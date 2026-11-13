Quién trae el rally “culiado”: la pelea entre Córdoba y Nación por la vuelta del evento internacional más importante de la provincia

Traé el rally, culiau”, expresó el presidente de la Agencia Córdoba Deportes durante la rueda de prensa en la que se presentó el regreso de la competencia internacional a nuestra provincia. Era la respuesta al pedido de un periodista de televisión: “¿Qué te pedían siempre los cordobeses?”. La respuesta fue toda una definición.

Agustín Calleri, ex tenista y hoy funcionario provincial, quería marcar terreno: el Rally Mundial es un evento que nació en Córdoba y tiene el sello de las sierras cordobesas. Es tan local como la peperina, el “arremangado” o el cuarteto. El anuncio tuvo como sede el Panal. Allí estaban las autoridades cordobesas, pero, sobre todo, los responsables del evento.

Que Córdoba vuelva a ser sede en 2028, después de nueve años de ausencia, salió de la boca del gobernador Martín Llaryora y de la billetera de los cordobeses. “El Rally en Córdoba no es cualquier fecha, es una fecha distintiva, es parte de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. Tenemos las campanas, tenemos la Docta, tenemos el cuarteto. Y hoy vuelve el Rally a casa”, expresó el mandatario.

Rally en Córdoba

Además, se presentó un mensaje en video del presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, quien celebró el avance de las gestiones y destacó la pasión de los cordobeses por el automovilismo. “El Gobierno de Córdoba se acercó a nosotros hace más de dos años para cumplir este objetivo y estamos muy felices de poder concretar este paso. He vivido en primera persona la pasión de los cordobeses por este deporte, sabemos que estamos dando un anuncio muy importante para todos los argentinos”, manifestó. Por su parte, el presidente del Automóvil Club Argentino, César Carman, agradeció el compromiso de la provincia, mientras que el director ejecutivo de WRC Promoter, Éric Boullier, expresó su satisfacción por el regreso del campeonato a la Argentina.

Es decir, todas las autoridades internacionales y los responsables de la competencia eligieron Córdoba. “¡Bien ahí!”, diría la Mona Jiménez. Pero la alegría duró poco. El propio Javier Milei decidió festejarlo en sus redes: “VUELVE EL RALLY A LA ARGENTINA. Hechos, no palabras. MAGA!” (Make Argentina Great Again, en alusión al eslogan de Donald Trump en Estados Unidos).

El “culiado” estuvo de más

No es la primera vez que un funcionario o un organismo utiliza una supuesta expresión identitaria para representar al cordobés o a un lugar, como hizo Calleri. Ya ocurrió en diciembre de 2024, cuando la Agencia Córdoba Turismo presentó el C.U.L.I.A.O.: Centro Uritorquense de Lenguaje e Integración Amistosa y Optimista. Se trataba de un micro promocional para que el visitante se sintiera parte de la esencia de Córdoba.

Parece que señalar esto podría ser una exageración. Pero ¿qué pasaría si se convierte en algo cotidiano hablar mal e insultar durante las presentaciones oficiales? Si desde el micrófono o la “chanza” con los periodistas amigos pasamos al atril y se comienzan a presentar las políticas de Estado de la siguiente manera: “Muchas gracias a las autoridades presentes y a todos los culiados que vinieron, son lo’má loco…”. No, es serio.

Rally en Córdoba

Si existe un distanciamiento entre la gestión del funcionario y la gente, si hay un pedido o un reclamo en la calle que no llega a ser discutido o evaluado por quienes están a cargo de conducir o direccionar los presupuestos, no se resuelve con insultos ni con humor.

“Está muy bueno que hayan entendido lo valioso que es la industria de los eventos y colaboren para que no haya trabas”, reclaman desde el Panal. Ganarle un turista a la Costa o a Brasil en pleno verano, lograr que un artista o un Papa elija estas tierras y no otras es una batalla diaria. El propio Clúster de Eventos remarca que todos los esfuerzos son insuficientes. Pero no es necesario decir “la palabra”: no suma.

Que Córdoba hoy pueda hacer este anuncio es gracias al esfuerzo y la gestión de las autoridades provinciales, bajo las órdenes de Martín Llaryora, pero también de las políticas nacionales que impulsa Javier Milei. Esto, pese a que el Gobierno nacional no fue protagonista del anuncio realizado en Córdoba y para Córdoba.

Puede ser el primer encontronazo de campaña entre el cordobesista y el libertario. Lo más importante es que "estos culiados se pongan las pilas” y continúen generando más atractivos para estas tierras.