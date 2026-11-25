Los docentes universitarios de ADIUC cumplen un nuevo paro de 24 horas en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y en rechazo al Presupuesto 2027 que “condena a las universidades públicas” .

El gremio docente sostuvo que el proyecto que será tratado este miércoles en Diputados “prolonga y consolida la asfixia económica contra las universidades y la ciencia” .

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Paro de ADIUC

La medida de fuerza también cuenta con la adhesión de los profesores de los colegios preuniversitarios Monserrat y Manuel Belgrano . En este caso según la decisión de cada docente en particular.

En la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), ADIUC convocó a una actividad que se realizará desde las 11 en la sede gremial y que se denomina "Este ajuste no es normal. Los efectos de 3 años de ajuste a la universidad", una ronda de debate público, coorganizada con el sindicato no docente y la FUC .

"El proyecto libertario llega al recinto parlamentario tras obtener dictamen favorable con el apoyo del PRO, la UCR, el MID y legisladores de Tucumán, Catamarca y San Juan. Para sorpresa de nadie, este presupuesto 2027 no contempla los fondos para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, votada 6 veces por el Congreso", precisa un comunicado.

"En rigor, destina un tercio menos de los recursos necesarios para que las universidades puedan volver a funcionar con cierta normalidad. Un ajuste de esta magnitud sostenido durante tantos años condena a las universidades y la ciencia. El sistema público, gratuito y de excelencia que es orgullo nacional ya exhibe un fuerte deterioro. Pero este gobierno está decidido a destruirlo, pisoteando la democracia", detalla el documento.



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Marcha del 25N

Los docentes universitarios se sumarán a la marcha que se realizará desde las 18 por las calles de Córdoba por el “Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” .