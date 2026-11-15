Pedro Alfonso presentó elenco para Carlos Paz

Este año no será uno más para Pedro Alfonso ya que cumplirá quince años de trayectoria ininterrumpida en las sierras cordobesas. El actor ya tiene todo listo para volver a formar parte de la cartelera teatral de Villa Carlos Paz y confirmó que el próximo 25 de diciembre estrenará "Manos Arriba" en el tradicional Teatro del Lago, encabezando un elenco de primeras figuras.

Para esta nueva apuesta de humor, Alfonso volverá a compartir escenario con Paula Chaves y contará con las incorporaciones de Marcela Kloosterboer, Pachu Peña, Rodrigo Noya y Cami de los Santos. La puesta en escena estará bajo la dirección de Diego Ramos, mientras que la producción general corre por cuenta de Ezequiel Corbo y Federico Hoppe.

Desembarco en Calle Corrientes

A diferencia del resto de las propuestas que competirán en la plaza serrana, "Manos Arriba" llega a la temporada con un diferencial clave: es la única obra del verano que ya tiene confirmada su continuidad en Buenos Aires.

Tras concluir su paso por Córdoba, la comedia debutará el 18 de marzo en el Teatro Multitabaris. El desembarco porteño ya fue sellado formalmente junto al empresario Carlos Rottemberg, respetando su clásico ritual de firmar el acuerdo con la marca de los "dedos".

Quince años de historia y éxitos en las sierras

El estreno de este verano marca un aniversario especial en la carrera de Alfonso. Su vínculo con Villa Carlos Paz comenzó en 2011, justamente junto a Paula Chaves, en los inicios de su relación sentimental. Desde entonces, mientras construían su familia junto a sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa, sus espectáculos se consolidaron como un clásico de cada temporada.

A lo largo de esta década y media, el actor encabezó títulos de gran convocatoria como Despedida de soltero, Abracadabra, Una noche en el hotel, Un plan perfecto, Misterio en la cabaña y Un viaje en el tiempo, entre otros. En ese recorrido, además, compartió tres temporadas con el recordado Emilio Disi, a quien Alfonso siempre destacó como un maestro, guía y referente fundamental en su formación sobre las tablas.

Datos para agendar