Tras una jornada histórica en Córdoba, el Papa emprendió su regreso a Buenos Aires

La visita del papa León XIV a Córdoba vive este martes uno de sus momentos más esperados. En el tercer día de su gira por la Argentina, el Sumo Pontífice viaja desde Buenos Aires para celebrar una misa masiva en la Escuela de Aviación Militar, en una jornada que también incluirá un recorrido por la ciudad, un encuentro con representantes de la Iglesia y su regreso a la Capital Federal.

Papa León XIV.

Mientras continúa el operativo de seguridad y llegan miles de peregrinos desde distintos puntos del país, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros Siciliano, informó que ya se superaron las 400.000 personas en el predio de Fadea, donde se desarrollará la celebración principal.

El cronograma oficial prevé que León XIV llegue durante la mañana al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella y, posteriormente, se traslade hasta la Escuela de Aviación Militar para presidir la santa misa.

Finalizada la celebración, el Papa iniciará un recorrido por la ciudad. El traslado comenzará en un vehículo cerrado desde el predio de Fadea y, una vez alcanzada la zona de Colón y Santa Fe, continuará a bordo del papamóvil descubierto para saludar a los fieles que acompañen el recorrido por las principales avenidas de Córdoba.

Durante la tarde, León XIV mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

16.56 | León XIV dejó Córdoba y partió hacia Buenos Aires

Tras una jornada histórica, el papa León XIV se despidió de Córdoba y emprendió su viaje hacia Buenos Aires. El Pontífice llegó al aeropuerto Ambrosio Taravella, donde un grupo de fieles y peregrinos lo esperaba para darle el último saludo antes de su partida.

Los presentes aguardaron su llegada con la expectativa de poder verlo una vez más, antes de que abordara el vuelo que despegó a las 16.56, tal como estaba previsto en su agenda. De esta manera, concluyó su visita a la provincia, que incluyó una multitudinaria misa en FAdeA, un recorrido en Papamóvil por las calles de la ciudad y un encuentro con sacerdotes, religiosas y seminaristas en la Catedral.

16.12 | El Papa dejó la Catedral y se dirigió al aeropuerto

Después de saludar durante más de diez minutos a los fieles y a las personas que se acercaron a la Catedral, el papa León XIV inició su traslado hacia el aeropuerto de Córdoba. Para este último recorrido, el Pontífice utilizó uno de los vehículos de seguridad, conocido como cápsula, en lugar del Papamóvil. Por ese motivo, el trayecto se realizó a mayor velocidad que los anteriores.

La despedida tuvo como escenario distintos puntos del centro de la ciudad. Desde las primeras horas de la tarde, los fieles se habían ubicado detrás de las vallas sobre las avenidas y calles por las que estaba previsto el paso de la comitiva. Aunque la convocatoria fue menor que durante el primer recorrido, numerosas familias, jóvenes y adultos mayores aguardaron para verlo una vez más.

16.01 | León XIV se despidió de Córdoba con un Padre Nuestro en la Catedral

El papa León XIV se despidió de los fieles en la Catedral de Córdoba con el rezo de un Padre Nuestro. Miles de personas lo acompañaron con aplausos y al grito de “¡Viva el Papa, viva León!”, en el tramo final de su visita a la provincia.

15.40 | “Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío”

“Me alegra mucho encontrarme hoy con ustedes, de la vida consagrada, seminaristas, sacerdotes, todos los que han entregado su vida al Señor y a su pueblo”, comenzó el papa León XIV, luego de agradecer al cardenal Ángel Rossi y a quienes habían compartido sus testimonios.

El Pontífice hizo referencia a las manos levantadas de los fieles durante la intervención musical previa a su discurso. “Muchos de ustedes estaban con las manos en el aire, quizás para saludarme o para acompañar al canto. Estas son las manos que Jesús está buscando para completar su misión”, expresó.

Luego, se refirió a la vocación religiosa y a la necesidad de discernir el camino de vida. “Familias religiosas y laicos se preguntan delante de Dios: ¿qué quiere Él de sus vidas?”, planteó. Durante su mensaje también recordó al papa Francisco y a Mama Antula, la primera santa argentina. “El papa Francisco llevó la riqueza de la espiritualidad”, señaló.

