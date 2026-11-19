Finalmente este jueves, 19 de noviembre, llegará a Córdoba Iván Tabella (28), imputado por doble femicidio. La comisión policial, que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires desde el martes, será recibida por el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros en la jefatura de la Policía de Córdoba.

En Córdoba Tabella habría sido quien asesinó a Daniela Villalba y en la ciudad de Buenos Aires, a Tatiana Fernández.

El fiscal de Violencia Familiar y de Género, Pablo Camacho, tendrá 20 días hábiles a partir del momento en que llegue a esta ciudad para realizar la indagatoria y las pericias que permitan avanzar en la investigación.

Para la abogada querellante, Daniela Morales Leanza, se trataría de un homicida serial. Entre las medidas a adoptar se procurará un hisopado para obtener el ADN de Tabella. Con ese dato genético, se podrían cotejar rastros en otras víctimas cuyos ataques aún no fueron esclarecidos y permanecen impunes.

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Indagatoria

El fiscal recibió el informe de autopsia, datos esenciales para fijar el hecho por el cual indagará al acusado. Daniela murió por un shock hipovolémico causado por las numerosas heridas provocadas con un arma blanca.

Una vez que se encuentre en Córdoba, Tabella tendrá ocasión de entrevistarse con el defensor público Marcos Moreno.

Daniela Villalba víctima de femicidio en Córdoba.

Doble femicidio

Tabella fue detenido en Buenos Aires, el 25 de octubre a días del homicidio de Daniela Villalba en Córdoba y a horas del femicidio de Tatiana Fernándezen el hotel Centro 1555 de Retiro, en Caba.

El fiscal porteño Matías Di Lello ordenó de inmediato un seguimiento de las líneas telefónicas hasta dar con el paradero de Tabella en otro hotel del barrio porteño de Monserrat.

Tatiana Fernández víctima de femicidio en Caba.

En Córdoba, el primer fiscal en intervenir fue Iván Rodríguez, apenas una amiga dio noticia de la muerte de Daniela. Con el correr de las horas, la causa pasó a la fiscalía especializada que dirige Camacho.

En Buenos Aires, Tabella se negó a declarar en la indagatoria por el femicidio de Tatiana Fernández. Se descubrió que contactó primero a una trabajadora social que no podía ofrecerle sus servicios. Ella lo derivó a Tatiana. El itinerario de las comunicaciones fue incorporado al expediente.

En ambos femicidios se detectó un mismo modus operandi: tapar los cuerpos de las víctimas con sábanas.



