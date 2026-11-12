“El Rally vuelve a casa”: Córdoba volverá a ser sede después de nueve años

Córdoba volverá a recibir una fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC) en 2028, después de nueve años de ausencia. El anuncio lo realizó este jueves el gobernador Martín Llaryora, durante un acto en el Centro Cívico del Bicentenario, junto a autoridades de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el Automóvil Club Argentino (ACA) y representantes de la organización del campeonato.

El regreso de la máxima categoría del rally internacional comenzará a tomar forma en 2027, cuando la provincia sea sede del Candidate Event Rally de Córdoba, una instancia preparatoria que permitirá evaluar los aspectos organizativos y operativos necesarios para recibir nuevamente la competencia mundialista.

"El Rally en Córdoba no es cualquier fecha, es una fecha distintiva, es parte de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. Tenemos las campanas, tenemos la Docta, tenemos el cuarteto. Y hoy vuelve el Rally a casa", expresó Llaryora durante la presentación.

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El mandatario destacó el vínculo histórico de los cordobeses con la competencia, cuya primera edición en la provincia se disputó en 1984, y consideró que su regreso representa mucho más que la recuperación de un acontecimiento deportivo. "No es la presentación de una fecha, es que vuelva un ícono de nuestra cultura a Córdoba. Por eso lo sentimos de esa manera y por eso el Rally es parte de nuestra sangre cordobesa", agregó.

El impacto turístico y económico

Llaryora puso en valor las gestiones realizadas durante los últimos años para recuperar la competencia y agradeció el acompañamiento del Automóvil Club Argentino, la FIA y los organizadores del campeonato.

También sostuvo que la vuelta del WRC es resultado de la infraestructura desarrollada por la Provincia, la experiencia adquirida en la organización de acontecimientos internacionales y la hospitalidad de los cordobeses. "Lo mejor que tenemos es nuestra gente. Lo que hace la diferencia, cómo te reciben", afirmó.

En ese sentido, el gobernador destacó el impacto económico que tendrá la competencia, especialmente en las localidades turísticas del interior provincial, a partir de la llegada de visitantes nacionales e internacionales. "Cuando viene un turista genera trabajo, mueve cada una de nuestras localidades, nos permite romper la estacionalidad, tener eventos que afiancen la excusa para venir a visitar a Córdoba", señaló.

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Además, defendió la inversión en turismo, cultura y deporte como motores del desarrollo económico. "No entender la inversión en la economía naranja, en la cultura, en el turismo, en el deporte, es no entender una de las economías que más dinero mueve en el mundo. Hay muchos países que pelean por una fecha de un evento mundial de esta magnitud porque saben que estos eventos internacionales te trasladan a Córdoba y la posicionan en el mundo", sostuvo.

El regreso de una competencia histórica

La historia del Rally Mundial en Córdoba comenzó en 1984. Desde entonces, los caminos serranos se convirtieron en escenarios emblemáticos del campeonato, reconocidos internacionalmente por su exigencia técnica, sus paisajes y la multitudinaria presencia de aficionados.

Entre los tramos más representativos se encuentra El Cóndor-Copina, en las Sierras Grandes, famoso por sus curvas de montaña, sus puentes colgantes y las características de su recorrido. Durante el acto se confirmó que este histórico sector volverá a formar parte de la competencia en 2028.

La última edición del WRC en Córdoba se disputó en 2019. Su regreso, nueve años después, marcará un nuevo capítulo en la historia del automovilismo provincial y argentino. El presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, destacó la decisión política del gobernador de impulsar las gestiones para recuperar la competencia. "Como siempre se dice en el deporte, los valientes hacen la historia y fue Martín el que siempre quiso traer de vuelta este evento tan especial para todos los cordobeses", expresó.

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Como parte del proceso de preparación, Córdoba será sede en 2027 del Candidate Event Rally de Córdoba, una instancia clave para avanzar en los aspectos organizativos y operativos necesarios para recibir nuevamente al Campeonato Mundial.

Esta actividad permitirá continuar con la planificación de la competencia internacional, que en 2028 volverá a reunir en los caminos serranos a pilotos, equipos y aficionados de distintas partes del mundo.

El regreso del WRC permitirá recuperar uno de los acontecimientos deportivos más tradicionales de Córdoba, fortalecer su proyección turística internacional y generar nuevas oportunidades para las economías regionales vinculadas al turismo y los servicios.