En otro tramo, León XIV llamó a los presentes a renovar su compromiso con la fe: “Volvamos con sencillez a la Eucaristía y a la escucha de la Palabra. Cuidemos ese fuego que un día encendió nuestra vocación y que el cansancio no lo apague”.

El Papa también dejó un mensaje dirigido a los seminaristas: “Aprendan a dejarse mirar por los ojos de Dios. Los que menos tienen pueden enseñarnos mucho”.

15.20 | El Papa escuchó los 4 testimonios

Antes de tomar la palabra, León XIV escuchó a distintos religiosos y seminaristas del país, quienes le agradecieron su visita y compartieron sus experiencias personales y vocacionales. Los testimonios estuvieron centrados en los desafíos de la vida consagrada, el acompañamiento a quienes atraviesan situaciones difíciles y el compromiso de sostener la vocación religiosa.

“Nos hace bien tenerlo entre nosotros”, expresó Julián, un seminarista oriundo de Mendoza, durante el encuentro con el Papa en la Catedral. Al relatar su camino hacia la vida religiosa, contó que durante una etapa de discernimiento participó de la pastoral y acompañó a personas que atravesaban circunstancias difíciles.

“Cuando estaba decidiendo mi destino, participé de la pastoral, acompañando hermanos y hermanas en difíciles circunstancias. Sin tener muy claro el camino, sentí que Dios me invitaba a gastar mi vida en aquellos que viven en la intemperie. Experimenté que, entre ellos, estaba e iba a estar el desarrollo de mi vida”, manifestó.

También destacó la importancia de sensibilizarse ante el sufrimiento de los demás: “Sensibilizarnos ante el dolor de la gente, no dejarlos solos”.

Otro de los momentos conmovedores del encuentro se produjo cuando un sacerdote del presbiterio de Córdoba compartió cómo cambió su vida hace 11 años, luego de que una cirugía menor le provocara una parálisis. Tras escuchar su relato, el Pontífice se acercó para abrazarlo. “Hace 11 años quedé con múltiples discapacidades para hablar y mover mis manos. Tuve que discernir cómo seguir viviendo como sacerdote y como discípulo de Jesús”, contó.

El sacerdote explicó que debió enfrentar las dificultades y encontrar una manera de continuar con su vocación. En ese proceso, destacó el acompañamiento de las personas que lo rodean y su decisión de abrirse a los demás, compartir desde sus posibilidades y seguir adelante.

“Elegí abrirme, compartir con mis límites, abrazando la vida como viene, seguir sonriendo, seguir formándome en todas las dimensiones, interceder, perdonar y ayudar como puedo. Ser una ofrenda”, expresó. También recordó un momento especialmente significativo de su recorrido: “Hace un par de años me pidieron que presida las misas, fue un gran regalo de Dios para mí”.

15.11 | Habló el cardenal Ángel Rossi

El cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba, tomó la palabra en la Catedral frente al papa León XIV y miles de fieles que se congregaron para acompañar al Pontífice durante su visita. Antes de comenzar, lamentó la muerte del histórico referente de la Iglesia católica argentina, monseñor Héctor Rubén Aguer.

“Es muy lindo que nos haya convocado aquí para reflexionar sobre este ‘Vayan y anuncien’”, expresó Rossi en agradecimiento al Santo Padre.

Luego, destacó el testimonio de León XIV y su compromiso pastoral: “Papa León, gracias por su testimonio y sacerdocio, un evangelio anunciado con los pies y pisando nuestro barro. Ayúdenos, Santo Padre, para que no callemos por miedo o vergüenza”, continuó.

El arzobispo también resaltó la presencia de sacerdotes en la provincia y afirmó ante el Papa y la multitud reunida en la Plaza San Martín: “Gracias a Dios hay mucha vida sacerdotal en nuestra tierra”.

15.10 | León XIV llegó a la Catedral

El papa León XIV ya se encuentra en la Catedral de Córdoba, en la recta final de su visita a la ciudad. El traslado se produjo después de su paso por el Arzobispado, donde llegó a las 12.30. La continuidad de la agenda papal tiene como escenario el centro de la capital provincial, que durante la jornada reunió a una multitud. Familias, niños y adultos mayores se ubicaron en las veredas y los balcones para acompañar el paso del Pontífice.

