hiciera cuanto estuviera a su alcance para conseguirla.

Las comunicaciones eran extraordinariamente difíciles. Las redes de telefonía móvil estaban saturadas y la información llegaba de manera confusa. Según me relató Corach, había recurrido a la Policía Federal para obtener la documentación de LAPA. Después de unos interminables minutos volvió a comunicarse conmigo. Había conseguido los nombres de la base de datos de LAPA. Me los dictó por teléfono. Busqué una hoja de papel y comencé a escribirlos, uno por uno.

Todavía recuerdo la sensación de estar anotando algo mucho más importante que una lista. Detrás de cada nombre había una familia esperando. Alguien que había preparado una cena, que había salido de su casa para recibir a un hijo, que esperaba reencontrarse con su esposa o que había prometido pasar a buscar a un amigo. Cada nombre era una vida. Y, para quienes aguardaban en Córdoba, podía ser también el comienzo de una noticia devastadora. Y, en el caso de mi hijo German, en el vuelo venían el papá y la mamá de un compañero de su colegio.

La lectura de la lista de pasajeros

Con aquella hoja en mis manos tuve que enfrentar una decisión que todavía hoy me conmueve. La lista era provisoria. No sabíamos si contenía errores, si todos los pasajeros habían embarcado efectivamente o quiénes habían sobrevivido. No era una lista de fallecidos. Era una nómina de personas que, según la información obtenida, habían abordado el vuelo. Pero las familias llevaban horas esperando. Pensé que tenían derecho a conocer lo que sabíamos, siempre que les explicáramos con absoluta claridad sus limitaciones.

Pedí que se reunieran en el sector de llegada de pasajeros, donde estaban las cintas de equipaje y los grandes ventanales que separaban los espacios del aeropuerto. Era un lugar destinado a los reencuentros. A los abrazos después de un viaje. A los niños que corrían hacia sus padres. A las familias que se reconocían detrás de los vidrios. Aquella noche, ese mismo lugar se había convertido en una sala de espera del dolor. Pedí a la prensa que desalojaron la sala ya que de un modo u otro debía ser algo privado y de respeto al dolor.

Me situé frente a los familiares. Les expliqué cómo habíamos conseguido la información. provisoria Les advertí que podía contener errores y les pedí disculpas anticipadamente si aparecía un nombre equivocado. Recuerdo que procuré hablar con serenidad, aunque estaba profundamente conmovido. No quería que nadie confundiera la aparición de un nombre con la confirmación de una muerte. Había sobrevivientes y todavía quedaban muchas circunstancias por aclarar. Las redes móviles estaban colapsadas en Aeroparque.

Entonces le pedí a Santiago Puebla, mi secretario privado, que leyera la lista. Santiago comenzó a pronunciar los nombres. Uno por uno. Lo que sucedió después permanece grabado en mi memoria. Al escuchar algunos nombres, los familiares comenzaron a gritar. Algunas personas se desplomaron, otras se abrazaron llorando y algunas que parecían incapaces de comprender lo que acababan de escuchar. La desesperación era tan intensa que temimos que alguien pudiera golpearse contra los grandes ventanales del sector.

La Policía de Córdoba y un muy profesional equipo, nos ayudó a proteger el lugar y a asistir a las familias. También acudieron médicos y enfermeros, que atendieron a quienes sufrían desmayos y crisis nerviosas. El ministro provincial Oscar González se sumó a las tareas de asistencia. Yo observaba aquella escena con una impotencia difícil de describir.

Habíamos conseguido la información que todos reclamaban. Sin embargo, al comunicarla, comprendíamos que ningún dato podía aliviar el sufrimiento que comenzaba a manifestarse. Nunca había escuchado gritos como aquellos. No eran expresiones de protesta. Eran gritos desgarradores de amor y desesperación. El dolor de personas que comprendían que podían haber perdido a alguien irremplazable. En ese momento advertí que la responsabilidad de un funcionario no consiste siempre en tener respuestas. A veces consiste en permanecer frente a quienes sufren, aun cuando no existe ninguna respuesta capaz de consolarlos.

La llegada del gobernador

Más tarde llegó José Manuel de la Sota, acompañado por su entonces esposa. A mí también me acompañó mi esposa, Luz. Su presencia fue muy importante. No solamente porque nos ayudaron a sostener aquella larga madrugada, sino porque estuvieron cerca de las familias, compartiendo una angustia que excedía cualquier responsabilidad institucional.

El Gobierno provincial organizó asistencia para los familiares y vuelos especiales hacia Buenos Aires. Muchos necesitaban viajar inmediatamente para buscar a sus seres queridos en hospitales, averiguar por los sobrevivientes o recibir información sobre las víctimas. Recuerdo a los policías, al personal sanitario y a quienes colaboraron durante aquellas horas. En una noche marcada por la ausencia inicial de respuestas, hubo personas que hicieron cuanto pudieron para acompañar a los demás.

El entonces Gobernador y yo permanecimos allí durante aquella madrugada interminable. Nuestras esposas estuvieron a nuestro lado. No recuerdo haber pensado en la hora. Tampoco en el cansancio. Recuerdo solamente que siempre había alguien que necesitaba ayuda.

Federico Mendoza

A medida que comenzaron a conocerse los nombres de las víctimas, mi preocupación inicial se transformó en una dolorosa certeza. Entre quienes habían perdido la vida estaba Federico Mendoza, colaborador de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación. Lo conocía por nuestra actividad. Su muerte me afectó profundamente.

