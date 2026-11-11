“No hay que apropiarse de las palabras del Papa”: el mensaje de Siciliano a la dirigencia política

La visita del Papa León XIV a Córdoba dejó un balance positivo en materia de organización y convocatoria, pero también abrió una discusión sobre el alcance de sus mensajes y el rol que debe asumir la dirigencia política. La jornada reunió a miles de personas en distintos puntos de la ciudad y se desarrolló sin incidentes, en un operativo que involucró a organismos provinciales, municipales, fuerzas de seguridad y autoridades de la Iglesia.

En diálogo con Radio Punto a Punto, Miguel Siciliano, ministro del Gobierno de Córdoba, destacó el comportamiento de los ciudadanos y sostuvo que el protagonismo de la jornada fue de la gente. “Creo que los cordobeses, no el Gobierno, los cordobeses ayer nos sacamos un 10”, afirmó. Además, advirtió que la dirigencia no debe apropiarse de las palabras del Pontífice, sino convertirlas en una oportunidad para debatir sobre la economía, la educación, la salud y las políticas sociales.

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Siciliano expresó su satisfacción por el desarrollo de la visita y comparó la organización del encuentro con otros acontecimientos papales realizados en distintos países. “Creo que ayer Córdoba vivió un acontecimiento que estuvo a la altura de los acontecimientos del mundo. Tenemos esa cuestión de sentirnos menos, viste, decimos: ‘Bueno, pero allá son los europeos, son mejores’. No, no, creo que Córdoba estuvo a la altura de un evento de nivel mundial”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que el resultado no debía atribuirse exclusivamente al Gobierno provincial. Según explicó, la organización involucró al Gobierno municipal, el Arzobispado, FAdeA, el Ejército Argentino, Gendarmería, la Policía y la Fuerza Aérea, entre otros organismos. “Creo que el gran protagonista de lo que sucedió ayer fue la gente, la gente que tuvo predisposición, buena onda, ganas de disfrutarlo, ganas de estar bien”, remarcó.

También destacó la paciencia de quienes debieron caminar más, esperar o modificar sus recorridos para participar de las actividades. “Cuando hay buena predisposición, cuando hay un buen motivo que haga que la gente se abrace, pasa lo que pasó ayer: un pueblo feliz en la calle”, expresó. En esa línea, subrayó que no se registraron incidentes y que la agenda se desarrolló según lo previsto.

El mensaje del Papa

Al analizar las palabras de León XIV durante su visita a la Argentina, Siciliano advirtió sobre el riesgo de que los distintos sectores políticos intenten utilizarlas en función de sus propias posiciones. “Lo primero que tenemos que hacer los dirigentes políticos es no cometer el error de intentar apropiarse o adueñarse de las palabras del Papa”, sostuvo.

Para el funcionario, el Pontífice expresó la posición de la Iglesia sobre distintos temas y buscó incorporarlos a la agenda de cada país que visita. En el caso argentino, mencionó que León XIV se refirió a las jubilaciones, el aborto, las universidades públicas, la discapacidad y la necesidad de poner la economía al servicio de las personas. “Pensar que el Papa vino con su discurso a ponerse a favor de alguien o en contra de alguien es un error”, afirmó.

Siciliano consideró que el desafío de la dirigencia consiste en tomar esas cuestiones y discutirlas sin convertirlas en una disputa partidaria. “El Papa no viene a desunir. El Papa viene a unir. El Papa viene a unir porque esa es su misión, ese es su deseo”, expresó. Y agregó: “Los dirigentes tenemos que tener la responsabilidad para tomar las palabras del Papa y ponerlas en la discusión. No a favor de un partido o del otro, pero sí a favor de la gente”.

En ese marco, planteó que la Argentina necesita profundizar el debate sobre el sistema previsional, el financiamiento de las universidades, la discapacidad y el modelo económico. “Creo que debemos profundizar la discusión respecto a los jubilados en la Argentina. Creo que debemos profundizar la discusión respecto a si la universidad es un gasto o es una inversión”, señaló.

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El funcionario vinculó esas discusiones con las políticas que lleva adelante la Provincia y mencionó algunas de las medidas que, según explicó, buscan sostener la atención social y los servicios públicos. Como ejemplo, indicó que los hospitales provinciales atendían a unos 30.000 jubilados afiliados al PAMI hasta el año pasado, mientras que este año la cifra llegó a 120.000. También señaló que creció un 30% la demanda de chicos que comen en el PAICOR.

Además, mencionó la apertura de 16 universidades públicas provinciales, el sostenimiento del Boleto Educativo y la continuidad de las obras de infraestructura. “Yo sé que en el Gobierno estamos cometiendo errores, hay cosas que nos faltan, hay cosas que hemos errado, hay cosas que nos hemos equivocado”, reconoció. No obstante, defendió la orientación de esas políticas y sostuvo que el punto central de la discusión es a quién debe priorizar un gobierno.

“¿El eje debe ser la gente o debe ser la economía? Creo que esa es la primera discusión”, planteó. En ese sentido, afirmó que Córdoba mantiene superávit fiscal, pero que eso no debería impedir la inversión en servicios y políticas públicas. “Cerrar los números con la gente adentro, me parece que ese es un punto de partida”, sostuvo.

Un balance positivo de la jornada

Al hacer un balance de la organización, Siciliano reconoció que siempre hay aspectos para mejorar, aunque consideró que el operativo funcionó de acuerdo con lo previsto. “El Papa cumplió estrictamente la agenda en tiempo y forma”, afirmó. También destacó "la atención sanitaria, los corredores de emergencia, la seguridad y los desvíos de tránsito", y señaló que la ciudad recuperó su funcionamiento habitual después de recibir a una multitud.

Según indicó, más de un millón de personas estuvieron en las calles durante la jornada. Además, aseguró que alrededor de 800 millones de personas en todo el mundo observaron lo ocurrido en Córdoba. “Entonces creo que esto es lo que tenemos que valorar, agradecer y sentirnos orgullosos de lo que somos capaces de hacer”, concluyó.