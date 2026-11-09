Papa León en Córdoba: vigilia con miles de fieles en el predio de FAdeA

Una multitud de fieles y peregrinos vivió una noche histórica en el predio de FAdeA a la espera del Papa León XIV, quien celebrará la misa este martes a las 10.

Primeros fieles en FAdeA

Los fieles ingresan por los dos accesos a FAdeA y el público procedente de distintos puntos de Argentina y países vecinos ocupó las 107 hectáreas habilitadas para la ceremonia que oficiará el Santo Padre.El encuentro es una oportunidad para compartir en comunidad un momento histórico para Córdoba y Argentina, que no recibían a un papa desde la visita de Juan Pablo II en 1987.

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La gente que se dirigía al predio no ocultó su expectativa por el mensaje que brindará el Sumo Pontífice en la provincia, que llegará después de visitar Uruguay y Buenos Aires. Rubén, un peregrino proveniente de Catamarca, señaló que “ver al Papa significa una emoción profunda; deseo de todo corazón que su visita traiga la unión, la paz y la esperanza que todos los argentinos necesitamos”.

“La organización -continuó- ha sido excelente. El acondicionamiento del predio, las pantallas y los preparativos para la velada con los artistas están muy bien logrados. Nos han recibido de maravilla y no tenemos más que palabras de agradecimiento hacia la gente de Córdoba”.

Erica, una salteña que llegó con un grupo de amigas para participar del encuentro, también elogió el contenido de los mensajes del papa en la antesala de su arribo a la provincia.

Primeros peregrinos y fieles en FAdeA

“Me parece valioso que como autoridad pontificia no tenga reparos en expresar una realidad que muchos vemos pero que a menudo callamos. Resulta oportuno que una figura de su magnitud nos llame a la reflexión, pues sus palabras no buscan destruir, sino edificar ”, dijo. Erica además valoró la organización de la vigilia en FAdeA. “Me parece muy bien pensada. Veo mucho orden; estamos viviendo este proceso con mucha calma. El despliegue organizativo es hermoso y, hasta el momento, espectacular”, afirmó.

A poco de su llegada desde Rosario, Verónica se mostró agradecida con la recepción recibida. “Nos encontramos con una ciudad bellísima y con gente muy acogedora y caritativa”, comentó. “León XIV trajo un mensaje de paz, amor y unión. Esa es su misión, y el desafío para nosotros es tratar de imitarlo”, agregó.

Primeros peregrinos y fieles en FAdeA

Mientras que Jazmín, una joven cordobesa devota, comentó antes de ingresar a FAdeA: “El papa ofreció discursos impecables en estos días, que nos recuerdan que debemos estar a disposición de las personas más vulnerables, no olvidarlas y ponernos a su servicio. En el contexto actual del país, esto resulta sumamente oportuno”.

Una vigilia en buena compañía

La vigilia estuvo acompañada con diversas propuestas, entre las que se destacan espectáculos musicales, con las actuaciones de Jairo y Jorge Rojas, acompañados por referentes populares como Magui Olave, Q' Lokura, Facundo Toro y Los Nombradores del Alba.

Primeros peregrinos y fieles en FAdeA

El programa musical se completó con Ignacio Sagala, Trinidad, Toco Para Dios, Cuatro Rumbos y el Grupo de Baile BAfolse, entre otros artistas que subirán al escenario montado en el predio.

Además, habrá espacios de escucha pastoral destinados al diálogo y la contención de los peregrinos, y sacerdotes, religiosas y religiosos, que estarán disponibles para administrar el sacramento de la reconciliación. El espacio fue dividido en 58 cuadrantes, pensados para ordenar el ingreso, la permanencia y la salida de cientos de miles de personas que participan del encuentro. Cada cuadrante tiene pantallas LED para seguir la ceremonia y un puesto sanitario propio.