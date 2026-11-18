Renato Iván Tabella, detenido por dos femicidios ocurridos en Córdoba y Buenos Aires, fue trasladado a la provincia para quedar a disposición de la Justicia cordobesa en la investigación por la muerte de Daniela Villalba.

El traslado fue autorizado por un período máximo de 20 días, durante los cuales el acusado deberá ser indagado por el fiscal Pablo Camacho, que interviene en la causa por el crimen ocurrido en Córdoba.

Femicidio de Daniela Villalba

La medida busca permitir que la Justicia provincial avance con las actuaciones vinculadas al homicidio de Villalba, ocurrido el 19 de octubre en el departamento de la víctima.

Según establecieron los peritos tras la autopsia, la mujer murió luego de sufrir una herida cortante en el cuello y presentaba lesiones en los brazos que fueron interpretadas como signos compatibles con un intento de defensa.

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También está acusado por otro femicidio en Buenos Aires

Tabella permanece detenido además por el asesinato de Tatiana Micaela Fernández, ocurrido pocos días después en el barrio porteño de Retiro.

Ese crimen ocurrió el 24 de octubre y la investigación determinó que la víctima falleció por asfixia mecánica por compresión.

En esa causa, el acusado fue convocado a declarar el 27 de octubre, pero decidió abstenerse de responder preguntas ante el juez Guillermo Rongo y el fiscal Matías Di Lello.