Rescataron a un carpincho en barrio San Vicente: un vecino resultó herido al intentar alimentarlo

Un carpincho apareció en el interior de una vivienda de barrio San Vicente, en la ciudad de Córdoba, y movilizó a personal especializado para concretar su rescate. El episodio dejó como saldo a un vecino lesionado, quien intentó darle de comer al animal y recibió una reacción defensiva.

El ejemplar fue detectado inicialmente por agentes del programa Ojos en Alerta, quienes acudieron al lugar y constataron su presencia dentro de la propiedad. Ante la situación, solicitaron la intervención de los organismos correspondientes.

Según se informó, el propietario de la vivienda sufrió heridas cuando intentó alimentar al roedor. El episodio motivó un operativo para garantizar tanto la seguridad del vecino como la integridad del animal. Personal de la Dirección Patrulla Rural Centro intervino en el procedimiento y aplicó los protocolos correspondientes para contener al carpincho de manera segura.

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Posteriormente, integrantes del ente BioCórdoba asistieron al ejemplar en el lugar. Un médico veterinario evaluó su estado general y dispuso su traslado a un centro de resguardo, donde quedó bajo supervisión profesional para determinar los pasos a seguir y evaluar una posible rehabilitación o reinserción.

Desde la Policía Ambiental reiteraron la importancia de no alimentar ni intentar manipular animales silvestres, como carpinchos o zorros urbanos, ya que estas acciones pueden provocar situaciones de riesgo tanto para las personas como para las especies.