14.50 | Segundo saludo desde el balcón y cambio de vehículo

El papa León XIV salió de la sede del Arzobispado y continuó con su recorrido por el centro de Córdoba rumbo a la Catedral. Antes de partir, el Santo Padre salió por segunda vez al balcón del Arzobispado para saludar a los miles de fieles que permanecían en las inmediaciones y aguardaban su salida. Luego descendió del edificio y cambió de vehículo para continuar su recorrido a cielo abierto.

Esta vez, el Pontífice volvió a utilizar el Papamóvil, en lugar de trasladarse en la camioneta cerrada que había utilizado anteriormente. Durante el trayecto, León XIV y su comitiva se detuvieron en al menos cuatro oportunidades para que el Pontífice pudiera bendecir a bebés que sus padres acercaban entre la multitud. Los encuentros se produjeron sobre avenida Vélez Sarsfield y en la zona de la Fuente del Perdón, donde numerosas personas se congregaron para verlo pasar.

14.00 | El Papa compartió un mensaje desde el Arzobispado

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el papa León XIV compartió este martes por la tarde un mensaje en el que retomó una de las frases centrales de su homilía durante la misa celebrada en el predio de FAdeA.

“Los santos y los beatos ya han cumplido su misión en la tierra. Hoy nos toca a nosotros seguir la luminosa estela de santidad que nos han dejado”, escribió el Pontífice.

Luego, retomó el llamado que había realizado ante la multitud de fieles en Córdoba: “Abran sus corazones y, con la gracia de Dios, ¡vayan y sean santos! En la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina”.

El mensaje fue publicado horas después de su encuentro con los cordobeses, durante una jornada marcada por la multitudinaria misa en FAdeA y el recorrido en Papamóvil por las calles de la ciudad.

12.35 | León XIV llegó al Arzobispado y saludó a los fieles desde el balcón

Tras una rápida recorrida por el Centro de Córdoba, el papa León XIV llegó a la sede del Arzobispado, donde una multitud lo esperaba para recibirlo. Desde el balcón especialmente preparado para la ocasión, el Pontífice dirigió unas palabras a quienes se acercaron para saludarlo y acompañarlo durante su visita.

“Buen día a todos, buenos días. Un saludo a todos en este día de fiesta, gracias a Dios por el don de la fe, por el don de poder compartir así, mirá cuántos han venido a las calles. Gracias”, comenzó.

El Papa León XIV saluda desde el balcón del Arzobispado de Córdoba

Luego, invitó a los presentes a agradecer por la vida y el entusiasmo de los jóvenes. “Pero sobre todo, den gracias a Dios por el don de la vida, por el don de este entusiasmo, por el don de los jóvenes”, expresó. Acto seguido, preguntó: “¿Dónde están los jóvenes?”, y recibió una respuesta inmediata de los fieles, entre gritos y muestras de emoción.

El Papa también hizo hincapié en la importancia de permanecer unidos. “(Den gracias) por el don de poder estar unidos, unidos todos, siempre convencidos que, cuando estamos unidos, podemos lograr todo”, sostuvo.

“Dios está cerca de ustedes y estará siempre presente, sigan viviendo su fe. Dios bendiga a toda Córdoba”, agregó antes de impartir la bendición final: “Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Muchísimas gracias y que viva Cristo”, concluyó.

12.20 | Llego el Papa a la central de Policia y recorrió Av. Colón

Ante la emoción de miles de fieles, el Papa León XIV pasó por plaza Colón a bordo del Papamóvil y continúa su recorrido por avenida Colón rumbo al Arzobispado. Las calles se encuentran colmadas de personas que se acercaron para ver de cerca al Pontífice y registrar su paso por la ciudad.

El pequeño Pietro, de 10 meses, recibió la bendición del papa León XIV durante el paso del Pontífice por la zona de la Jefatura de Policía. El bebé había llegado junto a sus padres, vestido con prendas similares a las que utiliza el Papa. Su imagen se viralizó rápidamente y se convirtió en uno de los momentos emotivos de la jornada.

El papa León XIV llegó a la zona de la Jefatura de Policía, sobre avenida Colón, donde descendió del vehículo cerrado que lo trasladaba y subió al Papamóvil para comenzar el recorrido por la ciudad. El cambio de vehículo duró alrededor de un minuto y medio. Frente a la emoción de los vecinos y de los miles de fieles que aguardaban su llegada, el Pontífice continuó su camino hacia el Arzobispado.

