Selección argentina: ¿Habrá tribunas vacias en el Mario Kempes?

La Selección argentina llegará a Córdoba para jugar el amistoso ante Costa Rica recién el mismo día del partido. No es un dato menor. La conferencia de prensa de Lionel Scaloni, técnico de la Albiceleste, previa al amistoso de fecha FIFA no será en Córdoba, será en Buenos Aires. Y ese tampoco es un dato menor. A la par, el ritmo de venta de entradas marcha muy lento y desde AFA temen que otra vez, tal cual sucedió el viernes en la Bombonera, el estadio luzca semi vacío.

La leyenda Lionel Messi ya se despidió de la Selección. Ese dato que duele, también influye. Los precios de las entradas son: Popular: $80.000; menores a popular (de 3 a 10 años): $25.000; Platea Gasparini: $125.000; Platea Ardiles: $145.000. En la economía actual, ese dato también es para considerar.

Y a eso hay que sumarle el sistema para sacar la entrada. Una vez realizada la compra, es obligatorio realizar el canje de las entradas físicas en las boleterías del estadio Mario Alberto Kempes. El retiro podrá efectuarse hasta el lunes 16 de noviembre, de 9 a 15 horas". Muy incómodo. Y los datos podrían continuar, como que la famosa y tan vendida "marca Selección argentina" parece que no supo anticiparse a la despedida lógica de Messi, o que las irregularidades constantes de AFA no ayudan a seducir, que se publicita muy poco estos partidos y podríamos estar un largo rato exponiendo situaciones que dejan en claro de que algo falta.

La Selección argentina, integrada en su mayoría por futbolistas que salieron campeones y subcampeones del mundo, enfrentará mañana martes, a las 20 (el horario se confirmó recién el sábado -otra desprolijidad-) a la Selección de Costa Rica en el Mario Kempes. Y por ahora. Hacemos hincapié en esta aclaración: "por ahora", el público no se ha interesdo en grande por el juego.

Según pudo saber Perfil Córdoba se han vendido unas 15 mil entradas. Hay rumores que dicen que se vendieron menos de 5 mil entradas. Sólo rumores. Desde la Agencia Córdoba Deportes le dijeron a este medio que ellos no tienen el número. Una cifra que llama la atención y preocupa, más teniendo en cuenta lo que se vió en el último amistoso de la 'Scaloneta' en Buenos Aires, donde se vieron muchos "blancos" en las tribunas de la Bombonera, cuando Argentina perdió 2-1 ante Uruguay (en la cancha de Boca sólo se vendieron 11 mil entradas).

Sobrarán butacas en el Kempes, una imagen que no quedará muy simpática. La expectativa parece muy escasa por este nuevo ciclo de la Selección. En consecuencia, hay muchas cosas por revisar. ¿Aparecerán las entradas sociales? Por el momento no hay gestiones por ese recurso; pero todo puede cambiar.