Durante años, los viajes entre Córdoba y Buenos Aires habían formado parte de nuestra rutina. Reuniones, gestiones, compromisos, regresos nocturnos. Subir a un avión era una actividad habitual que realizábamos casi sin pensar. Aquella noche esa rutina se había convertido en tragedia. Pensé en Federico, en su familia y en tantas otras personas cuyos nombres estaban escritos en aquella hoja. Pero había otra muerte que me conmovía especialmente. La de Gustavo Luna.

Gustavo Luna: el viaje que nunca hicimos

Gustavo Luna era el intendente electo de Cruz del Eje. Lo recuerdo como un dirigente extraordinario, lleno de entusiasmo y de proyectos para su ciudad. Tenía una preocupación muy concreta: mejorar la calidad de la producción olivícola y frutihortícola de su región y ayudar a sus productores a acceder a nuevas oportunidades. Estaba convencido de que Cruz del Eje tenía posibilidades de desarrollo que todavía no habían sido aprovechadas. Habíamos organizado un viaje a Israel para la semana siguiente.

La Embajada de Israel en la Argentina había promovido una exposición vinculada con la actividad agropecuaria, y nuestra intención era participar junto con productores de la región. Queríamos conocer experiencias, tecnologías y formas de producción que pudieran ser útiles para mejorar la competitividad de los productos cordobeses. Gustavo veía ese viaje como una oportunidad para su comunidad. No pensaba solamente en la administración de una municipalidad. Pensaba en la calidad de los productos de su tierra, en el trabajo de los productores, en el valor de incorporar conocimientos y en la posibilidad de abrir mercados.

Me impresionaba su entusiasmo. Era de esos dirigentes que imaginan el futuro de una ciudad a partir de las capacidades de su gente. La semana siguiente debíamos estar juntos en Israel. Pero Gustavo murió en aquel avión. Nunca hicimos ese viaje.

Con los años he pensado muchas veces en él. En las conversaciones que mantuvimos, en los productores que queríamos acompañar y en las oportunidades que imaginábamos para Cruz del Eje. Su muerte fue la pérdida de una vida joven, de un dirigente con vocación de servicio y de un proyecto de desarrollo que apenas comenzaba. Las tragedias suelen resumirse en cifras. Pero cada víctima deja una historia inconclusa. Gustavo dejó una ciudad que quería transformar. Y un viaje que nunca pudimos realizar.

El regreso de quienes no pudieron volver

En los días posteriores continuamos acompañando a las familias. Algunos habían viajado a Buenos Aires en los vuelos especiales organizados con la colaboración de la provincia. Allí enfrentaron una experiencia todavía más dolorosa: recorrer hospitales, buscar sobrevivientes y, en numerosos casos, identificar los cuerpos de sus seres queridos. La Casa de Córdoba colaboró con quienes necesitaban asistencia.

Después llegaron los restos de las víctimas. Volvimos al aeropuerto para acompañar a sus familiares. Recuerdo los féretros, los honores y el silencio. El mismo aeropuerto donde habíamos esperado a los pasajeros se convertía ahora en el lugar de su despedida. Aquellas personas debían haber atravesado las puertas de llegada caminando, con sus bolsos, sus valijas y sus planes para el día siguiente. Regresaban sin vida. Esa imagen fue tan dolorosa como la lectura de la lista.

Un reconocimiento inolvidable por cumplir con nuestro deber

Un año después, durante un homenaje a las víctimas realizado en Córdoba, los familiares recordaron públicamente la asistencia que habíamos brindado aquella noche al goberbador de la sota y a mí. La prensa recogió una expresión que me emocionó profundamente: nos agradecieron “por haber puesto la cara cuando nadie daba una respuesta”. Nunca olvidé esas palabras. No porque representaran un reconocimiento político, sino porque provenían de personas que habían atravesado uno de los sufrimientos más grandes que puede conocer un ser humano.

Para mí, aquella frase resumía algo esencial. No habíamos podido evitar la tragedia. No habíamos podido devolver la vida a quienes murieron. Ni siquiera habíamos podido ofrecer consuelo suficiente a quienes los amaban. Pero habíamos permanecido allí.

Lo que aquella noche me enseñó

Han transcurrido muchos años desde la tragedia de LAPA. En mi vida pública conocí momentos difíciles, conflictos, decisiones complejas y responsabilidades que exigieron mucho de mí. Pero pocas experiencias me dejaron una huella tan profunda como aquella madrugada. Cuando pienso en ella no recuerdo primero los cargos, las llamadas o los procedimientos. Recuerdo una hoja de papel. Recuerdo la voz de Carlos Corach dictándome los nombres desde Aeroparque. Recuerdo a Santiago Puebla leyendo la lista de pasajeros. Recuerdo a las familias reunidas frente a los ventanales, los gritos y las personas que se abrazaban desesperadamente. Recuerdo a la Policía de Córdoba, a los médicos y enfermeros las largas horas que permanecimos en el aeropuerto. Recuerdo a Federico Mendoza. Recuerdo a Gustavo Luna y nuestro viaje pendiente. Y, sobre todo, recuerdo a aquellas familias.

He llegado a comprender que existen momentos en los que la responsabilidad pública no se mide por las decisiones que uno puede tomar, sino por la disposición a acompañar a los demás cuando ya no queda nada que resolver.

Esa noche no había una solución que pudiéramos ofrecer. Solamente podíamos estar presentes. Escuchar. Ayudar. Y no abandonar a quienes sufrían. Cientos de personas habían ido al aeropuerto de Córdoba para recibir a sus seres queridos. Muchas nunca pudieron volver a abrazarlos. Fue una noche de incertidumbre, de gritos, de lágrimas y de una tristeza que todavía me acompaña. La noche más oscura que recuerdo de mi vida pública.

(*) Ex secretario de Comunicaciones de la Nación, ex Vicegobernador de Córdoba