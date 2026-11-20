La foto del martes en San Fernando sacudió el tablero peronista y proyectó a Natalia de la Sota a un espacio de importancia en la escena nacional. En el marco del acto por el Día de la Militancia organizado por el Frente Renovador, la diputada nacional por Córdoba apareció sentada a la derecha de Sergio Massa, quien la postuló públicamente como una de las posibles candidatas a presidenta de cara a 2027 —junto a Gerardo Zamora y Sergio Uñac— al señalar: “Hoy acá había tres candidatos a presidente”.

Ese gesto nacional tuvo un impacto inmediato en Córdoba, donde la relación de Natalia con el gobernador Martín Llaryora parece atravesar de manera más o menos frecuente cierta tensión. Sus cruces no son ajenos a la especulación electoral y a la posibilidad de una división del voto peronista en las próximas elecciones provinciales, algo que desde el oficialismo buscan evitar.

En ese clima de reacomodamientos, Natalia de la Sota recibió a Perfil Córdoba en su oficina, un espacio atravesado por su historia y su trayectoria dirigencial. Entre los objetos que impactan a primera vista se destacan una pequeña estatua de su padre, el exgobernador José Manuel de la Sota, y un imponente cuadro de Eva Perón; además de fotografías que dan cuenta de su trayectoria en la política.

—¿Qué análisis hace de todo lo que pasó tras el acto en San Fernando?

—Estoy muy agradecida con los compañeros, con Sergio por supuesto y con otros referentes, como el intendente de San Fernando, que tuvieron esta idea de festejar el Día de la Militancia. Fue un lindo acto, que no fue en contra de nadie.

—¿Cómo es su vínculo con Sergio Massa?

—Tengo un buen vínculo con Sergio, lo conozco de cuando él era muy amigo de mi papá.

—¿Quedó una espina pendiente de 2023, cuando su nombre sonó para integrar una fórmula?

—No lo sé, porque yo soy como el cumpleaños: sueno en todos lados. Me preguntan si estoy en fórmula con este o con aquel y a veces me hace gracia. Creo que para el peronismo hubiera sido bueno ganar esa elección.

—¿Cómo toma los rumores que la mencionan como posible integrante de una fórmula presidencial para las elecciones del año que viene?

—Como un halago. Fueron palabras de Sergio y lo siento como tal. Hoy estoy concentrada en trabajar la mitad aquí en Córdoba y la mitad a nivel nacional. Me halaga y voy a hacer todo lo que pueda para que este modelo de Javier Milei cambie el año que viene.

—Al gobierno de Milei usted lo cuestionó desde el primer día. ¿Qué panorama ve hoy del país?

—Veo una crisis enorme, a la Argentina y a los argentinos sufriendo. Cuando repasás cada sector, hablás de las universidades, la ciencia, los jubilados, las personas con discapacidad y sus familias, los trabajadores, las pymes, la industria. Diría que es el 80% de la población. Este es un gobierno de derecha cuyas políticas son la transferencia de recursos a los sectores más poderosos y dejar abandonados a los necesitados.

—Da la sensación de que la sociedad valora el hecho de que Argentina haya logrado superávit fiscal. ¿Cree que en la oposición se entenderá esa idea?

—Es bueno lo que decís. Primero, hay que decir que el superávit de Milei es mentira: si vas por una ruta y no la podés transitar, o vas a las universidades y los docentes tienen salarios de miseria, o en el Pami los jubilados no se pueden atender, ahí está ese superávit. Desde la vuelta de la democracia, es el gobierno que más ha ajustado y desfinanciado a las provincias. En Córdoba golpeó al transporte, energía, la obra pública y la salud. Nadie está en contra del equilibrio en sí, sería absurdo. Soy la primera en reconocer la importancia del superávit, porque soy hija de uno de los gobernadores que logró el déficit cero y el equilibrio fiscal, pero eso era en el gobierno de De la Sota, y al mismo tiempo tenía a la gente adentro, con articulación público-privada y generación de empleo.

—Su nombre suena todo el tiempo en la provincia. ¿Analiza ser gobernadora?

—No lo descartamos con Defendamos Córdoba.

—¿Hay diálogo con la Provincia? Se vio a Martín Llaryora en la misa por el aniversario del fallecimiento de su padre.

—Agradecí pública y personalmente su presencia en esa misa por el aniversario de José Manuel. Pero diálogo no hay. Nunca me cerré ni me voy a cerrar al diálogo, porque en política y en la vida es fundamental, pero para dialogar primero hace falta voluntad de hacerlo.

—En los últimos meses crecieron las críticas del gobierno provincial hacia la gestión de Milei. En una futura elección presidencial, ¿cuál le gustaría que sea la posición del peronismo cordobés?

—En elecciones anteriores, los gobiernos de Schiaretti —Llaryora todavía no estuvo en una elección nacional— trabajaron, directa o indirectamente, para que ganara Macri o para que ganara Milei. No hubo un acompañamiento del PJ de Córdoba en las presidenciales.

—Pero se apoyó a una opción de centro como era el exgobernador Schiaretti.

—Sí, pero en el balotaje se declararon prescindentes y el gobernador salió a criticar a Massa diciendo que era kirchnerista y no lo escuché criticando a Milei. Más allá de lo electoral y de los nombres, lo que le pido a este gobierno provincial es que en algún momento se posicione concretamente sobre qué modelo de país quiere: si uno de ajuste y de abandono de sectores, o un Estado solidario y eficiente.

—En 2027 puede tener un rol clave en que el ciclo político iniciado por su padre en la gobernación de Córdoba continúe o se corte. ¿Siente eso como un peso o una responsabilidad?

—Según lo que escucho del otro lado, dicen que mido dos, tres o cuatro puntos y que no haría mucho daño. Hay que ver si nuestra representación nos pide participar. Respecto al cordobesismo, creo que se ha desnaturalizado bastante: cuando De la Sota llegó al gobierno planteó el déficit cero, la baja de impuestos, la generación de empleo y una férrea defensa de Córdoba. Eso hoy no está pasando; los pilares se han corrido. Yo sigo en la misma vereda.

“Me considero delasotista”

La diputada nacional destaca la figura de su padre y los pilares de su gestión en Córdoba, los que considera que actualmente están desdibujados.

—Córdoba ha sido históricamente refractaria al kirchnerismo, pero usted tampoco se define como kirchnerista. ¿Dónde se ubica?

—Yo me considero delasotista. Nunca pertenecí a ese sector del peronismo, como tampoco a otros. Si me tengo que autodenominar, soy delasotista, claramente. Eso no me hace antikirchnerista, antirradical ni anti nada, ni siquiera antimileísta: lo que digo es que no comparto, no coincido ni voy a acompañar el modelo que gestó La Libertad Avanza con Milei en el gobierno.

—¿En qué momento de su vida política se siente?

—En un momento de absoluta paz y tranquilidad. Estuve condicionada en algunas etapas, pero hoy estoy en el lugar que quiero estar, diciendo lo que quiero decir y manteniendo la coherencia entre lo que pienso, siento y hago. El día que ganó Milei supe que iba a ser opositora a este modelo, no a su persona, porque intuía que dañaba a la Argentina y a los cordobeses. Lamentablemente no me equivoqué.