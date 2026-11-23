



RESOLUCIÓN ENARGAS N.º 435/2026 – PUBLICACIÓN Y REGISTRO DE OPOSICIÓN

OBRA DE GAS NATURAL «DC 00623/034 – MENDIOLAZA»

Municipalidad de Mendiolaza — Ordenanzas N.º 1061/2024 y N.º 1185/2026

Los textos resaltados en amarillo deben completarse antes de publicar.

1. Nombre de la obra

Provisión de gas natural «DC 00623/034 — Barrio Valle del Sol (1.ª Etapa), Barrio Lomas (1.ª Etapa) y Sector de Edificios Públicos y Escolares de Barrio Centro — Mendiolaza».

2. Delimitación por calles y catastro

Conforme a los planos del Proyecto DC 00623/034 (Red de Distribución) aprobados por la Distribuidora de Gas del Centro S.A. (ECOGAS), la red de distribución en media presión, de 6.450 metros, se extiende conforme al siguiente detalle:

a) Barrio Valle del Sol – 1.ª Etapa

Manzana Lotes 42 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 41 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 y 501 44 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 50 y 51 46 14, 15 y 16 55 1, 2, 3, 4, 5 y 6 36 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 39 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24 y 500 40 1, 2, 3 y 4 56 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13

b) Barrio Lomas de Mendiolaza – 1.ª Etapa

Manzana Lotes 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 11 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 43 9 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 7 1, 2, 3, 4, 5 y 6 4 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 6 3 5 100, 101, 102 y 103 28 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30

c) Sector de Edificios Públicos y Escolares de Barrio Centro (11 inmuebles)

Inmueble Cuartel de Bomberos Voluntarios Sede de la Municipalidad de Mendiolaza Comisaría Establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario Colegio Escuelas Pías Centro de Salud Hogar de Día Sala Cuna Salón Cultural «Cacho Seguí»

3. Cronograma y etapas

Una sola etapa, con un plazo de ejecución de hasta ciento ochenta (180) días corridos contados desde el Acta de Inicio de Obra. El Acta se firmará una vez otorgado el financiamiento provincial, aprobado el proyecto constructivo y autorizado el inicio por ECOGAS.

4. Comitente y ejecutor

Comitente: Municipalidad de Mendiolaza. Ejecutor: FB MONTAJE Y SERVICIO INDUSTRIAL S.R.L., CUIT 30-71550574-2, matrícula ECOGAS N.º [CBA361], inscripta en el Registro de Empresas Contratistas, adjudicataria de la Licitación Pública N.º 3/2026 (Decreto N.º 186/2026). La obra es supervisada por ECOGAS.

5. Monto de la obra

Concepto Neto IVA (21%) Total Red de distribución (6.450 m) $ 709.500.000,00 $ 148.995.000,00 $ 858.495.000,00 Reposición de veredas e ingresos de cocheras $ 65.080.785,12 $ 13.666.964,88 $ 78.747.750,00

El servicio domiciliario (desde la red hasta el gabinete) no integra el monto de la obra. Es optativo y lo contrata y abona cada vecino directamente a la empresa: $ 290.000,00 más IVA ($ 60.900,00), es decir $ 350.900,00, actualizable al momento de su ejecución. Solo se instala a quien tenga el gabinete colocado y aprobado por ECOGAS.

6. Financiamiento

Otorgante: Gobierno de la Provincia de Córdoba, Fondo para el Financiamiento de Redes de Distribución Domiciliaria de Gas Natural (Convenio N.º 24/2017 y sus Adendas). Destinataria: Municipalidad de Mendiolaza. Tasa, plazo y cronograma de devolución: [según el Convenio N.º 24]. Garantía: cesión de la coparticipación (Ordenanza N.º 1183/2026).

7. Modalidad de pago

a) A la empresa contratista. Con los fondos que transfiera la Provincia, según el cronograma de desembolsos del Fondo y contra certificación de la Inspección Municipal: 1.ª entrega, 25%, para compra de materiales; 2.ª entrega, 45%, con el Acta de Inicio de Obra; 3.ª entrega, 30%, con el Acta de Prueba de Hermeticidad.

b) Por cada beneficiario. La Municipalidad recupera el costo mediante la Contribución por Mejoras de la Ordenanza N.º 1061/2024, aplicada a esta obra por la Ordenanza N.º 1185/2026, que la declaró de utilidad pública y pago obligatorio.

Aporte por beneficiario (vivienda, Factor N = 1):

Concepto Lomas de Mendiolaza Valle del Sol Red $ 3.914.705,88 $ 4.240.931,37 Veredas $ 119.613,97 $ 195.125,00 Total $ 4.034.319,85 $ 4.436.056,37 Contado (10% de descuento) $ 3.630.887,87 $ 3.992.450,73 Cuota inicial de referencia (24 cuotas) $ 201.409,80 $ 221.466,13

El costo del Sector c) —$ 210.431.250,00, obra y veredas— no se traslada a los vecinos de los Sectores a) y b): lo afronta la Municipalidad como Comitente, con el subsidio que se solicita a la Provincia (Decreto N.º 170/2026, ratificado por Ordenanza N.º 1177/2026).

8. Documentación y Registro de Oposición y Observaciones

El proyecto y su documentación pueden consultarse en la Asesoría Letrada de la Municipalidad de Mendiolaza, Av. Malvinas Argentinas N.º 285, de lunes a viernes de 07:00 a 12:30 horas. Allí se encuentran la traza de la red, la memoria descriptiva, el estudio de factibilidad y socioeconómico, el informe técnico del beneficio, el presupuesto, el análisis técnico y financiero, los cronogramas, la forma de prorrateo y las modalidades de pago.

El Registro de Oposición y Observaciones, foliado y rubricado, permanecerá abierto por treinta (30) días corridos, desde el 24 de noviembre hasta el 23 de diciembre de 2026, ambos inclusive. Pueden presentarse quienes acrediten fehacientemente ser propietarios o poseedores de un inmueble beneficiado por la obra y, por ello, futuros usuarios de la red. Para hacerlo deberán exhibir su D.N.I. y el título, boleto de compraventa o constancia catastral que acredite esa condición.