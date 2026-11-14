Ortiz Pellegrini: “Estamos en desacuerdo con que le carguen responsabilidad a Oscar González”

La sentencia por la tragedia de las Altas Cumbres, en la que estuvo involucrado el exlegislador provincial Oscar González, abrió una nueva instancia de discusión judicial. El fallo estableció que existieron culpas concurrentes y distribuyó la responsabilidad en partes iguales: un 50% para la conductora del otro vehículo y otro 50% para González. Además, fijó una indemnización que deberán pagar solidariamente el exfuncionario y la Provincia a los sobrevivientes.

La resolución también incluyó fuertes cuestionamientos a la actuación de los abogados de la querella, a quienes el magistrado reprochó errores procesales que, según planteó, pudieron haber puesto en riesgo el desarrollo del juicio. En diálogo con Punto a Punto Radio, el abogado defensor Miguel Ortiz Pellegrini confirmó que recurrirá el fallo.

Aunque sostuvo que la sentencia representa un reconocimiento a parte de los argumentos que su equipo expuso durante el proceso, marcó una diferencia central con el criterio del juez: considera que González no tuvo responsabilidad en el accidente. El planteo de la defensa se concentra en la maniobra que realizó el exlegislador al encontrarse de frente con un vehículo que invadió su carril. Para el magistrado, si González hubiera girado hacia la derecha, el choque no se habría producido. Ortiz Pellegrini, en cambio, sostiene que la reacción debe analizarse teniendo en cuenta que el conductor tuvo menos de un segundo para decidir y que, ante un impacto inminente, las respuestas suelen ser instintivas.

-¿Van a apelar la sentencia que atribuyó un 50% de responsabilidad a Oscar González?

-Lo primero que tengo que decir es que nosotros perdimos el cometido, pero estamos muy contentos porque, entre el inicio de esta causa y la sentencia dictada, hay un enorme reconocimiento a la tarea y a los hechos expuestos por la defensa. Nosotros tenemos solamente un punto de diferencia con el señor juez. El relato que hace la sentencia es precisamente lo que conseguimos demostrar en el proceso.

-¿Cuál es concretamente esa diferencia con el razonamiento del magistrado?

-El juez llega a sostener que, si no hubiera habido la falta de tránsito —el sobrepaso irregular del camión por parte de la conductora, la señora Bengoa, que también falleció—, este accidente no hubiera existido. Y eso se corrobora con su propio análisis, porque la culpa de ella está puntualmente en un sobrepaso que no alcanza a ser completado. Mientras que la culpa de González, según el juez, es que ante la sorpresa enorme de encontrarse de frente con un auto que invade su carril, dobla hacia la izquierda tratando de evitarlo, y ahí se produce la colisión. El juez dice que, si hubiese doblado a la derecha, el accidente no hubiera existido. Entonces, atribuye a un exceso de confianza por parte del conductor González en sus habilidades para conducir automotores, en ese movimiento. Este es el punto de diferencia.

-¿La defensa cuestiona el porcentaje de responsabilidad o directamente que se le atribuya responsabilidad a González?

-Nosotros estamos en desacuerdo con que le carguen responsabilidad. Tenemos una serie de argumentos que en su momento expresamos y que el señor juez no atendió. Tenemos posibilidades de replicar el resto.

-¿Qué argumentos van a plantear sobre la maniobra que realizó González para intentar evitar el choque?

-Tenemos una serie de estudios que indican que, cuando el choque o el impacto es inminente, cada conductor trata de esconder el cuerpo; es decir, trata de que los daños sean los menores posibles. Este será el punto que nosotros trataremos en nuestro recurso. Vamos a fundamentar por qué, en exactamente menos de un segundo, uno debe resolver qué hacer y por qué existe una estadística de que se gira a la izquierda. Se gira a la izquierda porque el choque es inminente y entonces ambos conductores tratan de evitar hacerse daño. Uno trata de recuperar su vehículo y, en ese tiempo, no existe materialmente la posibilidad de pensar situaciones distintas.

-¿Considera que fue una reacción instintiva?

-Sí, intuitiva, instintiva. Directamente, o hacemos el volantazo a la izquierda o hacemos el volantazo a la derecha. El volantazo fue a la izquierda y el choque se produjo. Si pudo haber hecho, y este es un punto precisamente clave, el volantazo a la derecha, claro que no se hubiera producido el choque.

-¿González pudo explicar por qué hizo esa maniobra hacia la izquierda y no hacia la derecha?

-Le he preguntado eso y muchas cosas. Usted sabe que cuando se atraviesan traumas muy fuertes, González hasta el día de hoy no sabe qué ocurrió en ese accidente. No sabe, tiene un blanco absoluto. Por eso no declaró. El famoso efecto postraumático le ha durado mucho tiempo. Hasta el día de hoy, cuatro años después, tiene un blanco absoluto. Lo único que recuerda es cuando estaba tirado después del accidente, tratando de ver qué pasaba.

-¿Cómo evalúa que el juez haya distribuido las responsabilidades entre los involucrados?

-Cuando empezó el juicio no existía el camión, no existían los testigos, no existía la falta, no existía nada. Existía lo que ella decía: un señor que venía por un carril equivocado de frente y pretendía matar a una persona que circulaba en un auto rojo. Eso era lo que existía cuando nosotros empezamos la reunión. Esa fue la acusación que se hizo en el juicio. Se pidieron penas y se llegó a plantear que González había actuado para matar. Por eso, para nosotros, el reconocimiento de los hechos que finalmente aparecen en la sentencia es importante, aunque no compartamos la atribución de responsabilidad.

-¿También van a apelar el monto de la indemnización que deberán pagar González y la Provincia?

-Nosotros dijimos que hay derecho a una indemnización y lo dijimos siempre. Que sea racional. Hablaremos luego con nuestros clientes y veremos el detalle, pero nuestro propósito es acentuar el tema de la indemnización.