11.35 | Finalizó la misa en Fadea

El papa León XIV terminó la celebración de la misa en el predio de FAdeA, ante una multitud de fieles que llegó desde distintos puntos del país para participar del encuentro.

Durante la homilía, el Pontífice destacó a Córdoba como una “tierra de santos” y recordó su lugar histórico como primera sede episcopal de la Argentina. También hizo referencia al Cura Brochero, a quien definió como un ejemplo de entrega y compromiso con su pueblo.

10.50 | León XIV avanza con la misa en Fadea y recordó a Brochero

El papa León XIV continúa con la celebración de la misa en el predio de Fadea, ante una multitud de fieles que llegó desde distintos puntos del país. Durante la ceremonia, el Pontífice llamó a los presentes a “hacer memoria agradecida de San José Gabriel del Rosario Brochero”, una de las figuras religiosas más importantes de Córdoba.

La celebración había comenzado minutos después de las 10, luego del ingreso del Papa al predio a bordo del papamóvil, desde donde saludó a los cientos de miles de personas que esperaban su llegada.

El Papa León XIV celebra la Misa en Escuela de Aviación Militar FAdeA | Crédito: AFP

10.30 | "Yo confieso"

Uno de los primeros momentos destacados fue la participación de los fieles en el tradicional “Yo confieso”, durante el comienzo de la ceremonia.

10:20 | Inicia la misa

La misa del papa León XIV en Córdoba ya comenzó en el predio de Fadea, donde se concentra una multitud de fieles para participar de la celebración central de su visita a la provincia. Según las primeras estimaciones oficiales, más de 500 mil personas llegaron al lugar para acompañar al Pontífice en una jornada histórica.

Antes del inicio de la ceremonia, León XIV recorrió el predio a bordo del papamóvil y saludó a los fieles que aguardaban su paso. La previa estuvo acompañada por música y uno de los momentos destacados fue la interpretación del “Ave María” a cargo del cantante cordobés Jairo, que preparó el clima para el comienzo de la misa.

Mientras tanto, en Yrigoyen, las personas reunidas siguen la misa y aplauden cuando el Papa menciona la tradición de los santos cordobeses.

9:46 | El Papa ingresa a Fadea

En el Papamovil, León XIV ingresó al predio de FadeA rodeado de fieles que lo esperan.

8:57 | El Papa ya aterrizó en Córdoba

El Papa aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ambrosio Travella a las 8:57 de este martes.

El Papa saludando a quienes lo esperaban en el aeropuerto

Apenas descendió del avión en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, el Pontífice se acercó a los niños que aguardaban su llegada y mantuvo un intercambio cercano con ellos: recibió presentes, escuchó sus mensajes y se tomó fotografías junto a algunos de los chicos.

El recibimiento oficial estuvo encabezado por el gobernador Martín Llaryora, quien recibió al Papa minutos después de las 9, junto al intendente de Córdoba, Daniel Passerini, y el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Sixto Rossi. Del acto participaron estudiantes de escuelas de la provincia y representantes de organizaciones vinculadas al acompañamiento y promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

Llaryora recibió al Papa León XIV junto a estudiantes y organizaciones de personas con discapacidad

La bienvenida también tuvo un momento artístico con la participación del coro de adolescentes del Instituto Superior de Educación Artístico Musical Domingo Zipoli, que interpretó un repertorio de música sacra. Además, alumnos cordobeses entregaron a León XIV un presente simbólico: hierbas aromáticas provenientes de San Pedro, en Traslasierra, como representación de la identidad y el afecto de la comunidad local hacia el Santo Padre.

7.43 | García Cuerva destacó el valor de la visita papal

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, también participa de la visita del papa León XIV a Córdoba y destacó el clima que se vive desde la llegada del Pontífice al país.

"Es un momento de gracia, donde Dios se hace presente de un modo especial en el corazón de las personas. La expectativa es un sentimiento muy reconfortante desde que el Papa puso su pie en Argentina", afirmó en diálogo con Perfil Córdoba.

Además, recordó la visita papal de 1987 y comparó aquel contexto con el actual. "En el 87 estaba como corrector en el seminario y pudimos estar acá. En aquel entonces fue mucho más reducido el andamiaje y la organización porque los medios eran más limitados", señaló.

7:29

"Hemos superado las 400.000 personas" en el predio de Fadea, dijo Siciliano. El gobernador Martín Llaryora confirmó que se estima un millon de fieles:.