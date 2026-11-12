A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 12 de noviembre

A cuánto cotza el dólar blue hoy, 12 de noviembre

El dólar blue hoy cotiza este jueves 12 de noviembre a un valor en el mercado de $1.530,00 para la compra y $1.550,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 12 de noviembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este 12 de noviembre el dólar oficial cotiza a $1.520,00 para la compra y $1.570,00 para la venta.

RDEco: el Cyber Monday tuvo menos operaciones que el año pasado y el consumo volvió a mostrar señales de debilidad

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 12 de noviembre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.582,70 para la compra y $1.584,90 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, jueves 12 de noviembre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 12 de noviembre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy jueves 12 de noviembre a $1.675,40 para la compra y $1.676,10 para la venta.

La inflación podría acercarse al 25% anual: en RDEco explicaron qué factores pueden presionar sobre los precios

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 12 de noviembre a $2.041 como referencia de dólar.

A cuánto cerró el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cerró este jueves 5 de noviembre en $1.664,07 para la compra y $1.676,10 para la venta.

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Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 927 puntos básicos este jueves 12 de noviembre.