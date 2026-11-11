"Sentí como algo raro en el cuerpo”: la joven cordobesa con piel de cristal contó como fue conocer al Papa

La visita del Papa León XIV a Córdoba dejó una historia inesperada en medio de la multitud que se reunió en FAdeA. Julieta Maldonado, una joven cordobesa que vive con piel de cristal, llegó al predio junto a sus compañeros de trabajo y terminó protagonizando un encuentro que no estaba en sus planes: el Pontífice la llamó para conocerla, la escuchó y le dio una bendición.

En diálogo con Radio Punto a Punto, Maldonado recordó la emoción y los nervios que sintió al encontrarse cara a cara con León XIV. "Como que somos millones de personas en un tumulto y justamente me llaman a mí. No podía creerlo", contó sobre el momento en que le avisaron que el Papa quería conocerla.

Julieta llegó a FAdeA junto a sus compañeros de trabajo. Aunque en un primer momento dudó si asistir, finalmente decidió ir. Le preocupaba el cansancio y la posibilidad de lastimarse al caminar mucho, debido a su condición. Sin embargo, se convenció de que valía la pena hacer el esfuerzo. "Si me aguanto a la noche cuando salgo de fiesta y todo, ¿por qué no voy a aguantar esto? Yo sí, voy a ir", recordó que pensó antes de salir.

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Una vez en el predio, sus compañeros la ayudaron a acercarse a las vallas para que pudiera ver al Pontífice. Cuando León XIV pasó en el Papamóvil, Julieta pudo saludarlo y creyó que ese sería todo el encuentro. Pero la sorpresa llegó unos minutos después. Cuando estaba por retirarse, una persona que custodiaba las vallas se acercó y le comunicó que el Papa quería conocerla. "El Papa te llama, el Papa te quiere conocer", le dijeron.

La noticia la tomó completamente desprevenida. "Como que somos millones de personas en un tumulto y justamente me llaman a mí. No podía creerlo", relató. Al acercarse, León XIV la saludó primero, Julieta, todavía nerviosa, le pidió que bendijera algunas cosas que había llevado. La respuesta del Pontífice la sorprendió: "Sí, te voy a bendecir todo lo que quieras, pero primero te voy a bendecir algo que es lo más importante".

La bendición del Papa

El momento fue tan intenso que, según contó, los nervios hicieron que se quedara prácticamente sin palabras. "La verdad, no hablamos mucho, pero yo solo le dije que no sabía, de los nervios, si tocarlo o saludarlo, no sabía qué hacer", recordó sobre esos segundos frente a León XIV.

Sin embargo, hubo un gesto que quedó especialmente grabado en su memoria: cuando el Papa le tocó la frente para bendecirla. "Cuando el Papa me tocó la frente, sentí como algo raro en el cuerpo, como algo de inquietud, como que algo se me relajó en el cuerpo, en los hombros", describió. Aunque no pudo mantener una conversación extensa, el contacto con León XIV quedó marcado como uno de los momentos más importantes de la jornada.

Vivir con piel de cristal

Maldonado también contó cómo es convivir con piel de cristal, una condición que hace que su piel sea extremadamente frágil y que requiere ciertos cuidados en su vida diaria. Aunque intenta mantener una rutina como la de cualquier persona, debe prestar atención a algunas actividades para evitar lastimarse.

"No es cansarme de cansarme, sino que, como tengo piel de cristal, al caminar mucho me puedo llegar a lastimar", explicó. De todos modos, aclaró que eso no le impide salir ni moverse por la ciudad: "Yo camino, ando para todos lados, gracias a Dios".

La joven contó que realiza curaciones y que procura llevar una vida cotidiana, en la que también incluye su trabajo. En ese sentido, agradeció a sus jefes por haberle dado la posibilidad de asistir a la misa en FAdeA y vivir el encuentro con León XIV.

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Después de la experiencia, Julieta manifestó su intención de contar lo que vivió a través de sus redes sociales. Si bien ya había publicado algunas imágenes en Instagram y tiene una cuenta de TikTok, todavía no había podido preparar un video para relatar el encuentro."Estoy tratando de tomarme algún tiempito. No sé, entre hoy o mañana voy a hacer un videíto explicándolo", adelantó.

Para Maldonado, la visita a FAdeA terminó convirtiéndose en una experiencia que difícilmente hubiera imaginado: entre miles de personas que esperaban al Pontífice, León XIV se detuvo para conocerla, escucharla y darle una bendición.