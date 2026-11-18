Este miércoles comenzó con un descenso de la temperatura, cielo mayormente cubierto y un escenario de inestabilidad que afecta a gran parte de Córdoba, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas.

La advertencia comprende 21 departamentos, incluida la Capital, y responde a la posibilidad de que se desarrollen tormentas capaces de dejar abundante lluvia en poco tiempo, principalmente entre la madrugada y la mañana. El fenómeno, sin embargo, perdería intensidad con el correr de las horas.

Según el pronóstico oficial, en la ciudad de Córdoba la jornada tendrá una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 26°C. Durante las primeras horas existe la mayor probabilidad de precipitaciones, con valores que oscilan entre el 40% y el 70%, mientras que hacia la mañana las chances disminuirán y, por la tarde, ya no se esperan lluvias.

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Los departamentos alcanzados por la alerta

El aviso meteorológico rige para:

•Capital •Calamuchita •Colón •Cruz del Eje •Ischilín •Juárez Celman •Minas •Pocho •Punilla •Río Cuarto •Río Primero •Río Segundo •Río Seco •San Alberto •San Javier •San Justo •Santa María •Sobremonte •Tercero Arriba •Totoral •Tulumba



