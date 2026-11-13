Ratificaron la condena por el asesinato de una comerciante en Río Cuarto

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a 15 años de prisión contra Sergio Aldo Medina por el homicidio de Claudia Muñoz, la comerciante de 51 años asesinada de 33 puñaladas en Río Cuarto.

El máximo tribunal, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó por razones formales la presentación de la defensa y cerró el camino judicial contra la sentencia dictada en el caso.

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Homicidio en Río Cuarto

El crimen ocurrió el 9 de mayo de 2017, cuando Muñoz abrió su negocio de venta de ropa Mil Sol, ubicado en avenida San Martín 2074, a media cuadra de una subcomisaría de la ciudad cordobesa.

Según la investigación, Medina, albañil de Las Albahacas y cliente de la víctima, llegó al comercio, donde la mujer fue atacada en el sector del probador de ropa. Los peritajes determinaron que recibió 33 puñaladas.

El sospechoso fue detenido cuatro meses después. Los investigadores establecieron que ese día estuvo en Río Cuarto, en la casa de una tía que vivía al lado del domicilio de Muñoz y de sus suegros.

Además, la filmación de un comercio lo ubicó caminando en dirección al negocio de la víctima, donde habría encargado algunas prendas. En el local apareció una campera manchada con sangre sobre el mostrador.

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Ratificación de la Corte

La causa fue investigada por el fiscal Fernando Moine como homicidio simple, aunque antes del juicio se modificó la acusación a pedido del fiscal de Cámara y Medina fue acusado por “homicidio agravado por violencia de género (femicidio) y por ensañamiento”.

Sin embargo, la Cámara recalificó el hecho para evitar posibles nulidades. En 2020, un jurado popular escuchó las pruebas y lo encontró culpable del homicidio, por lo que fue condenado a 15 años de prisión.

El Tribunal Superior de Justicia confirmó la sentencia, mientras que la defensa interpuso un recurso extraordinario que llegó en queja a la Corte Suprema, pero el planteo fue desestimado por razones formales.

Fuente: NA.