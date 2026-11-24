Las mujeres son más críticas que los varones con la situación del país, con la economía y con el modelo del Gobierno nacional. El 61,2% de las mujeres califica como “mala” o “muy mala” la situación general del país. Entre los varones, el porcentaje es del 53%.

Así surge de la Encuesta Nacional de Percepciones Ciudadanas 2026, elaborada por el Observatorio de Tendencias de Insight 21, el think tank de la Universidad Siglo 21, sobre 1.050 casos relevados en septiembre.

En el apoyo al rumbo oficial, la distancia es de casi 13 puntos. El 44,9% de los varones está de acuerdo con mantener el modelo del Gobierno nacional, frente al 32% de las mujeres.

Una brecha que cambió de signo

En 2025 el patrón era el inverso. Los varones se mostraban levemente más pesimistas que las mujeres sobre la situación del país: 48,5% contra 45,4%.

El informe concluye que, a diferencia de la medición anterior, “el sexo emerge como una segmentación relevante”. Las mujeres evalúan peor el país y la economía, y acuerdan menos con el modelo de gobierno.

La edad, en cambio, pierde peso explicativo. La evaluación negativa del país sube del 49,7% entre los 16 y 29 años al 62,3% entre los mayores de 70, pero el estudio no registra diferencias sustantivas por franja etaria. El acuerdo con el modelo oscila entre el 35,5% y el 42,2% según la edad.

La economía, donde más se separan

La mayor distancia aparece en la evaluación económica. El 68,5% de las mujeres la califica como “mala” o “muy mala”, contra el 58,5% de los varones.

La diferencia se concentra en la respuesta “muy mala”: 34,7% entre ellas y 26,8% entre ellos. Para el total de los encuestados, el juicio negativo sobre la economía llega al 63,5% y el positivo, al 18%.

En el plano emocional, varones y mujeres presentan una valencia similar, pero difieren en su composición. Los varones expresan más indiferencia (6,2% contra 2,7%) y más desilusión (7,2% contra 3,3%). Las mujeres manifiestan más ansiedad (10,4% contra 6,4%).

Apoyo, rechazo e identidad política

El estudio ubica la brecha en el acuerdo con el modelo como “una de las diferencias más nítidas del estudio”. El apoyo intenso (“muy de acuerdo”) alcanza al 15,3% de los varones y al 7,3% de las mujeres.

En el total de la muestra, el 38,5% está de acuerdo con mantener el modelo y el 59,8% en desacuerdo. El rechazo resulta más intenso que el apoyo: un 42,6% se declara “muy en desacuerdo” y un 11,3%, “muy de acuerdo”.

También hay diferencias en la identidad política. El 24,3% de los varones se identifica con La Libertad Avanza, contra el 17% de las mujeres. En cambio, el 39% de las mujeres no se identifica con ninguna identidad política, frente al 28,1% de los varones. Para el total, esa categoría reúne al 33,4%.

Agendas distintas

Los problemas que cada grupo prioriza también varían. Los varones mencionan más la corrupción (13% contra 7,5% como problema principal; 39,6% contra 26,1% entre los tres principales) y la capacidad adquisitiva (40,2% contra 30,3%).

Las mujeres, en cambio, mencionan más la salud (26,1% contra 16,6%) y la inflación (34,2% contra 28,3%).

Para el conjunto de los consultados, el desempleo encabeza la agenda: aparece entre los tres principales problemas del país para el 65,3% y es el más importante para el 31,8%. Mauro Solano, director del Observatorio de Tendencias de Insight 21, describió el clima general del estudio:

“Lo que observamos es una sociedad que ajustó sus expectativas a la baja. El optimismo del año pasado funcionaba como un amortiguador frente a la crisis, pero hoy esa esperanza mutó hacia la cautela; la gente ya no espera mejoras rápidas, sino que se prepara para resistir el escenario actual”.

Florencia Rubiolo, directora de Insight 21, señaló que el relevamiento refleja un distanciamiento de la política: “Esta radiografía expone una crisis de representación latente, con un tercio de la sociedad distanciado de la oferta política”.

La encuesta fue telefónica, con personas de 16 años o más de Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Rosario y San Miguel de Tucumán. Tiene un nivel de confianza del 95% y un error muestral de 3,02%.