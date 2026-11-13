Sin Flybondi, las aerolíneas van por el mercado de las vacaciones veraniegas

La caída de la low cost Flybondi cambia los planes para la temporada alta. Las compañías buscan captar la demanda y aparecen nuevos competidores. Con enero como uno de los meses de mayor movimiento, las compañías ya anunciaron cambios en sus programaciones para atender la demanda de viajes dentro y fuera del país.

Aerolíneas Argentinas anunció su plan de expansión para el verano, con más frecuencias y destinos, mientras JetSmart proyecta superar los 800 vuelos semanales. También habrá nuevas conexiones con destinos turísticos de Brasil y el Caribe.

La aerolínea de bandera

Aerolíneas Argentinas ofrecerá 1.508.834 asientos durante enero de 2027, un 13% más que en el mismo mes de este año. La programación contempla un incremento del 13% en los vuelos de cabotaje y del 16% en las operaciones regionales, además de nuevas rutas internacionales.

Para el mercado de cabotaje, Córdoba y Bariloche tendrán 70 frecuencias semanales desde Buenos Aires. La compañía también reforzará las conexiones entre ciudades del interior, con vuelos entre Córdoba y Mar del Plata, Córdoba y Bariloche, Tucumán y Mar del Plata y Mendoza y Bariloche.

En el mercado internacional, la aerolínea incorporará dos destinos en el Caribe. A partir del 1 de enero comenzará a volar a Cartagena de Indias, en Colombia, con cinco frecuencias semanales. Un día después, el 2 de enero, inaugurará la ruta a Curazao, con cuatro vuelos por semana, dos directos y otros dos con escala en Aruba.

La aerolínea de bandera también ofrecerá un vuelo diario a Aruba, siete frecuencias semanales a Punta Cana y cinco a Cancún. En las rutas de larga distancia, mantendrá 10 vuelos semanales a Madrid, cuatro a Roma y 16 a Miami.

Brasil, uno de los países más elegidos por los argentinos para ir al exterior, será otro de los destinos con mayor cantidad de vuelos. Desde el 26 de diciembre, la empresa incorporará la ruta Córdoba-Cabo Frío, con dos frecuencias semanales. La ciudad brasileña tendrá además conexiones desde Buenos Aires y Rosario.

En el caso de Florianópolis, habrá siete vuelos desde Córdoba, siete desde Rosario y cuatro desde Tucumán y Salta. Río de Janeiro contará con 40 frecuencias semanales desde Buenos Aires, además de conexiones desde Córdoba y Rosario. La programación incluirá también San Pablo, Salvador de Bahía, Porto Seguro, Porto Alegre y Curitiba.

La otra low cost

JetSmart, por su parte, anunció su plan inicial que contemplaba alcanzar 23 aeronaves en enero de 2027, aunque en su última presentación la compañía estimó que contará con alrededor de 22 aviones durante la temporada, entre Airbus A320neo y A321neo. Estos últimos tienen capacidad para transportar hasta 240 pasajeros.

La compañía incorporará Porto Seguro y Maceió, en Brasil, que se sumarán a sus vuelos desde Buenos Aires hacia Río de Janeiro, Florianópolis, Natal y Recife.

Además, desde Córdoba hacia Río de Janeiro y Florianópolis y conexiones entre Mendoza y Río de Janeiro.

La brasileña GOL

También GOL prevé aumentar sus rutas desde y hacia Argentina. Incrementará un 30% su oferta de asientos en el mercado argentino durante enero de 2027, en comparación con octubre de 2026.

Entre las principales subas, Rosario tendrá un incremento del 160% en sus frecuencias, Córdoba del 130%, Mendoza del 70% y Buenos Aires, considerando Aeroparque y Ezeiza, del 14%.

También habrá vuelos entre Florianópolis y Córdoba y la conexión Recife-Córdoba.