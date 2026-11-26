El diputado nacional Juan Schiaretti cruzó al canciller Pablo Quirno para no reconocer el triunfo de Lula en Brasil .

“Junto con el bloque de diputados de Provincias Unidas, presentó un proyecto de resolución para rechazar las declaraciones del canciller Pablo Quirno , quien puso en duda el resultado de las elecciones en Brasil”, escribió en su cuenta de “ X ”.

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Elecciones en Brasil

“El Tribunal Superior Electoral de ese país ya proclamó el resultado, que fue reconocido por el resto de los países y por los organismos internacionales”, recordó el exgobernador de Córdoba.

Además señaló que “p oner en duda ese resultado es faltarle el respeto a la democracia y desconocer la voluntad de 158 millones de brasileños que votaron” .

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Relación bilateral con Brasil

Para Schiaretti, “la relación entre los estados trasciende las posiciones políticas” .

" Brasil es nuestro principal socio comercial . De esa relación depende el empleo y la producción de las economías regionales ", remarcó el legislador de Provincias Unidas.

“Los costos de la hostilidad gratuita los paganos los trabajadores y las empresas, no los funcionarios” , cerró Schiaretti.